Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi serisi olan Galaxy S20 ailesini satışa sunmuştu. S20 ve S20 Plus, 64 Mp’lik ana kameraya sahipken S20 Ultra ise 108 Mp’lik ana kameraya sahipti. Fakat Galaxy S20 Ultra’da otomatik odaklama problemleri ile ilgili sorunlar görülmeye başlayınca Samsung bu sorunu çözeceğini belirtti.

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Galaxy S20 Ultra’da otomatik odaklama sorunu

Serinin en üst modeli olan cihazı deneyimleyen editörler, kamerada yaşadıkları otomatik odaklama sorununu dile getirmeye başlayınca Samsung bu problemi düzelteceğini ve kamera deneyimini iyileştireceğini açıkladı. Samsung yetkilileri yaptığı açıklamada cihazın üst düzey kameraya sahip olduğunu ve bu kamera modülünü en optimum yazılım ile destekleyerek kullanıcılara en iyi deneyimi sunmak istediklerini; bunun için de çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Ayrıca Samsung Galaxy S20 Ultra’da görülen tek sorun bu da değil. Editörlerin belirttiğine göre cihazın dış yüzeyi çok kolay çiziliyor ve soyuluyor. Fakat Samsung bu problem ile ilgili ise henüz bir açıklama yapmadı. Eğer editörlerin belirttikleri doğru ise bu problem boya veya komponent kaynaklı olabilir. Samsung bu şikayeti nasıl çözecek henüz bilmiyoruz. Şayet kimse bu kadar ücret ödeyip satın aldığı bir cihazın, kısa bir süre sonra çerçevelerinin soyulmuş olmasını istemeyecektir ve dış yüzeyi çizikler içinde kalmış bir halde kullanmak da kullanıcıları rahatsız edecektir diye düşünüyoruz.