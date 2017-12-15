Samsung Galaxy S7 Edge – Sizin Yorumunuz (Recep Kaya)

Yaklaşık 4 ay önce ikinci el olarak satın aldığı Samsung Galaxy S7 Edge deneyimini anlatan Recep Kaya, bir akıllı telefona fazla para vermeye karşı olduğu için S7 Edge’i tercih etmiş.

28 yaşında bir Endüstri Mühendisi olan Recep, S7 Edge tercihini ve 4 aylık süreçte ne gibi artıları ve eksileri olduğunu anlatıyor. Cihazın pil ömrü, kamerası, ve genel performansı hakkında sorularımızı içtenlikle yanıtlayan Recep, fazlsıyla hazırlanmış olarak geldiği belli oluyor.

Piyasaya çıkışının yaklaşık 1.5 yılın ardından günümüz şartlarında yeni bir inceleme videosu havasında geçen sizin yorumunuz bölümünde S7 Edge modeli hala kafasında olanlar için dolu dolu bir video sizleri bekliyor.