Mİ 11 TELEFON İSE BU UÇAK! | Xiaomi Mi 10 Ultra incelemesi

Xiaomi Mi 10 Ultra incelemesiyle karşınızdayız. Markanın Mi 11 telefonu çıkmasına rağmen daha güzel özellikler ve detaylarsunan Mi 10 Ultra’nın detayları bu videoda.

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Telefon 162.4 x 75.1 x 9.5 mm boyutlarında ve 221.8 gram ağırlığında. Ayrıca asarımsal olarak oldukça şık bir yapıda olmasıyla dikkat çekiyor. Gorilla Glass 5 ön ve Gorilla Glass 6 arka paneliyle sağlam yapıdaki cihaz, bildiğiniz üzere Xiaomi’nin 10. yılına özel üretildi.

6.67 inç OLED ekranında HDR desteği de sunan telefon, renk doğruluğunda rakipsiz. 120 Hz tazeleme 10 bit renk desteği de önemli. Bunun yanı sıra JNCD 0.63 ve Delta-E 1 renk doğruluğu sunan cihaz, bir referans monitöre sahip bile diyebiliriz. Snapdragon 865 tden gücünü alması da performansta 888’li ürünler daha piyasada pek yokken üst seviye vurgusunu devam ettiriyor.

48 MP OIS destekli ana kamera, 48 MP OIS destekli 5x optik, 120x hibrit yakınlaştırma yapan periskop lens Xiaomi Mi 10 Ultra modelinin öne çıkan noktalarından biri. 12 MP ve 2x optik yakınlaştırma yapan bir diğer lens zoom konusunda destekliyor. Ayrıca 20 MP ultra geniş açılı kamera ise farklı bir boyutta. 128 derecelik geniş açı ise yine Xiaomi Mi 10 UIltra modelini rakipsiz yapıyor.

24-bit/192kHz destekli Hi-Res Audio sertifikalı stereo hoparlörleri ise müzik ve içerik tüketiminde oldukça etkileyici. 4500 mAh bataryasında yer alan 120 Watt şarj ise işlin tepe noktası olmuş. 23 dakika içerisinde tam dolum şu anda evrendeki en hızlı telefon olmasına yetiyor bile.

Detayları videoda görebilirsiniz. İyi seyirler…