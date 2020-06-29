ABD, 5G teknolojisi için Huawei’ye rakip arıyor!

Huawei, ABD hükümetinin engellemeleri ve uyguladığı ciddi yaptırımlara rağmen yoluna kararlı bir şekilde devam ediyor. Şirket 5G pazarının en güçlü oyuncusu olmayı sürdürürken, bunun farkında olan Amerika ise Huawei’ye rakip olabilecek üretici arayışına girdi.

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Amerika, 5G konusunda Huawei’ye alternatif yaratma peşinde!

Geçtiğimiz yıldan bu yana casusluk suçlamaları ile karşı karşıya kalan Huawei, 5G teknolojisinde rakipsiz bir konumda bulunuyor. Patent sayıları bakımından açık ara önde olan markanın baz istasyonu gibi ekipmanlar tarafında da oldukça güçlü olduğu biliniyor. Donanım tarafında Huawei’yi ciddi manada köşeye sıkıştıran ABD hükümetinin, ağ bağlantısı tarafında rakip yaratmak için bazı firmalarla görüştüğü iddia ediliyor.

Oracle ve Cisco gibi firmalar ile görüşme gerçekleştiren hükümet, ABD firmalarının Huawei’ye karşı güçlü bir rakip olmasını istiyor. Ancak bu iki şirketin elinde 5G teknolojisi ile ilgili yeterli sayıda patent bulunmuyor. Hatta ABD şirketlerinin elindeki patent sayısının toplamı bile tek başına Huawei’nin gerisinde kalıyor. Bunun için Cisco’nun Nokia ya da Ericsson’u satın alabileceği, iki şirketin elinde bulunan Massive MIMO patentleri ile güçlenebileceği bildiriliyor.

Nokia Amerika Politika ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Brian Hendricks ise 5G patentleri için gerçekleşecek bir şirket evliliğine kapıları kapatıyor. Hendricks gelişmeleri, “Bazıları bu durumu ABD’de endüstriyel bir üs oluşturmak için fırsat olarak görüyor. ABD bir süredir oyunun dışında kaldı ve seçeneklerini gözden geçiriyor.” şeklinde yorumladı. Öte yandan Amerika hükümetinin Huawei rekabeti konusunda ülkede faaliyet gösteren altyapı şirketlerine vergi indirimi gibi kolaylıklar sağlayabileceği de ifade ediliyor.