Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S22 Ultra 45W Hızlı Şarj ile Gelecek
Samsung görünüşe göre, hızlı şarj teknolojilerinde sınırlarını zorlamaya çalışıyor. Çinli firmalar son yıllarda hızlı şarj için oldukça ileri gitti. Samsung’da ufaktan onları yakalamak için çalışmalar yapmaya başlamış. Bu yıl içerisinde Xiaomi ve Vivo gibi şirketler 120W hızlı şarjı destekleyen akıllı telefonlar sundu. Samsung en üst düzey akılı telefonu S21 Ultra modeli sadece 25W şarj ile sınırlı. Son sızıntılara göre Samsung bu duruma el atıyor gibi gözüküyor.
Samsung Galaxy S22 Ultra, 45W Hızlı Şarja Sahip Olacak
Samsung, 2020 yılında 45W kablolu hızlı şarjı destekleyen Galaxy S20 Ultra modelini tanıtmıştı. Ancak şirket, Galaxy S21 Ultra’da bu şarj hızını düşürmeye karar verdi. Ancak son çıkan sızıntılar şirketin bu karardan vazgeçtiğini gösteriyor. Yaklaşmakta olan Samsung Galaxy S22 Ultra için şirket 45W hızlı şarj ile birlikte geleceği söyleniyor.
Bu sızıntı daha önce de çok fazla cihazda söyledikleri çıkan Ice universe adlı Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Ice’ye göre yeni üst segment cihazın 45W (10V / 4.5A) şarj özelliğine sahip olduğunu %100 olduğunu tweetinde belirtiyor. Ama ne yazık ki, kutusundan bunu destekleyen bir adaptör çıkacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Geçen seneden itibaren Apple, kutularına şarj adaptörü koymayarak kendince yeni bir adım attı. Samsung bu adımın hemen ardından şirketle alay etti. Ancak o da Apple’ın izinden giderek kutularından şarj adaptörlerini çıkarma kararı aldı. S22 serisi çoğu satış bölgesinde kutulardan şarj adaptörü çıkmayacak, bu da seriden bir telefon alan kullanıcının cihaz yanında hızlı şarjı kullanmak için bir de şarj adaptörü alması gerektiğini gösteriyor.
Şirket tarafından ve sızıntılarda dahil olmak üzere S22 Ultra modelinde 45W adaptörlerin olacağı hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Ancak büyük bir ihtimalle cihazın yanında ayrı olarak satın alınacak gibi gözüküyor. Şimdilik, Galaxy S22 ve S22 Plus’ın da 45W hızlı şarj özelliğine sahip olup olmadığı veya önceki modellerde de olduğu gibi 25W şarj desteği ile gelip gelmeyeceği hakkında hiçbir bilgi mevcut değil.
Cihazın pil kapasitesine bakıldığında ise S22 Ultra 5.000 mAh pil ile geleceği daha önce den 3C sertifikası sayesinde görüntülenmişti. Buna ek olarak 3C listesi ayrıca S22 Plus modelinde de 4.500 mAh pil ile geleceğini de belirtmişti.
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Akıllı Telefonlar
Google Pixel 6 Pro, Samsung E5 LTPO OLED Ekranını Kullanacak
Google, Pixel 6 serisini bu yıl Ekim veya Kasım aylarında resmi olarak piyasaya sürecek. Bu yeni seri iki modelden oluşacak; Pixel 6 ve Pixel 6 Pro. Piksel 6 serisi Google’ın kendi geliştirdiği tensor çipini kullanan ilk Piksel akıllı telefonlar olacak. Bu yeni işlemci 2+2+4 mimarisi ile birlikte geliyor yani iki büyük çekirdeğe sahip olacak.
Twitter kullanıcısı olan Ross Young tarafından paylaşılan bir tweette Google Pixel 6 Pro, Samsung E5 LTPO OLED ekran kullanacağını belirtti. Şimdiye kadar ki sızıntılarda Pixel 6 Pro, 3120×1440 piksel çözünürlüklü bir ekranla geleceği belirtiliyordu. Bu ekran 120 Hz ekran yenileme hızını destekleyecek. Ayrıca, Pixel 6 serisinin, Android 12’nin kararlı sürümüyle aynı gün piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Pixel 6 Pro, 4x zoom telefoto lens içeren üçlü arka kamera kurulumuyla gelecek. Ana kamera 50MP Samsung GN1 sensörünü kullanacak. Ayrıca 12 GB’a kadar RAM ve kablosuz şarj desteği ile birlikte gelecek.
Google Pixel 6 Serisi Hakkında Bazı Sızıntılar
Google Pixel 6, 6,4 inç FHD+ ekrana sahipken Google Pixel 6 Pro, 6,7 inç QHD+ panel kullanıyor. Her iki telefonun da üç arka kamerası var, ancak Pixel 6 Pro’da 4x zoom telefoto lens var. İki modelde beş yıllık yazılım güncellemesi alacak. Şirket, bu amiral gemisi akıllı telefonların bu sonbaharda piyasaya sürüleceğini resmi olarak bildirdi. Bazı sızıntılara göre ise serinin Ekim ayında piyasaya sürüleceği iddia ediliyor.
Pixel 6 (Kod Adı: Oriel)
- Ekran: 6.4 inç AMOLED ekran
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı lens
- Ön Kamera: 8 MP
- Pil Kapasitesi: 4.614 mAh
- İşlemci: Google tarafından üretilen Tensor çipi
- Bellek: 8 GB Ram
- Dahili Depolama Alanı: 128 GB/256 GB seçenekleri
- İşletim Sistemi: Android 12
Pixel 6 Pro (Kod Adı: Raven)
- Ekran: 6.71 inç esnek OLED ekran
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 48 MP telefoto + 12 MP ultra geniş açılı lens
- Ön Kamera: 12 MP
- Pil Kapasitesi: 5.000 mAh
- İşlemci: Google tarafından üretilen Tensor çipi
- Bellek: 12 GB Ram
- Dahili Depolama Alanı: 128 GB/256 GB/512 GB seçenekleri
- İşletim Sistemi: Android 12
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Akıllı Telefonlar
VIVO V21 vs Mate 40 Pro vs Galaxy S20 FE vs realme 7 | Ön Kamerada OIS Ne İşe Yarar?
VIVO V21 serisiyle birlikte V21 modelinde ön kamerada ciddi yenilikler getirdi. Orta-üst segment bir telefon olmasına rağmen ön kamerasında hem OIS hem de karanlık ortamlarda sizi aydınlatabilmesi için çift LED spot lambası bulunuyor. Bu sayede hangi ortamda olursanız olun kesinliği yüksek, detayları bol ve aydınlık fotoğraflar elde edebiliyorsunuz.
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Ayrıca OIS ile birlikte Anti-Sarsıntı modunu aktif ettiğinizde ön kameradaki etkisi diğer telefonlara kıyasla çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bu videodaki telefonlardan farkını koyan V21 hem 44MP ön kamerasının etkisini hem de OIS ile birlik çekilen videoların kalitesini diğer telefonlardan rahat bir şekilde ayırabiliyoruz. Ek olarak bir fotoğrafta ve videoda aranan en önemli noktalardan birisinin renk doğruluğu olduğunu hesaba katarsak VIVO V21 burada çok iyi bir iş başarıyor.
Biz de VIVO V21’in sunduğu ön kamera özelliklerini sizlere daha iyi bir biçimde anlatabilmek için üç farklı fiyat segmentindeki telefonlar ile kıyaslamasını gerçekleştirdik. Kıyaslamamızı 3000TL bandındaki realme 7, VIVO V21 ile aynı fiyat segmentinde bulunan Galaxy S20 FE ve yaklaşık 15.000 TL’lik fiyat etkine sahip olan Mate 40 Pro ile gerçekleştirdik.
Gündüz ve gece olmak üzere birçok fotoğraf ve video çekimi ile söz şimdi sizde. Sizce VIVO V21 OIS ve Spot Işığı ile diğer modellere kıyasla nasıl performans sergiliyor? Yorumlar kısmında bize görüşlerinizi bildirin. İyi seyirler…
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