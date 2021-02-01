Akıllı Telefon
Mİ 11 TELEFON İSE BU UÇAK! | Xiaomi Mi 10 Ultra incelemesi
Xiaomi Mi 10 Ultra incelemesiyle karşınızdayız. Markanın Mi 11 telefonu çıkmasına rağmen daha güzel özellikler ve detaylarsunan Mi 10 Ultra’nın detayları bu videoda.
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Mİ 11 TELEFON İSE BU UÇAK! | Xiaomi Mi 10 Ultra incelemesi
Telefon 162.4 x 75.1 x 9.5 mm boyutlarında ve 221.8 gram ağırlığında. Ayrıca asarımsal olarak oldukça şık bir yapıda olmasıyla dikkat çekiyor. Gorilla Glass 5 ön ve Gorilla Glass 6 arka paneliyle sağlam yapıdaki cihaz, bildiğiniz üzere Xiaomi’nin 10. yılına özel üretildi.
6.67 inç OLED ekranında HDR desteği de sunan telefon, renk doğruluğunda rakipsiz. 120 Hz tazeleme 10 bit renk desteği de önemli. Bunun yanı sıra JNCD 0.63 ve Delta-E 1 renk doğruluğu sunan cihaz, bir referans monitöre sahip bile diyebiliriz. Snapdragon 865 tden gücünü alması da performansta 888’li ürünler daha piyasada pek yokken üst seviye vurgusunu devam ettiriyor.
48 MP OIS destekli ana kamera, 48 MP OIS destekli 5x optik, 120x hibrit yakınlaştırma yapan periskop lens Xiaomi Mi 10 Ultra modelinin öne çıkan noktalarından biri. 12 MP ve 2x optik yakınlaştırma yapan bir diğer lens zoom konusunda destekliyor. Ayrıca 20 MP ultra geniş açılı kamera ise farklı bir boyutta. 128 derecelik geniş açı ise yine Xiaomi Mi 10 UIltra modelini rakipsiz yapıyor.
24-bit/192kHz destekli Hi-Res Audio sertifikalı stereo hoparlörleri ise müzik ve içerik tüketiminde oldukça etkileyici. 4500 mAh bataryasında yer alan 120 Watt şarj ise işlin tepe noktası olmuş. 23 dakika içerisinde tam dolum şu anda evrendeki en hızlı telefon olmasına yetiyor bile.
Detayları videoda görebilirsiniz. İyi seyirler…
Akıllı Telefon
Vivo Y70 İncelemesi | Fiyatının telefonu mu?
Vivo Y70, Vivo’nun ülkemizde satışa sunduğu ikinci cihazı oldu. Orta seviye özelliklere sahip olan bu modeldi belli bir süredir deneyimliyorum. Telefon, kullanıcılara neler sunuyor gelin beraber bakalım.
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Vivo Y70 İncelemesi | Fiyatının telefonu mu?
(247) Vivo Y70 İncelemesi | Fiyatının telefonu mu? – YouTube
Vivo Y70 bizlere neler sunuyor?
BBK Holding çatısı altındaki en büyük üreticilerden birisi olan Vivo orta seviye cihazı olan Y70 modelini Türkiye’de satışa çıkardı. Telefon, özellikle tasarım konusunda kullanıcılarını memnun edecek bir malzeme kalitesine sahip. Bulunduğu segmentte diğer markalardan daha iyi bir tasarıma sahip olduğunu söylemeliyim. Elde tutuşu rahat, bileği yormayan, şık gözüken bir telefon olmuş Y70.
Vivo Y70’in ekranına baktığımızda AMOLED bir ekran olduğunu görüyoruz. Bu ekran geniş renk paletine sahip ve her açıdan rahatlıkla görülebilen bir panel. Kontrastı ve parlaklığı iyi ayarlanmış, görüntülerin keskin ve canlı olduğu iyi bir ekran. Damla çentik gözünüze batmıyor ve bir süre sonra alışıyorsunuz.
Kullanılan işlemci konusunda Vivo, Qualcomm Snapdragon 665 işlemcisini tercih etmiş ve orta seviye bir telefon için yeterli seviyede performans sunuyor. Bu işlemciye 8GB RAM ve 128GB dahili depolama eşlik ediyor. Ağır grafikli oyunların üstesinden gelmeyi başarıyor ve günlük kullanımda herhangi bir sorun yaratmıyor.
Pil konusunda ise 4100 MAH güç sunan telefon, gün boyu rahat bir şekilde kullanım ömrü sunuyor. 33W’lık hızlı şarj aleti sayesinde 30 dakikada %62 dolum yapabiliyor.
Kamera konusunda ise 48MP ana kamera etkileyici fotoğraflar çekerken, 4K video çekimler yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda 1080p 60fps video çekimini de destekliyor. Portre çekimlerde nesne ve obje algılaması başarılı modelde gece çekimlerinde üzerine düşen görevi başarıyla yerine getiriyor.
Akıllı Telefon
Xiaomi ‘den Açıklama Geldi;
Koltuğu devretmesine sayılı günler kalan ABD Başkanı Donald Trump, Çin Hükümetine yardım etme şüphesi barındırdığı için Xiaomi’ de dahil olmak üzere toplamda 9 Çinli şirketi kara listeye aldı.
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Açıklanan karar dahilinde ABD’li yatırımcıların Xiaomi’ye yatırım yapması yasaklandı ve uygulanan yatırımların geri çekilmesi istendi.
Yapılan açıklamadan sonra Xiaomi Türkiye tarafından yapılan açıklama ise;
“Şirketimiz varlık gösterdiği bölgelerin ilgili yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak faaliyetlerini yürütmekte ve tamamen bireysel ve ticari kullanıma yönelik ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Şirketimiz Çin ordusuna ait değildir, Çin ordusuyla herhangi bir bağı bulunmamaktadır ve NDAA’da (ABD Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası) belirtildiği şekilde “Komünist Çin Askeri Şirketi” değildir. Şirketimizin ve hissedarlarımızın çıkarlarını korumak üzere gerekli tüm önlemler tarafımızdan alınacaktır.
Şirketimiz, bu sürecin olası sonuçlarının grup üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere detaylı incelemelerini sürdürmektedir. Gerekli olması halinde ilerleyen günlerde ek açıklamalar yapılacaktır.”
Saygılarımızla,
Xiaomi Türkiye
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Akıllı Telefon
2.300 TL Olursa Süper Olur 👍👍👍 | POCO M3 İnceleme
POCO M3 incelemesiyle karşınızdayız. Daha önce Almanya’dan getirttiğimiz ve bu ay içerisinde ülkemizde satışa çıkması beklenen modelin detayları videomuzda!
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2.300 TL Olursa Süper Olur 👍👍👍 | POCO M3 İnceleme
Xiaomi’nin 24 Kasım 2020 günü global lansmanını yaptığı POCO M3’ün kutu açılışını daha önce kanalımızda yayınlamıştık. (https://youtu.be/N80w6r-9Aaw adresinden bu videoya ulaşabilirsiniz).
Ayrıca POCO M3’ü nasıl edindiğimizi de yine bir video aracılığıyla sizinle paylaşmıştık. Bu cihazı bize hediye eden Selim’e bir kez daha teşekkür ederiz. (https://youtu.be/nEVSU7EyVwE adresinden bu videoya ulaşabilirsiniz).
Şimdi sıra geldi yurt dışında 150 USD fiyatla satılan POCO M3’ün incelemesine.
Bu videomuzda Ersin 10 günü aşan bir süre kullandığı POCO M3’ü sizlere anlatıyor. 10 gün boyunca çektiği tüm fotoğrafları da sizlerle paylaşıyor.
Türkiye’de kaç TL fiyatla satılırsa ilgi göreceğini anlatıyor.
Tabii ki bunu yaparken güncel dolar kurunu baz alıyor ve M3’ün ülkemizdeki olası satış fiyatını hesaplıyor.
POCO M3 modelinin Xiaomi Mi Note 10 Lite ve benzer cihazlarla kıyaslama videoları da yakında kanalımızda olacak.
Telefonun Teknik Özellikleri:
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662
GPU: Adren 610
İşletim Sistemi: Android 10
Arayüz: MIUI 12
Bellek: 4GB RAM + 128GB ROM
Ekran: 6,53″ FHD+
Batarya: 6.000 mAh (18W hızlı şarj desteği)
Arka Kamera: 48 MP’lik ana kamera + 2 MP’lik makro kamera + 2 MP’lik derinlik sensörü
Ön Kamera: 8 MP
Boyutlar: 162,3 mm yükseklik, 77,3 mm genişlik, 9,6 mm kalınlık
Ağırlık: 198 gr
POCO M3 modeli ile alakalı sorularını yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz. Aynı zamanda kıyaslamamızı isteyeceğiniz modelleri de belirtmeyi unutmayın!
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