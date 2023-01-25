Samsung telefonlar, Android’in resmi uygulama mağazası olarak kabul edilen Google Play Store‘un yanında, Samsung’un kendi uygulamalarını yükleyebileceğiniz Galaxy Store adı verilen bir uygulama mağazasına da sahip. Samsung cihazlarınızda önyüklü olarak sunulan birçok Samsung uygulamasının yer aldığı bu mağaza, kritik bir güvenlik açığı haberiyle gündemde.

Eğer Samsung markalı bir akıllı telefon kullanıyorsanız Galaxy Store’u hemen güncelleyin, yoksa verileriniz elden gidebilir!

Açık Sayesinde Samsung Cihazlara Galaxy Store Üzerinden İstenen Uygulama Yüklenebiliyor!

23 Kasım 2022 ve 3 Aralık 2022 tarihleri arasında yayınlanan Galaxy Store sürümlerinde farkedilen açık sayesinde, kullanıcıların izni olmadan Galaxy Store üzerindeki bir uygulama cihazlara yüklenebiliyor.

CVE-2023-21434 adıyla tanımlanan bu açık sayesinde cihazınıza yüklenecek olan bir zararlı uygulama aracılığıyla kötü amaçlı kişiler cihazınıdaki özel verilere erişebilir. Basit bir JavaScript koduyla erişilebilen bu açığın oldukça tehlikeli olduğunu söylemekte fayda var.

Güvenlik araştırmacıları tarafından paylaşılan raporda, “Galaxy Store’un indirme isteklerinin güvenli olup olmadığını denetleyen mekanizmasındaki bir açık, Samsung cihazlara Galaxy Store üzerinden herhangi bir uygulamanın yüklenebilmesine neden oluyor. Bu açık, Android 12 veya daha eski Android sürümlerini kullanan Samsung cihazları etkiliyor.” ifadeleri yer alıyor.

Android 13’ün bu güvenlik açığına karşı hazırlıklı olduğunu ve Android 13 kullanan cihazların bu açıktan etkilenmediğini söyleyelim. Samsung tarafı da bu açığın 4.5.49.8 sürüm numaralı Galaxy Store versiyonunda düzeltildiği bilgisini paylaştı.

Eğer Samsung bir akıllı telefon ya da tablet kullanıyorsanız, cihazınızda Galaxy Store’un 4.5.49.8 sürüm numaralı versiyonunun bulunduğundan emin olun. Galaxy Store güncellemeleri Android sürüm numaralarına bağlı olmadığı için birkaç sürüm önceki Android sürümlerini kullananlar bile Galaxy Store’un en son versiyonunu cihazlarına yükleyebiliyor.

Bunun için, Galaxy Store uygulamasını açmanız, ardından uygulama ayarlarına giderek “Galaxy Store Hakkında” bölümünü bulmanız ve buradan güncellemeleri kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer Galaxy Store sürümünüz güncelse herhangi bir güncelleme bulunamayacaktır. Ancak eski bir sürümü kullanıyorsanız bu işlemden sonra Galaxy Store kendini güncelleyecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy Store’u kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!