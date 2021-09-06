Akıllı Telefonlar
Galaxy S22: Samsung, Avrupa Dışındaki Çoğu Pazarda Snapdragon 898 Kullanacak!
Galaxy S22 serisi, çok beklenen Exynos 2200’ü gelecek yıl tüm görkemiyle sergileyecek ancak görünen o ki, çoğu alıcı, Exynos’tan güç alacak telefonların yalnızca Avrupa modellerini gösteren yeni bir sızıntı ile Snapdragon 898 alacak. Samsung Galaxy S22, Şubat 2022’de piyasaya sürülecek. Telefonların detayları son zamanlarda kapsamlı bir şekilde sızdırıldı ve en son sızıntı, piyasaya sürüleceği çeşitli pazarlarda ürün yelpazesini güçlendirecek yonga setleri hakkında çok ihtiyaç duyulan bazı bilgileri veriyor.
Tipster Front Tron’a göre, Samsung, Snapdragon 898‘i neredeyse yalnızca Galaxy S22’de kullanacak gibi görünüyor. Genellikle Samsung sızıntılarıyla dikkat çeken sızıntı, Snapdragon 898’in Galaxy S22 serisinin Kuzey Amerika modelinde kullanılacağını belirtiyor. Hong Kong, Kore ve Çin modellerinin Snapdragon 898’i almaları “büyük olasılık” olarak değerlendiriliyor. İlginç bir şekilde, Hint modeli de Afrika’da satılan modellere yayılabilecek Qualcomm yonga setini kullanıyor gibi görünüyor.
Mevcut haliyle, yalnızca Avrupa modellerinin Exynos 2200‘ü alacağı onaylandı. Görünüşe göre Samsung, Exynos 2200 ve mRDNA GPU’su için ortalamanın altında verim oranlarıyla uğraşıyor gibi göründüğü için bu sürpriz olmamalı. Birkaç hafta öncesine ait sızıntılar, Galaxy Tab S8 serisini yalnızca Snapdragon 898‘i kullanmaya yönlendirdi.
Galaxy S22 Özellikleri
- S22: 6.06 inç ve LTPS ekrana,
- S22 Plus: 6.55 inç ve LTPS ekrana,
- S22 Ultra: 6.81 inç LTPO ekrana sahip olacak.
- S22: 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı, 12MP telefoto lens
- S22 Plus: 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı, 12MP telefoto lens
- S22 Ultra: 108MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı, 2 adet 12MP telefoto lense sahip olacak.
- S22: 3800 mAh pil gücüne
- S22 Plus: 4600 mAh pil gücüne
- S22 Ultra: 5000 mAh pil gücüne sahip olacak.
Kaynağa göre, Galaxy S22 6.06 inç ekrana sahip olacak, S22+ ve S22 Ultra ise sırasıyla 6.55 inç ve 6.81 inç ekranlar sunacak. Bu, S22 ve S22+’nın S21 ve S21+’tan daha küçük olacağı , S22 Ultra’nın ise çoğunlukla S21 Ultra ile aynı boyutta olacağı anlamına geliyor. S22 ve S22+, LTPS panelleriyle yetinecek ve S22 Ultra bir LTPO ekrana sahip olacak.
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İlginç bir şekilde, S22 ve S22+, pil üniteleri sırasıyla 3800 mAh ve 4600 mAh’de saat hızına sahip olan, öncekilerden daha küçük piller sunmaya eğilimlidir. S21’de 4000 mAh pil bulunurken S21+’da 4800 mAh pil bulunur. S22 Ultra, S21 Ultra’nın 5000 mAh pilini muhafaza edecek şekilde lanse edildi . Galaxy S22 serisinin ekran altı selfie kameralarından tamamen kaçındığı söyleniyor. Bu, teknolojinin ilk nesil biçimindeki düşük performansından kaynaklanıyor olabilir. Arkada ise Galaxy S22 ve S22+, 12 MP telefoto ve ultra geniş açılı kameralar tarafından desteklenen 50 MP ana kameralara sahip olacak. Bu, iki telefon için gerçek bir optik zoom lensine dönüş anlamına geliyor. S22 Ultra, 108 MP ana kamera, iki adet 12 MP telefoto kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve bir lazer otomatik odaklama sensörü ile listeleniyor. Telefonlar, birkaç pazarda Exynos 2200 ve AMD RDNA2 GPU’su tarafından desteklenirken, çoğu pazar Qualcomm’un Snapdragon 898’ini alacak. Bellek ve depolama yapılandırmalarının Galaxy S21 serisiyle aynı olması bekleniyor.
Kaynak: Notebookcheck, Tipster Front Tron
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Akıllı Telefonlar
POCO X3 GT Oyun Testi | Bu Telefon Isınmıyor!
POCO X3 serisi herkes tarafından çok sevilen serilerin başında geliyor. Özellikle fiyat performans oranı yüksek olan bu serinin yeni ve en güçlü üyesi X3 GT içerisinde MediaTek Dimesity 1100 işlemcisini bulunduruyor. Peki bu MediaTek’in amiral seviyesine konumlandırdığı işlemci oyunlarda nasıl bir performans gösteriyor?
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POCO X3 GT sunmuş olduğu özelliklerle dikkat çekiyor. bunlardan bazıları 120 Hz ekran yenileme özelliğine sahip olması, MediaTek Dimensity 1100 işlemcisini bulundurması, 67W hızlı şarj destekleyen 5000 mAh büyüklüğünde batarya bulundurması ve siz oyunlarda akıcı bir şekilde oynarken telefonun ısınmasını engellemek için içerisinde bulunan Liquid Cool 2.0 soğutma teknolojisini barındırması.
POCO X3 GT’yi ilk başta %35 kalan pilini 67W hızlı şarj aletiyle şarj ettik ve 32 dakika 30 saniyede %100 seviyesine ulaştı.
Bu özellikleri en iyi şekilde test edebilmek için 2 saat boyunca PUBG oynadık. İlk bir saatlik dilimde Akıcı ayarlarda 90FPS olarak oynarken, ikinci bir saatlik dilimde de telefonun desteklediği en yüksek ayar olan HDR modunda oynadık. Ayrıca her 30 dakikada bir POCO X3 GT’nin hem ön yüzeyi hem de arka yüzeyinin sıcaklığını ölçtük.
İlk yarım saatlik 90fps değerinde oynadığımızda sıcaklığın ekran tarafında 41.8 derece olduğunu gördük. Arka tarafta ise 41.7 değerini gözlemledik. İkinci yarım saatlik süreçte yani 1 saat sonunda ön taraftaki sıcaklığın 43.6, arka tarafta ise 41.5 olarak ölçümledik.
HDR moduna geçtikten sonra 90 dakikalık oyun sonunda ise sıcaklığın aşağı düştüğünü ve ön tarafta en fazla 39 derece olduğunu gözlemledik. Arka tarafta ise 38.7 derece olduğunu gördük. İki saatlik oyunun sonunda ön tarafta en yüksek 40.1 sıcaklığın olduğunu ve arka tarafta ise 38.6 olduğunu görmüş olduk. İki saatlik oyun deneyimi sonunda %61’e düşen POCO X3 GT’nin bataryasını yine kutu içerisinden çıkan 67W hızlı şarj aletiyle 22 dakika 33 saniyede %100 seviyesine ulaştırmış olduk.
#POCO #POCOX3GT #Dimensiy1100
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Akıllı Telefonlar
OPPO A74 ve OPPO Enco Air İndirimli Fiyatlarıyla Turkcell Mağazalarında
OPPO kullanıcıların bellek talebinin artması durumunda RAM artırma özelliğiyle dikkat çeken A74 model akıllı telefonu ve TÜV Rheinland’dan ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı Enco Air, Turkcell mağazalarında Fırsat Garajı kampanyasında taksitli alımlarda indirimli fiyatlar üzerinden tüketicilerle buluşuyor.
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OPPO’nun RAM artırma özelliğiyle dikkat çeken A74 modeli ve TÜV Rheinland’dan ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı Enco Air, Turkcell mağazalarında Fırsat Garajı kampanyasında indirimli fiyatlar üzerinden tüketiciyle buluşuyor. 13 Eylül’e kadar devam edecek kampanya kapsamında tüketiciler taksitli ödemeyi seçtiklerinde her iki ürüne de indirimli fiyatlar üzerinden sahip olabiliyorlar. OPPO A74 modeli kampanya bitimine kadar 12 aylık taksitli ödeme planında aylık 357,22 TL yerine 338,99 TL üzerinden tüketiciyle buluşuyor. OPPO’nun kablosuz kulaklığı Enco Air ise yine 12 aylık taksitli ödeme planında aylık 62,27 TL yerine 55,94 TL üzerinden satışa sunuluyor.
Tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan A74, sahip olduğu 33W hızlı şarj özelliğiyle sizi gün boyunca yarı yolda bırakmazken gözleri koruyan AMOLED ekranı, 128GB ultra geniş bellek kapasitesi ve 6.43 inç genişliğindeki ekranıyla rahat bir kullanım vaat ediyor. OPPO A74’ün pili yalnızca 30 dakikalık bir süre içerisinde yüzde 54 oranında şarj oluyor. 72 dakikada ise telefonun tamamını şarj edebiliyorsunuz. OPPO laboratuvarlarında yapılan testlere göre, yalnızca 5 dakikalık şarj ile 5,73 saat telefon görüşmesi yapabilir, Instagram’da 1,37 saat zaman geçirebilir ya da YouTube’da 1,81 saat video izleyebilirsiniz. Arkada dikdörtgen bir tasarım içerisinde üçlü kamera düzeneğiyle birlikte gelen OPPO A74’ün 48MP çözünürlüğündeki ana kamerası tüm fotoğrafları ve videoları yüksek derecede bir netlikle çekiyor. 48MP ana kameraya portre çekimlerinde başarılı 2MP derinlik kamerası ve küçük ayrıntıları yakalamaya yarayan 2MP makro kamera eşlik ediyor. A74 kullanıcıların bellek talebinin artması ya da en zorlu uygulamaların kullanılması durumunda, dahili depolama kaynaklarından alan ayırarak akıllı telefonun belleğine ekleme yapabilen RAM artırma özelliğiyle birlikte geliyor. Dilerseniz mevcutta 4GB RAM’e +3GB daha ekleyerek 7GB’a kadar çıkarabiliyorsunuz. ‘Ayarlar’ menüsü altında ‘Telefon Hakkında’ kısmında RAM seçeneğini seçerek RAM yükseltme ayarını kolaylıkla yapabilirsiniz.
OPPO Enco Air’in mat bir dokuya sahip şarj kutusu ve üst kapağı yarı saydam tasarımıyla dikkat çekiyor. 3,75 gramlık hafifliğe sahip OPPO Enco Air, yarı kulak içi bir tasarımla birlikte geliyor. Suya dayanıklı kulaklıklar ayrıca su sıçramalarından etkilenmeyecek şekilde IPX4 sertifikasına sahip ve ideal bir günlük kullanım sunuyor. Hızlı şarj olan güç kaynağına sahip OPPO Enco Air’ın şarj kutusu ile 10 dakikalık bir şarjla 8 saate kadar ve tam şarjla 24 saate kadar dinleme süresi elde edebiliyorsunuz. Enco Air, kapsamlı kulaklık test ve sertifikasyon sistemini başarıyla geçerek Alman teknik test şirketi TÜV Rheinland’dan kablosuz kulaklıklar için ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı olmasıyla da dikkat çekiyor. Enco Air’ın bu sertifikayı alan ilk ürün olması da performansını bağımsız olarak kanıtlıyor.
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