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ABD, 5G teknolojisi için Huawei’ye rakip arıyor!
Huawei, ABD hükümetinin engellemeleri ve uyguladığı ciddi yaptırımlara rağmen yoluna kararlı bir şekilde devam ediyor. Şirket 5G pazarının en güçlü oyuncusu olmayı sürdürürken, bunun farkında olan Amerika ise Huawei’ye rakip olabilecek üretici arayışına girdi.
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Amerika, 5G konusunda Huawei’ye alternatif yaratma peşinde!
Geçtiğimiz yıldan bu yana casusluk suçlamaları ile karşı karşıya kalan Huawei, 5G teknolojisinde rakipsiz bir konumda bulunuyor. Patent sayıları bakımından açık ara önde olan markanın baz istasyonu gibi ekipmanlar tarafında da oldukça güçlü olduğu biliniyor. Donanım tarafında Huawei’yi ciddi manada köşeye sıkıştıran ABD hükümetinin, ağ bağlantısı tarafında rakip yaratmak için bazı firmalarla görüştüğü iddia ediliyor.
Oracle ve Cisco gibi firmalar ile görüşme gerçekleştiren hükümet, ABD firmalarının Huawei’ye karşı güçlü bir rakip olmasını istiyor. Ancak bu iki şirketin elinde 5G teknolojisi ile ilgili yeterli sayıda patent bulunmuyor. Hatta ABD şirketlerinin elindeki patent sayısının toplamı bile tek başına Huawei’nin gerisinde kalıyor. Bunun için Cisco’nun Nokia ya da Ericsson’u satın alabileceği, iki şirketin elinde bulunan Massive MIMO patentleri ile güçlenebileceği bildiriliyor.
Nokia Amerika Politika ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Brian Hendricks ise 5G patentleri için gerçekleşecek bir şirket evliliğine kapıları kapatıyor. Hendricks gelişmeleri, “Bazıları bu durumu ABD’de endüstriyel bir üs oluşturmak için fırsat olarak görüyor. ABD bir süredir oyunun dışında kaldı ve seçeneklerini gözden geçiriyor.” şeklinde yorumladı. Öte yandan Amerika hükümetinin Huawei rekabeti konusunda ülkede faaliyet gösteren altyapı şirketlerine vergi indirimi gibi kolaylıklar sağlayabileceği de ifade ediliyor.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 serisi 4K 120FPS video kayıt seçeneğine sahip olabilir
Bugün, Apple cihazları üzerine tutarlı sızıntılarıyla ünlü PineLeaks adlı kullanıcı tarafından yayınlanan bilgilere göre, iPhone 12 serisi 4K 120FPS hatta 4K 240FPS video kayıt özelliğine sahip olabilir.
2017 yılında, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X ile 4K 60FPS video kayıt desteğini hayatımıza dahil eden Apple, bir kez daha bu bölüm için öncü konumda yer almak istiyor. Geçtiğimiz saatlerde yayınlanan iOS 14 Beta 1 dosya sisteminde ortaya çıkan bir detaya göre, yüksek ihtimalle iPhone 12 serisine dahil olan neredeyse tüm cihazlar (cihazlar henüz kesin değil) 4K 120FPS seçeneğini barındıracak.
As stated in the report, together with @EveryApplePro, we were able to discover evidence of 4k 120 and 4k 240 FPS video modes inside the latest iOS 14 Beta 1 filesystem.
In accordance to that, we believe that the upcoming iPhone will allow for 4k 120 FPS native video recording.
— Pine (@PineLeaks) June 29, 2020
“Raporda belirtildiği gibi, iOS 14 Beta 1 güncellemesi dosya sistemi üzerinde, 4K 120 ve 4K 240FPS video modlarına ait kanıtlar bulduk. Buna göre, yeni iPhone modellerinin 4K 120 FPS video kaydına izin verebileceğine inanıyoruz.”
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Ayrıca diğer bir bulguya göre, 120FPS seçeneğinin yanında 240FPS seçeneği de cihazlar içerisinde yer alacak. Fakat Apple’ın bu özelliği yavaşlatılmış hareket kaydı gibi engellerle sınırlayabileceği söylenmekte. Rakiplerinin 8K 30FPS video kayıt desteği sağladığını gördüğümüz Apple, iPhone 12 serisinde bu özelliklerin yanında daha belirleyici özellikler de müjdeleyebilir. Birçok kullanıcının 4K 60FPS seçeneğini yeterli bulduğu bu dönemde, özelliğin cihaz satışlarına etkisi merak ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9 Pro kutusundan çıkıyor | İlk izlenim ve kutu açılışı
Redmi Note 9 Pro, Evofone tarafından elimize nihayet ulaştırıldı. Biz de elimize geldiği gibi telefonun kutusunu açmak istedik. İlk izlenimlerimizi, çektiğimiz videoda görebilirsiniz.
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Redmi Note 9 Pro teknik özellikleri 6.67 inçlik oldukça büyük bir ekran ve IPS panele sahip cihazımızda firmanın DotDisplay adını verdiği özel bir ekran teknolojisi yer alıyor. Note 9 Pro modelinde Qualcomm’un yeni nesil orta sınıf işlemcisi Snapdragon 720G bulunuyor.
Firmanın G serisi bildiğiniz gibi oyun odaklı bir seri. Bu yüzdendir ki, grafik birimi tarafında Adreno 618’ın kullanıldığını görüyoruz.
Kamera özellikleri
Kamera kanadında 64 MP’lik geniş açı destekli ana kameramıza, 8 MP’lik ultra-geniş, 5 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor.
Türkiye fiyatı ve renk seçenekleri?
Türkiye’de 6GB RAM/64 GB ROM’lu versiyonu şu anda e-ticaret sitelerinde 2.999.90 TL’yken, 6GB RAM/128GB ROM’lu versiyonun fiyatı 3.179.90 TL olarak karşımıza çıkıyor. Fiyatlar, videoyu yayınladığımız 25.06.2020 tarihi için geçerlidir. İyi seyirler…
Akıllı Telefonlar
Honor 30 Youth Edition 5G, 2 Temmuz’da piyasaya çıkıyor!
Honor 30 serisinini uygun fiyatlı bir versiyonu olarak karşımıza çıkan Youth Edition‘ın ne zaman piyasaya çıkacağı belli oldu. Cihaz 2 Temmuz tarihinde piyasaya sürülecek.
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Honor 30 Youth Edition çok yakında satışa çıkıyor!
Honor 30 ailesinin düşük özellikli modeli olarak karşımıza çıkan Youth Edition 5G, önümüzdeki hafta piyasaya çıkıyor. Çin sınırları içerisinde Youth Edition 5G adını alan akıllı telefon, küresel pazara Honor 30 Lite ismi ile çıkacak. Firma, Weibo üzerinden paylaştığı poster ile çıkış tarihini duyururken, cihaza da bir kez daha bakma fırsatını bizlere sundu. Teknik özellik bakımından serinin daha “alınabilir” versiyonu olacağını bildiğimiz cihaz, 2 Temmuz tarihinde Çin sınırları içerisinde satışa çıkacak.
Gücünü MediaTek Dimensity 800 işlemcisinden alan Honor 30 Youth Edition, adından da anlaşılacağı üzere 5G özelliği ile bizleri karşılıyor. 6.5 inç boyutunda 90 Hz yenileme hızına sahip ekran ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanan cihaz, 1080×2400 piksel çözünürlüğüne sahip. Arka tarafta üçlü kamera kurulumuna sahip olan cihazın kameraları sırasıyla, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro/derinlik sensörü olarak belirlenmiş. Ön tarafta da 16 MP değerinde bir kameraya sahip olan cihazın parmak izi okuyucusu cihazın yan tarafında yer alıyor. 4000 mAh boyutunda bataryaya sahip cihazın 22.5 W hızlı şarj desteğine sahip olacağı öğrenildi. Çin sınırları içerisinde satış tarihi belli olan cihazın şu an için küresel pazarda ne zaman satışa çıkacağı ise henüz belli değil.