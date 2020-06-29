Samsung Galaxy S21, Snapdragon 865 ile gelebilir

Önümüzdeki yılın amiral gemisi telefonlarına güç verecek olan Qualcomm Snapdragon 875 işlemcinin yüksek fiyata sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Durumu kontrol altında tutmak isteyen Samsung ise yeni telefonu Samsung Galaxy S21 için Snapdragon 865 kullanmayı değerlendiriyor!

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Samsung Galaxy S21, maliyet nedeniyle güncel işlemci kullanmayabilir!

Son dönemde piyasaya çıkan amiral gemisi statüsündeki akıllı telefonlar, 1.000 dolar barajını aşan fiyat etiketleri ile dikkat çekiyor. Bu artışın en önemli nedenlerinden biri olarak ise yüksek işlemci fiyatları gösteriliyor. Hatta önümüzdeki haftalarda duyurulması beklenen Qualcomm Snapdragon 875 işlemcinin 250 dolarlık birim fiyatına sahip olacağı iddia ediliyor. Twitter’da yayın yapan MauriQHD adlı bir hesap, bu anormal fiyat artışından dolayı Samsung Galaxy S21 serisinde Snapdragon 865’in kullanılabileceğini belirtti.

Bazı kaynaklara göre, sadece işlemci değişiminin yaratacağı fiyat artışının 100 dolar düzeyinde olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla Snapdragon 875 modeli yalnızca Galaxy S21 Ultra gibi serinin üst versiyonlarında kullanılabilir. Ayrıca Samsung’un bazı pazarlarda kullanacağı kendi çözümü olan Exynos 1000’in fiyat avantajı tarafında daha baskın olabileceği de belirtiliyor.

Yeni amiral gemisi işlemciler Snapdragon 875 ve Exynos 1000, ARM’ın yeni Cortex-X1 özelleştirilmiş performans çekirdeğini kullanacak. ARM mimariye sahip en güçlü mobil çekirdek olan Cortex-X1, 3.0 GHz saat hızı frekansını aşmayı başarıyor. Bunun yanında Exynos 1000 modeli 5 nm FinFet tekniği kullanılarak üretilecek ve GPU tarafında AMD’nin RDNA teknolojisine sahip olacak. Samsung’un tepki gören Exynos serisini bu tarz yenilikler ile daha cazip hale getirmek istediği söyleniyor.

Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde duyurulması planlanan Samsung Galaxy S21 serisi, iddialara göre toplam 3 modele sahip olacak. Düz versiyonun yanı sıra Plus ve Ultra sürümleri kullanıcıların karşısına çıkmayı bekliyor.