Samsung Galaxy S21 serisi, yeni sızıntılarla ortaya çıktı!

Samsung Galaxy S21 serisi hakkında geçtiğimiz haftalarda pek çok yeni sızıntı ve rapor çeşitli kaynaklar tarafından ortaya çıkarılmıştı. Geçtiğimiz gün ise 14 Ocak tarihinde tanıtılması beklenen serinin Ultra modeli ile ilgili ayrıntılı bir rapor yayınlandı. Şimdi ise taban model Galaxy S21 ve S21 Plus hakkında yeni bir rapor paylaşıldı. Winfuture tarafından yayınlanan raporda, cihazların teknik özellikleri ve fiyatları ortaya çıktı.

İlginizi çekebilir: Fujifilm GFX100S, 27 Ocak’ta tanıtılabilir!

reklam

Samsung Galaxy S21 ve S21 Plus, hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Samsung Galaxy S21, 6,2 inçlik Full HD+ çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip Dinamik AMOLED bir ekran ile gelecek. Bu ekran, 1300 nit parlaklığa, ultrasonik ekran üstü parmak izi okuyucuya ve Gorilla Glass 7 korumasına sahip olacak. S21 Plus ise aynı ekranın 6,7 inçlik varyasyonunu bulunduracak. Galaxy S21, plastik arka kasa ile gelirken S21 Plus cam bir arka yüzey kullanacak. Taban modelin 4000 mAh değerinde, Plus modelin ise 4800 mAh kapasiteli bataryası mevcut. Her iki telefon da Android 11 tabanlı OneUI 3.1 ile kutudan çıkacak.

Samsung Galaxy S21 ve S21 Plus, 25W değerinde kablolu hızlı şarjın yanı sıra kablosuz ve tersine şarj özelliğine sahip olacak. Her iki cihazında arka tarafında üçlü ön tarafında ise tek bir kamera mevcut. Arka tarafta OIS destekli 12 MP çözünürlük ana kamera bulunuyor. Bu ana kameraya 64 MP çözünürlüklü OIS desteği bulunan telefoto lens ve 12 MP ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Bu dizilim 8K/30 fps video çekimlerini ve 3x hibrit yakınlaştırmayı destekliyor. Ön tarafta ise 10 MP çözünürlüklü selfie kamerası mevcut.

Her iki cihazın da küresel pazarda Exynos 2100, ABD dahil bazı pazarlarda ise Snapdragon 888 yonga seti kullanacağı biliniyor. Telefonların 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçenekleri mevcut. Galaxy S21 ve S21 Plus, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 ile gelecek.

Galaxy S21, gri, beyaz, mor ve pembe renk seçenekleri ile 849€ fiyat etiketi üzerinden satışa sunulacak. Galaxy S21 Plus ise gümüş, siyah ve mor renk seçenekleri ile 1049€ fiyat etiketine sahip olacak. Her iki cihazın yüksek depolama içeren modeli için fiyatlar 50€ artacak.