Akıllı Telefonlar
Samsung, Galaxy S20 Ultra’da görülen odaklama hatasını düzelteceğini açıkladı
Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi serisi olan Galaxy S20 ailesini satışa sunmuştu. S20 ve S20 Plus, 64 Mp’lik ana kameraya sahipken S20 Ultra ise 108 Mp’lik ana kameraya sahipti. Fakat Galaxy S20 Ultra’da otomatik odaklama problemleri ile ilgili sorunlar görülmeye başlayınca Samsung bu sorunu çözeceğini belirtti.
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Galaxy S20 Ultra’da otomatik odaklama sorunu
Serinin en üst modeli olan cihazı deneyimleyen editörler, kamerada yaşadıkları otomatik odaklama sorununu dile getirmeye başlayınca Samsung bu problemi düzelteceğini ve kamera deneyimini iyileştireceğini açıkladı. Samsung yetkilileri yaptığı açıklamada cihazın üst düzey kameraya sahip olduğunu ve bu kamera modülünü en optimum yazılım ile destekleyerek kullanıcılara en iyi deneyimi sunmak istediklerini; bunun için de çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Ayrıca Samsung Galaxy S20 Ultra’da görülen tek sorun bu da değil. Editörlerin belirttiğine göre cihazın dış yüzeyi çok kolay çiziliyor ve soyuluyor. Fakat Samsung bu problem ile ilgili ise henüz bir açıklama yapmadı. Eğer editörlerin belirttikleri doğru ise bu problem boya veya komponent kaynaklı olabilir. Samsung bu şikayeti nasıl çözecek henüz bilmiyoruz. Şayet kimse bu kadar ücret ödeyip satın aldığı bir cihazın, kısa bir süre sonra çerçevelerinin soyulmuş olmasını istemeyecektir ve dış yüzeyi çizikler içinde kalmış bir halde kullanmak da kullanıcıları rahatsız edecektir diye düşünüyoruz.
Akıllı Telefonlar
Black Shark 3 Pro versiyonu özellikleri
Black Shark 3 daha önce de duyurulduğu üzere gelecek hafta satışa sunulacak. Detaylar yeni yeni ortaya çıkmaya başlamışken Xiaomi CEO’su Lei Jun Black Shark 3 Pro modelinin de satışa sunulacağını belirtti ve Pro versiyonunun birkaç detayını da şimdiden açıkladı.
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Black Shark 3 Pro modelinde bizleri neler bekliyor
Lei Jun’un Weibe üzerinden yaptığı açıklamalara göre cihazda 5000 mAh kapasiteli batarya bulunacak. Bu batarya 65 W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Ayrıca yine ilk 15 dakikalık şarjda ekstra hızlı şarjla bataryanın %60’lık kısmı doldurulabilecek. Bataryanın şarj döngüsü daha verimli hale getirilerek daha uzun bir kullanım ömrü sunacak. Ayrıca cihaz şarjdayken oyun oynamak istediğiniz zaman arkaya takabileceğiniz magnetli bir şarj sistemiyle hem cihazda oyununuza devam edip hem de şarj olmasını sağlayabileceksiniz. Bu magnetli sistem bir adet Type-C girişi barındıracak ve şarj esnasındaki kullanım sırasında ergonomiyi en üst düzeye çıkaracaktır diye tahmin ediyoruz. Black Shark serisinin 2 modeli de 3.5 mm’lik ses girişi mevcut halde gelecek. Bu kulaklıkla kullanmayı tercih eden kullanıcılar için büyük bir avantaj olacaktır. Ekran yenileme hızları ise 120 Hz olacak. Black Shark hızlı ekran tepkisiyle oyun zevkinizi arttıracaktır. Xiaomi Black Shark 3 modelleri ile oyun sever kullanıcılar için çok göz alıcı bir seçenek olarak önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak.
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Akıllı Telefonlar
LG’nin yeni telefonu Q51 duyuruldu.
LG‘nin yeni orta seviye telefonu Q51‘i duyurdu. Güney Koreli firma, Q51 modeli ile uygun fiyata yeni teknolojilerini kullanıcıları ile buluşturuyor.
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İşte LG Q51 ve teknik özellikleri
LG yeni telefonu Q51‘i duyurdu. Firmanın orta seviye de piyasaya süreceği cihaz özellik bakımından K50s ile benzer tarafları bulunmakta. 6.5 inç ekranla gelen telefonun görüntü kalitesi HD+ olarak belirlenmiş. Ön tarafta damla çentiğe yer veren cihazın öz çekim kamerası, 13 MP. Cihazda parmak izi okuyucusu arka panelde yer almakta. Ayrıca Q51 üç adet arka kameraya sahip. Bu kameralar sırasıyla, 13 MP ana kamera, 5 Mp geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü şeklinde sıralanmaktadır. Gücünü MediaTek Helio P22‘den alan cihaz, 3 GB RAM ve 32 GB depolama seçeneklerini de kullanıcılarına sunuyor. Batarya kapasitesi 4000 mAh olarak belirlenmiş. Ayrıca USB Type C bağlantı de cihaza eklenen özellikler arasında.
Titanyum ve beyaz olarak iki renk seçeneğiyle çıkacak Q51, kutudan Android 10 ile geleceği belirtildi. Akıllı telefon piyasasında tekrardan adından söz ettirmek isteyen LG, uygun fiyatlı telefonunu askeri dayanıklılık sertifikalarıyla süslüyor. 260 dolar fiyat etiketi biçilen cihazın ülkemizde tam olarak gelip gelmeyeceği ise bilinmezliğini korumakta.
Akıllı Telefonlar
iPhone XR, 2019’un en çok satılan telefonu oldu!
Teknoloji üzerine araştırmalar yapan pazar analiz şirketi Omdia, dünya genelinde geçtiğimiz yıl satılan akıllı telefon istatistiklerini açıkladı. Listeye geçtiğimiz yıl olduğu gibi Apple damgasını vururken, iPhone XR ise yılın lider akıllı telefon modeli olmayı başardı!
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2019’da en çok iPhone XR satıldı, Samsung orta seviyede arayı açtı!
Eylül 2018’de duyurulan iPhone XR, yaklaşık 1.5 yaşında bir akıllı telefon olmasına rağmen tüketiciler tarafından tercih edilmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 46.3 milyon adetlik satış istatistiğine ulaşan telefon, böylece 2019’un en çok tercih edilen akıllı telefonu oldu. 2018’in son çeyreğindeki satış istatistiği de göz önüne alınırsa, iPhone XR’ın 70 milyon barajını kolayca geçtiği söylenebilir.
Sıralamanın ikinci sırasında ise Apple’ın 2019’daki modellerinden iPhone 11 bulunuyor. Eylül ayında duyurulan telefon, aradan geçen 3 aylık sürede toplam 37.3 milyon adet satıldı ve genel sıralamada ikinci sırayı kaptı. Öte yandan iPhone 11, satış performansı bakımından bir önceki yılın amiral gemisi modeli iPhone X’e yaklaşık 10 milyon cihaz fark atmayı başardı. Bu da 2020’de Apple cephesinde daha büyük bir başarının yaşanabileceğini gösteriyor.
Geçtiğimiz yıl daha çok orta seviye telefonlara odaklanan Samsung tarafında ise bu çaba meyvesini vermiş gibi görünüyor. Samsung Galaxy A10, Galaxy A50 ve Galaxy A20 modelleri, sırasıyla geçtiğimiz yıl markanın en fazla satılan telefonları olmayı başarmış. 3 telefonun toplam satış sayısı 73.7 milyonu bulurken, Galaxy S10 ya da Note 10 serisinin listede yer almaması dikkat çekiyor.
Apple ve Samsung cihazları dışında listede yer alan tek marka ise sürpriz bir şekilde Xiaomi olmuş. Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan akıllı telefonlarından Redmi Note 7, 16.7 milyon adetlik satış rakamıyla listeye 8. sıradan girmeyi başarıyor. 2019’da ABD’nin ticaret ambargosu ile uğraşan Huawei ise herhangi bir modeliyle listede yer almıyor.
Omdia’nın araştırmasında 5G pazarı ile ilgili çarpıcı istatistiklere de yer veriliyor. Geçtiğimiz yıl toplam 14.7 milyon adet 5G uyumlu akıllı telefon satılırken, bu rakam toplam sevkiyatın %1’inin altında kalıyor. 5G uyumlu cihazlar arasında liderliği Samsung Galaxy Note 10+ modeli alırken, onu Huawei Mate 30 Pro takip ediyor. Son olarak geçtiğimiz yıl 5G pazarındaki toplam satışların yarısını Samsung’un oluşturduğunu belirtelim.