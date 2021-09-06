Galaxy S22 serisi, çok beklenen Exynos 2200’ü gelecek yıl tüm görkemiyle sergileyecek ancak görünen o ki, çoğu alıcı, Exynos’tan güç alacak telefonların yalnızca Avrupa modellerini gösteren yeni bir sızıntı ile Snapdragon 898 alacak. Samsung Galaxy S22, Şubat 2022’de piyasaya sürülecek. Telefonların detayları son zamanlarda kapsamlı bir şekilde sızdırıldı ve en son sızıntı, piyasaya sürüleceği çeşitli pazarlarda ürün yelpazesini güçlendirecek yonga setleri hakkında çok ihtiyaç duyulan bazı bilgileri veriyor.

Tipster Front Tron’a göre, Samsung, Snapdragon 898‘i neredeyse yalnızca Galaxy S22’de kullanacak gibi görünüyor. Genellikle Samsung sızıntılarıyla dikkat çeken sızıntı, Snapdragon 898’in Galaxy S22 serisinin Kuzey Amerika modelinde kullanılacağını belirtiyor. Hong Kong, Kore ve Çin modellerinin Snapdragon 898’i almaları “büyük olasılık” olarak değerlendiriliyor. İlginç bir şekilde, Hint modeli de Afrika’da satılan modellere yayılabilecek Qualcomm yonga setini kullanıyor gibi görünüyor.

Mevcut haliyle, yalnızca Avrupa modellerinin Exynos 2200‘ü alacağı onaylandı. Görünüşe göre Samsung, Exynos 2200 ve mRDNA GPU’su için ortalamanın altında verim oranlarıyla uğraşıyor gibi göründüğü için bu sürpriz olmamalı. Birkaç hafta öncesine ait sızıntılar, Galaxy Tab S8 serisini yalnızca Snapdragon 898‘i kullanmaya yönlendirdi.

Galaxy S22 Özellikleri

S22: 6.06 inç ve LTPS ekrana,

S22 Plus: 6.55 inç ve LTPS ekrana,

S22 Ultra: 6.81 inç LTPO ekrana sahip olacak.

S22: 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı, 12MP telefoto lens

S22 Plus: 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı, 12MP telefoto lens

S22 Ultra: 108MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı, 2 adet 12MP telefoto lense sahip olacak.

S22: 3800 mAh pil gücüne

S22 Plus: 4600 mAh pil gücüne

S22 Ultra: 5000 mAh pil gücüne sahip olacak.

Kaynağa göre, Galaxy S22 6.06 inç ekrana sahip olacak, S22+ ve S22 Ultra ise sırasıyla 6.55 inç ve 6.81 inç ekranlar sunacak. Bu, S22 ve S22+’nın S21 ve S21+’tan daha küçük olacağı , S22 Ultra’nın ise çoğunlukla S21 Ultra ile aynı boyutta olacağı anlamına geliyor. S22 ve S22+, LTPS panelleriyle yetinecek ve S22 Ultra bir LTPO ekrana sahip olacak.

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İlginç bir şekilde, S22 ve S22+, pil üniteleri sırasıyla 3800 mAh ve 4600 mAh’de saat hızına sahip olan, öncekilerden daha küçük piller sunmaya eğilimlidir. S21’de 4000 mAh pil bulunurken S21+’da 4800 mAh pil bulunur. S22 Ultra, S21 Ultra’nın 5000 mAh pilini muhafaza edecek şekilde lanse edildi . Galaxy S22 serisinin ekran altı selfie kameralarından tamamen kaçındığı söyleniyor. Bu, teknolojinin ilk nesil biçimindeki düşük performansından kaynaklanıyor olabilir. Arkada ise Galaxy S22 ve S22+, 12 MP telefoto ve ultra geniş açılı kameralar tarafından desteklenen 50 MP ana kameralara sahip olacak. Bu, iki telefon için gerçek bir optik zoom lensine dönüş anlamına geliyor. S22 Ultra, 108 MP ana kamera, iki adet 12 MP telefoto kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve bir lazer otomatik odaklama sensörü ile listeleniyor. Telefonlar, birkaç pazarda Exynos 2200 ve AMD RDNA2 GPU’su tarafından desteklenirken, çoğu pazar Qualcomm’un Snapdragon 898’ini alacak. Bellek ve depolama yapılandırmalarının Galaxy S21 serisiyle aynı olması bekleniyor.

Kaynak: Notebookcheck, Tipster Front Tron