Samsung Galaxy S22 Ultra ile Note Serisi Bitebilir!

Samsung’un köşeli tasarımı ve kalem desteği ile çok sevilen Note serisinin devam edip etmeyeceği serinin sevenleri tarafından uzun süredir merak ediliyordu. Önce Note serisinin geleceğiyle ilgili kafa karıştırıcı açıklamalar yapan, sonra da Z Fold 3 ve S21 Ultra gibi modellerde harici S-Pen desteği sunarak Note serisinin devamı ile ilgili soru işaretlerini arttıran Samsung cephesinden bu konuda yeni bir haber geldi.

Habere göre, tanıtılmasına birkaç ay kala S22 Ultra’nın görselleri sızdırıldı. Bu görseller isabetli olmalarıyla ünlü sızıntı kaynaklarından gelse de kesin değiller. Ancak eğer sızıntılar doğruysa Galaxy S22 Ultra modeli, S serisinden tamamen ayrılan tasarım detayları ve dahili S-Pen desteği ile Note serisini bitirebilir.

Note 22 Ultra Mı S22 Ultra Mı?

Samsung, Note serisini tamamen bitirmeyeceğini, ancak çip krizi ve COVID-19 pandemisi yüzünden 2021 yılı için yeni bir Note modeli tanıtılmayacağını ve Fold serisine odaklanacağını açıklayarak kafaları karıştırmıştı. Note serisi dışında da sunulan S-Pen desteği ile serinin devamından umutlarını kesen Note serisi kullanıcıları, S22 Ultra’nın sunduklarını sevecek gibi görünüyor.

OnLeaks ve Digit tarafından ulaşılan Galaxy S22 Ultra sızıntıları ise Note serisinin aslında S serisinin Ultra modelleri ile devam edebileceğini gösteriyor. Yani Samsung gerçekten Note serisini sonlandırabilir ve bunun yerine S serisinin Ultra modellerine dahili kalem desteği verebilir. Zira S22 ve S22+ modellerinin sızdırılan görüntülerine bakıldığında, S22 Ultra modelinin Note serisi benzeri köşeli tasarımı ve dahili kalem desteği ile serinin diğer modellerinden ayrıldığı açıkça görülüyor.

S22 serisinde benimsenen yuvarlak hatlara sahip tasarım ve S21 serisini andıran kamera dizilimi yerine “P” harfini andıran bir kamera dizilimi ve köşeli hatlar S22 Ultra modelinde bizleri karşılıyor. Açıkçası cihazın tasarımının Note 10+ ile Note 20 Ultra modellerinin karışımına benzediğini söyleyebiliriz. Ancak yazının başında belirttiğimiz gibi bu detaylar henüz kesin değil.

Cihazla İlgili Başka Sızıntılar Da Var!

Cihazın yayınlanan görsellerinin yanında cihazın boyutları ve cihazda kullanılacak donanım bileşenleri hakkında da yeni sızıntılar mevcut.

Digit’in bildirdiğine göre cihazın boyutları 163.2 x 77.9 x 8.9mm şeklinde. Cihazın 8.9mm olarak belirtilen kalınlığı ise kamera çıkıntısı ile beraber 10.5mm olabilir. Bu kalınlık değerine dayanarak cihazın kamerasında büyük bir sensör kullanılacağını söyleyebiliriz.

Cihazda kullanılacak ekranın ise 6.8 inç boyutunda ve yüksek tazeleme hızına sahip kavisli bir OLED panel olacağı konuşuluyor. Serinin giriş modeli olan S22’nin 6.06 inçlik bir panel ile geleceği sızıntıları düşünüldüğünde, S22 Ultra gerçekten büyük bir cihaz olacak gibi görünüyor.

Cihazda kullanılacak işlemci ise her sene olduğu gibi bu sene de Amerika’da ve küresel pazarda satılacak modelde farklılık gösterebilir. Amerika pazarı için halen adı bilinmeyen Snapdragon 888’in halefinin kullanılacağı ve küresel pazar içinse Exynos işlemciler arasında ilk defa AMD üretimi bir grafik işlem ünitesiyle donatılacak Exynos 2200 kullanılacağı söyleniyor.

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