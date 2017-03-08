Samsung, Galaxy S8 modelini 29 Mart tarihinde New York’ta tanıtacağını duyurmuş olsa da telefon ile ilgili bilmediğimiz pek bir şey kalmadı gibi.

Samsung.’un bu yıl Galaxy S8 modeli ile beraber Galaxy S8+ modeli de çıkaracağı konuşulanlar arasında yer alıyor. İlk defa 5.7 inç büyüklüğündeki Galaxy S8 ve 6.2 inç büyüklüğündeki Galaxy S8+ bir arada görüntülendi.

Galaxy S8 5.7 inç büyüklüğünde yani geçen seneki Note 7 ile aynı boyutta. Bu da Galaxy S8+’ı daha etkileyici yapıyor. Telefonların özellikleri de farklılık gösterecek. Mekanik bir ana ekran tuşunun yer almaması telefonun incecik br çerçeveye sahip olmasını sağlamış. Umalım ki şirketin bir kaç sürprizi kalmış olsun yoksa her gün yayınlanan bir bilgi sayesinde telefonun heyecanlandıran bir yanı kalmayacak.