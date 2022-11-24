Apple ve Huawei’nin ardından Samsung da yaklaşmakta olan Galaxy S23 serisine uydu iletişimi özelliği eklemeyi planlıyor. Koreli firmanın, kısa mesajlar ve düşük kapasiteli görüntüler gibi verileri uydu aracılığıyla iletmek için küresel bir uydu iletişim şirketi olan Iridium ile ortaklık kuracağı söyleniyor. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Samsung, Acil Durumlarda Uydu Bağlantısı İçin Iridium Şirketi İle Çalışacak

Güney Koreli yayın kuruluşu Etnews, Samsung’un yakında çıkacak Galaxy S23 akıllı telefonlarına, kısa mesajlar ve düşük kapasiteli görüntüler gibi verileri acil durumlarda hızlı şekilde iletmek için uydu iletişimi özelliği getirmeye hazırlandığını iddia ediyor. Yayın, Samsung’un geçtiğimiz iki yıl boyunca uydu iletişiminin teknolojik zorluklarının üstesinden gelmek için çok çalıştığını söylüyor. Samsung’un ABD merkezli köklü bir uydu iletişim şirketi olan Iridium ile işbirliği yapacağı tahmin ediliyor.

Dev şirketin uydu üzerinden yüksek hızlı veri iletişimi sağlamak için büyük iletişim teknolojilerine ihtiyacı var. Uydular konusunda Amerikalı şirkete güvenen Samsung, telefon içi antenlerde de hatasız bir performans hedefliyor. Koreli kaynak, şirketin dijital verileri işlemek için mobil ve uydu iletişim modemlerini entegre etme teknolojisinin de büyük ölçüde tamamlandığı bildiriliyor. Ancak, Samsung henüz bu yeni özellik hakkında herhangi bir detayı doğrulamadı.

Belirtiğimiz gibi, Huawei ve Apple en son amiral gemileriyle uydu iletişimi özelliğini zaten tanıtmıştı. ABD ve Kanada’daki iPhone 14 kullanıcıları, hücresel alım mevcut olmadığında acil servislerle iletişim kurmak için bu yeni özelliği aktif olarak kullanabiliyor. Cupertino şirketi, gökyüzünü ve ufku doğrudan gören ideal koşullarda, Sat-com aracılığıyla gönderilen bir mesajın yetkililere 15 saniye içinde geldiğini söylüyor.

Samsung Galaxy S23 Şubat Ayında Tanıtılacak!

Bir başka Koreli yayın organı Chosun’a göre, Samsung’un Şubat 2023’ün ilk haftasında piyasaya süreceğini açıkladı. Şirketin San Francisco’da Galaxy S23 için bir lansman etkinliği düzenleyeceği iddia ediliyor. İddia doğrusa, yeni seri geçen yıl 9 Şubat’ta duyurulan Galaxy S22 serisinden sadece birkaç gün önce gerçekleşmiş olacak. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

İlginizi çekebilir: Galaxy S23 iPhone’dan Daha Güçlü Uydu Bağlantısına Sahip Olabilir!