Haber
Fujifilm GFX100S, 27 Ocak’ta tanıtılabilir!
Fujifilm, son zamanlarda pek çok yeni kamera söylentisi ile gündeme geldi. Görünüşe göre şirket, büyük bir lansman için hazırlık yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan Fujifilm X-E4 sızıntılarının ardından şimdi GFX100S’in tanıtım tarihi ortaya çıktı. Sızıntılara göre firma, 27 Ocak tarihinde büyük bir etkinlik gerçekleştirerek yeni cihazlarını tanıtacak.
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Fujifilm GFX100S haricinde başka hangi cihazların tanıtılması bekleniyor?
27 Ocak tarihinde gerçekleşmesi beklenen lansmanda Fujifilm GFX100S, X-E4 ve yeni bir lens koleksiyonunun tanıtılacağı tahmin ediliyor. Bunların haricinde yeni bir Fujifilm film simülasyonu da bu lansmanda duyurulabilir. Tanıtılacak olan lensler ise Fujifilm GF 80mm f/1.7, Fujifilm XF 27mm f/2.8 Mk II ve Fujifilm XF 70-300mm f/4-5.6 olacak. GFX100S, GFX50S ile benzer büyüklükte gövdeye ve vücut içi görüntü sabitleme özelliğine sahip olacak. Cihazın 102 MP çözünürlüklü sensöre sahip olması bekleniyor.
Fujifilm X-E4 hakkında da bazı söylentiler mevcut. Bu söylentilere göre cihaz, Fujifilm X-T4 ile benzer şekilde 26 MP çözünürlüklü sensör ile gelecek. Ayrıca XE serisinde bulunan sabit ekranın aksine bu cihazda eğilebilir ekran bulunacak. Gerçekleşecek lansman ve ilgili cihazlar ile ilgili şimdilik bilinenler bunlar. Bu bilgilerin çoğu söylenti de olsa doğru olma ihtimali oldukça yüksek. 27 Ocak tarihinde gerçekleşmesi beklenen lansmanda daha detaylı ve güncel bilgileri öğreneceğiz.
Genel
PlayStation 5 için mutlaka oynamanız gereken 5 oyun
PlayStation 5, 12 Kasım tarihinde ABD, Japonya, Kanada ve Meksika gibi ülkelerde satışa çıkmıştı. 19 Kasım tarihinde ise tüm dünyada resmi olarak satışa sunuldu. Yeni nesil özelliklerle gelen konsol için mutlaka oynamanız gereken 5 oyunu sizler için derledik.
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PlayStation 5 tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça popüler bir oyun konsolu. Yakın zamanda satışa sunulmuş ve çok kısa sürede stoklar tükenmişti. Dün yaptığımız haberde tekrar stoklara girdiğiyle ilgili detayları sizlere aktarmıştık. Türkiye için Amazon sitesinde 12999 TL fiyat etiketine sahip konsolu almayı göze aldıysanız bu oyunları mutlaka oynamak isteyeceğinizi düşünüyoruz.
Spider-Man: Miles Morales
Spider–Man: Miles Morales, yalnızca PS4’ün hikayesini devam ettirmekle kalmıyor aynı zamanda PS5‘in ne kadar güçlü bir konsol olduğunu bizlere gösteriyor. Muhteşem ışın izlemesiyle ve yeterli kare hızlarıyla birlikte gerçekçi bir oyun deneyimini bizlere sunuyor. Uçmaktan daha iyi hissettiren süzülmeleri şehir semalarında rahatlıkla yapabilirsiniz. İster dolaşmak isteyin ister kavga etmek isteyin Miles Morales PS5 ile gerçek bir haz sunmayı amaçlıyor.
Bugsnax
Bugsnax, PS5’in indie tarzı oyunları arasında hit yapmış oyunlarından biri. Octodad stüdyosu Young Horses tarafından geliştirilen ve karma böcek yemli yaratıkların vahşi doğada dolaştığı Snaktooth Adası’nda geçen bir macerayı bizlere sunuyor. Görevimiz adayı araştırmak ve Bugsnax’ı yakalamak. Kayıp kaşif arkadaşımızı bulmak. Bu kadar basit anlatmış olsak da oyun bundan çok daha fazlasını vaat ediyor. Çocuklar, yetişkinler ve aslında herkes için uygun bir oyun.
Demon’s Souls
PlayStation 3’te Demon’s Souls’u oynamış olsanız bile PlayStation 5 ile bu deneyimi tekrar yaşamanıza değecek. Yalnızca yeni ve güçlü donanımla daha muhteşem görünmekle kalmıyor aynı zamanda içerikte de bir kısım farklılıkları size sunuyor. Gizemli bir kapı ve orijinalde bulunmayan Seramik Paralar yeni özelliklerden bazıları.
Astro’s Playroom
Astro’s Playroom, PS5 cihazlarına önceden yüklenmiş olarak geliyor. İlk bakışta bebekler için tasarlanmış demo oyun paketi gibi görünse de Dual Sense yetenekleriyle birlikte sizi de kendisine çekebilir. Dokunsal geri bildirimleri ve farklı ekran dokularına benzersiz yanıtlarıyla birlikte PS5 cihazının özelliklerini tam olarak kullanmanıza olanak sağlıyor. Bu oyuna bir şans vermeniz muhtemelen onu sevmenize ve kütüphanenizde tutmak isteyeceğiniz oyunlar arasında tutmanıza yetecektir.
Devil May Cry 5 Special Edition
Devil May Cry 5, fantastik ve şeytani bir aksiyon oyun türü olarak karşımıza çıkıyor. PS5 için özel sürümde Dante’nin yaşlandığında ne kadar iyi olabileceğini görüyoruz. Bizimde favorilerimiz arasında bulunan oyunda Special Edition sayesinde farklı bir hareket setine sahip olabileceksiniz. Hızlı yükleme süreleri ve 4k 30FPS ışın izleme açık oynatmasıyla güzel bir performans sunuyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei HarmonyOS 2.0 beta Android temeline dayanıyor
Huawei, bu ayın başında belli cihazlar için yeni yazılım versiyonu HarmonyOS 2.0 beta versiyonunu yayınlamıştı. Yeni sistemi daha detaylı incelemeye karar veren bir geliştirici ise ilginç bilgiler elde etti. Ulaştığı bilgilerden en öne çıkanlardan birisine göre de, Huawei’nin yeni işletim sistemi Android ile oldukça benzerlik gösteriyor.
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Huawei HarmonyOS 2.0 ve Android denemelerinde çıkan sonuçlar benzer
Öncelikle kendi oluşturduğu basit bir uygulamayı sistemlerde test etmek isteyen geliştirici; daha eski Android 4.4 KitKat sistemi için geliştirdiği “Hello world” uygulamasını, Android son sürüm ve HarmonyOS 2.0 beta çalıştıran sanal makinelerde denedi. Ve ilginç bir şekilde bu duruma karşılık iki sistemde de oldukça benzer bir mesaj ile karşılaştı. Mesajın içeriğinde oldukça benzerlik gösteren iki metin arasındaki tek fark birisinde “Android” yerine “HarmonyOS” kelimesinin geçmesi. Sistem bölmelerine de girmeyi başaran geliştirici, HarmonyOS işletim sisteminin Android tabanlı olduğu fikrinin daha da pekişmesini sağladı.
Ancak bu durumun şimdilik geçerli olma ihtimali de yüksek. Çünkü Huawei firmasının yaptığı sunuma göre AOSP (Android Open Source Project), HarmonyOS işletim sistemine başarmaya çalıştığı şeyler için oldukça büyük destek oluyor. Yani açık kaynaklı sunulan Android sistemi, şirketin mevcut sahip olduğu HarmonyOS 2.0 beta işletim sisteminin geliştirilmesine şu anlık olanak sağlarken; gelecekte Huawei, çok büyük ihtimalle kendi sisteminde kendi yapısını kullanmaya başlayacak.
Genel
Trafik cezaları e-posta hesaplarına gönderilecek
Trafik cezaları, yeni düzenlemeye göre Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın altyapısı kullanılarak doğrudan kişisel e-posta adreslerine gönderilecek.
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Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile trafik cezalarında ‘mail’ ile bilgilendirme dönemini başladı. Sürücüler, genellikle kendi araçlarına yazılan trafik cezalarından sistemi kontrol etmedikleri sürece haberdar olamıyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın teknik altyapısını kullanarak uygulanmaya başlayacak yeni düzenlemenin, bu soruna da bir çözüm getirmeyi amaçlıyor.
Yapılan düzenlemeye göre; araç tescil plakalarına yazılan trafik idari para cezaları ve bu cezalara ilişkin karar tutanakları, artık ‘Hazine ve Maliye Bakanlığı’ tarafından doğrudan araç sahiplerinin sisteme kayıtlı ‘e-mail’ adreslerine gönderilecek. Bu sayede; araç sahipleri ve sürücüler, doğrudan kişisel ‘e-mail’ adresleri üzerinden araçlarına yazılan trafik cezalarından haberdar olabilecekler.
“Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” adı altında Resmi Gazete’de yayımlanan karar kapsamında; trafik cezası alan kişilerin e-mail adreslerine, bir bilgilendirme mesajı iletilecek.
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Trafik cezaları kiralık araçlarda da geçerli
Yeni kararla birlikte sadece araç sahipleri değil, kiralık araç kullanan vatandaşlar da bu durumla karşı karşıya kalacak. Kiralık araçla trafik kural ihlali yaptığı tespit edilen kişilerin ihlal tarihinde kiralamış olduğu araçların Kiralık Araç Bildirim Sistemi’nden anlaşılması halinde, trafik idari para cezası karar tutanağı, doğrudan aracı kiralayan kişi adına düzenlenip tebliğ edilecek.
Elektronik tebligat almak isteyen ancak Hazine ve Maliye Bakanlığında kayıtlı uygun e-posta adresi bulunmayan araç sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığının ilgili birimlerine bizzat başvurarak ya da “www.gib.gov.tr” internet sitesinden kayıt oluşturabilecek.
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