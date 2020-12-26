Fujifilm GFX100S, 27 Ocak’ta tanıtılabilir!

PlayStation 5, 12 Kasım tarihinde ABD, Japonya, Kanada ve Meksika gibi ülkelerde satışa çıkmıştı. 19 Kasım tarihinde ise tüm dünyada resmi olarak satışa sunuldu. Yeni nesil özelliklerle gelen konsol için mutlaka oynamanız gereken 5 oyunu sizler için derledik.

İlginizi çekebilir; PlayStation 5, oyunların PS4 versiyonları oynanırken hatırlatma yapacak!

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PlayStation 5 tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça popüler bir oyun konsolu. Yakın zamanda satışa sunulmuş ve çok kısa sürede stoklar tükenmişti. Dün yaptığımız haberde tekrar stoklara girdiğiyle ilgili detayları sizlere aktarmıştık. Türkiye için Amazon sitesinde 12999 TL fiyat etiketine sahip konsolu almayı göze aldıysanız bu oyunları mutlaka oynamak isteyeceğinizi düşünüyoruz.

Spider-Man: Miles Morales

Spider–Man: Miles Morales, yalnızca PS4’ün hikayesini devam ettirmekle kalmıyor aynı zamanda PS5‘in ne kadar güçlü bir konsol olduğunu bizlere gösteriyor. Muhteşem ışın izlemesiyle ve yeterli kare hızlarıyla birlikte gerçekçi bir oyun deneyimini bizlere sunuyor. Uçmaktan daha iyi hissettiren süzülmeleri şehir semalarında rahatlıkla yapabilirsiniz. İster dolaşmak isteyin ister kavga etmek isteyin Miles Morales PS5 ile gerçek bir haz sunmayı amaçlıyor.

Bugsnax

Bugsnax, PS5’in indie tarzı oyunları arasında hit yapmış oyunlarından biri. Octodad stüdyosu Young Horses tarafından geliştirilen ve karma böcek yemli yaratıkların vahşi doğada dolaştığı Snaktooth Adası’nda geçen bir macerayı bizlere sunuyor. Görevimiz adayı araştırmak ve Bugsnax’ı yakalamak. Kayıp kaşif arkadaşımızı bulmak. Bu kadar basit anlatmış olsak da oyun bundan çok daha fazlasını vaat ediyor. Çocuklar, yetişkinler ve aslında herkes için uygun bir oyun.

Demon’s Souls

PlayStation 3’te Demon’s Souls’u oynamış olsanız bile PlayStation 5 ile bu deneyimi tekrar yaşamanıza değecek. Yalnızca yeni ve güçlü donanımla daha muhteşem görünmekle kalmıyor aynı zamanda içerikte de bir kısım farklılıkları size sunuyor. Gizemli bir kapı ve orijinalde bulunmayan Seramik Paralar yeni özelliklerden bazıları.

Astro’s Playroom

Astro’s Playroom, PS5 cihazlarına önceden yüklenmiş olarak geliyor. İlk bakışta bebekler için tasarlanmış demo oyun paketi gibi görünse de Dual Sense yetenekleriyle birlikte sizi de kendisine çekebilir. Dokunsal geri bildirimleri ve farklı ekran dokularına benzersiz yanıtlarıyla birlikte PS5 cihazının özelliklerini tam olarak kullanmanıza olanak sağlıyor. Bu oyuna bir şans vermeniz muhtemelen onu sevmenize ve kütüphanenizde tutmak isteyeceğiniz oyunlar arasında tutmanıza yetecektir.

Devil May Cry 5 Special Edition

Devil May Cry 5, fantastik ve şeytani bir aksiyon oyun türü olarak karşımıza çıkıyor. PS5 için özel sürümde Dante’nin yaşlandığında ne kadar iyi olabileceğini görüyoruz. Bizimde favorilerimiz arasında bulunan oyunda Special Edition sayesinde farklı bir hareket setine sahip olabileceksiniz. Hızlı yükleme süreleri ve 4k 30FPS ışın izleme açık oynatmasıyla güzel bir performans sunuyor.