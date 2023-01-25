Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung’un merakla beklenen yeni Samsung Galaxy S23 serisi yakında raflarda yerini alacak. Uzun zamandır gündemi meşgul eden telefonlar şu ana kadar birçok habere ve sızıntıya konu oldu. Şimdi ise yeni serinin Avrupa için belirlenen fiyatlandırma listesi internete düştü. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

İçindekiler Samsung Galaxy S23 Serisinin Avrupa Fiyatlandırması Belli Oldu

Samsung Galaxy S23 Serisinin Avrupa Fiyatlandırması Belli Oldu

Samsung, en son olarak çıkacak amiral gemisi serisinin lansmanına hazırlanırken, söz konusu akıllı telefonların fiyatlarıyla ilgili spekülasyonlar hala devam ediyor. Söylentiler, Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra’nın ABD’deki eski S22 serisi fiyatlandırmasını koruyacağını iddia ediyor. Ancak aynı durumun Avrupa için de geçerli olması beklenmiyor. Son sızıntılar, Galaxy S23 serisinin AB bölgesinde daha yüksek bir etiket değerine sahip olacağını gösteriyor.

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Bilmeyenler için, eski serinin ana modeli Galaxy S22 Avrupa’da 850 € (927 $) olarak fiyatlandırılmıştı. İlerleyen günlerde piyasaya sürülecek Galaxy 23’ün ise bu yıl 950 € (1036 $) olarak fiyatlandırılması bekleniyor.

Benzer şekilde, Galaxy S23+ (256GB) fiyatı da Galaxy S22+ baz modeli için 950€’dan (1036$) 1100€’ya (1199$) yükseltilecek. Son olarak, Galaxy S23 Ultra’nın temel modelinin fiyatının 1399 € (1523 $) olması bekleniyor. Eski Ultra model ise sadece 1150 € (1254 $)’dan satışa çıkmıştı.

Genel olarak baktığımızda yeni etiket değerleri, Galaxy S22 serisinin satış bedellerinden 100-150 € daha fazla, 1150 € (1254 $). Fiyatlardaki artışın nedeni ise Euro Bölgesi ülkelerindeki daha yüksek KDV seviyeleri olduğu düşünülüyor.

Yeni canavarlar için gerçekleştirilecek etkinlik yaklaştıkça seri hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.