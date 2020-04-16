Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S20 Ultra için sorunlar bitmiyor!
Üstün kamera performansı ile dikkatleri üzerine toplayan Samsung Galaxy S20 Ultra, bugünlerde bazı kullanıcıların yaşadığı sorunlarla gündeme geliyor. Son olarak odaklanma ve ısınma sorunları olduğu iddia edilen telefonun Exynos sürümünde can sıkıcı bir problem daha ortaya çıktı!
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Samsung Galaxy S20 Ultra, şimdi de “yeşil ekran” sorunuyla gündemde!
Galaxy S20 Ultra kullanıcılarının aktardığı bilgiler, cihazın ekranında da sorun yaşandığını ortaya koyuyor. Exynos 990 işlemcinin yer aldığı versiyonda yaşanan sorun, 120Hz ve 96Hz yenileme hızında çalıştığı zaman ekranda yeşil alanlar oluştuğunu gösteriyor. Ekran yenileme hızı 60Hz değerine alındığında ise bu sorun ortadan kalkıyor. Kullanıcı raporlarına göre, yeşil ekran sorunu parlaklığın %30 ve altında olduğu senaryolarda gerçekleşiyor.
Sorunu yaşayan Samsung Galaxy S20 Ultra kullanıcıları, çözüm olarak ise yeniden başlatma seçeneğini tavsiye ediyor. Ancak sorun buna rağmen bir süre sonra kendini tekrar gösteriyor. Bununla beraber sorunun kaynağı olarak bazı uygulamaların yüksek yenileme hızını desteklememesi, telefonun sıcaklığının artması ve düşük pil yüzdesi gibi etkenler üzerinde duruluyor.
Eğer Galaxy S20 Ultra hakkındaki sorun kullanıcıların tahmin ettiği gibi yazılım temelliyse, yakın dönemde Samsung’un vereceği bir güncelleme çözüm olabilir. Zira kamera tarafında yaşanan benzer bir problem, seri şekilde yayınlanan bir dizi güncellemenin ardından hızlı şekilde çözülmüştü. Bütün bunlara rağmen Samsung’un Exynos-Snapdragon işlemci ayrımında ısrar etmesinin kullanıcılar nezdinde giderek artan bir tepkiye dönüştüğünü de belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Google, Pixel modelleri için işlemci geliştiriyor!
Yazılım devi Google, ülkemizde bulunmasa bile çok uzun süredir kullanıcı donanımı pazarında da yer alıyor. Halihazırda Pixel ve Chromebook ile bu pazarda bulunan şirket, yakın dönemde ürünlerinin kalbinde kendi işlemcilerini kullanabilir!
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Google, Pixel serisinde kullandığı işlemcileri kendisi tasarlayacak!
Qualcomm ile yakın bir işbirliği içinde bulunan Google, bilindiği üzere Pixel serisi cihazlarında Snapdragon 800 serisi işlemciler kullanıyor. Ancak görünüşe göre bu durum yakın zamanda içerisinde değişebilir. Axios’un elde ettiği bilgilere göre, şirket kendi işlemcisini üretmek için bir süredir çeşitli çalışmalar yürütüyor. Önemli aşama kaydedildiği belirtilen çalışmalar sonucunda Google da tıpkı Apple gibi donanım ürünlerinde kendi geliştirdiği işlemcileri kullanacak.
Ulaşılan bilgilere göre, kod adı Whitechapel olan yonganın gelişim süreci Samsung ile birlikte yürütülüyor. Bu yönde ortak bir çalışma içerisinde bulunan Samsung, Apple Bionic işlemcilerinin de üreticisi konumunda bulunuyor. Pixel serisine güç verecek ARM mimarili işlemcinin 5 nm FinFet üretim tekniğine göre tasarlandığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Google’ın Qualcomm’u bırakıp kendi işlemcilerini kullanma olayının perde arkasında ise çeşitli gerekçeler bulunuyor. Pixel serisinde makine öğrenimi ve görüntü işleme üzerine ekstra çekirdekler bulunduran şirketin, bu konuda Snapdragon işlemcileri yetersiz bulduğu ifade ediliyor. Ayrıca test işlemcilerinin Chromebook cihazlarda denenmeye başladığı da dikkat çeken noktalar arasında yer alıyor.
İşlemci tasarımı konusunda Apple ve Intel gibi şirketlerden pek çok mühendis transfer eden Google’ın bu hedefini hemen gerçekleştirmesi beklenmiyor. Zira ürünün tasarımı tamamlanmış olsa bile seri üretim tarafının zaman alacağı belirtiliyor. Bu da en erken Pixel 6 serisi ile Qualcomm Snapdragon serisi haricinde farklı bir işlemci görebileceğimizi gösteriyor.
Akıllı Telefonlar
Honor 30 Pro+, 90 Hz ekranı ile duyuruldu!
Honor, yeni amiral gemisi serisini bugün bir lansman ile duyurdu. Sızıntılarını son zamanda gördüğümüz Honor 30 Pro+ ise resmi olarak tanıtıldı. Telefonun öne çıkan özelliklerinden biri kamerası oldu. Cihazın 50 MP çözünürlüğünde 1/1.28 inçlik Sony IMX700 sensörü bulunuyor.
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Honor 30 Pro+ hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Telefonu ailenin diğer üyelerinden ayıran özelliği, ekranının 90 Hz ekran tazeleme hızına ve 180 Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip olması. Ekranın temel özelliklerine bakıcak olursak, 6.57 inçlik AMOLED bir ekran kullanılacak. Ayrıca telefonun UD parmak izi tarayıcısı ve kavisli bir yapısı bulunacak. Kavisli ekran Honor‘da daha önce görmediğimiz bir telefon tasarımıydı.
30 Pro+, büyük bir ana kameranın yanı sıra 5x optik zoom, 50x‘e kadar hibrit zoom yapabilen 8 MP çözünürlüğünde telefoto kameraya sahip. Honor V30 Pro‘da bulunan ve gerektiğinde makro kamera olarak kullanılabilen 16 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kameranın bulunması telefonun dikkat çeken yanlarından biri oldu. Pro+‘ın kamerası ayrıca AI RAW fotoğraflarını da sunuyor. Uzun pozlama ile birden fazla çekim yapıp bunları tek bir fotoğrafta en iyi fotoğraf olarak oluşturabiliyor.
Video çekiminde ise Honor 30 Pro+, 4K 60 fps‘e kadar video kaydı yapabiliyor. Ön taraftaki kameralarına geldiğimizde, biri 32 MP selfie ana kamerası diğeri ise 8 MP ultra geniş açılı kamera olmak üzere iki kamerası bulunuyor. Cihazda tıpkı Plus olmayan sürümündeki gibi Kirin 990 5G yonga seti kullanılıyor. Telefonun 8 GB veya 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunuyor. Depolama olarak ise 256 GB bir alana sahip.
Honor 30 Pro+, 40W kablolu ve 27W kablosuz şarj özelliğine sahip. Ayrıca cihazın 4000 mAh değerinde bir bataryası bulunuyor. Telefon, arka tarafında buzlu bir cam üzerinde şirketin isminin yazdığı bir desenle geliyor. Bu da dikkat çeken bir başka tasarımsal özellik olarak karşımıza çıkıyor.
Cihazın siyah, yeşil ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. 8 GB RAM‘e sahip modeli 4.999 CNY, 12 GB RAM‘e sahip modeli ise 5,499 CNY fiyat etiketine sahip. Ön siparişler bugün başladı, satışlar ise 21 Nisan‘da yapılmaya başlayacak.
Akıllı Telefonlar
Ucuz iPhone modeli olarak beklenen iPhone SE tanıtıldı!
Uzun süredir konuşulan ucuz iPhone modeli iPhone SE tanıtıldı. 5.299 TL’den başlayan fiyatlara sahip olan cihaz, fiyatına göre oldukça performanslı duruyor.
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iPhone SE özellikleri ve fiyatı
Küçük ekranlı iPhone arayanlar için de bir fırsat olan telefon, 4,7 inç True Tone destekli Retina HD IPS ekran ile geliyor. 326 ppi yoğunluk sunan cihazda 1334 x 750 piksel çözünürlük yer alıyor. Boyutları ve yapısı iPhone 8 ile bire bir olan iPhone SE 2. jenerasyon, 138,4 mm uzunluk, 67,3 mm en ve 7,3 mm kalınlığa sahip.
iPhone 11 alesine güç veren Apple A13 Bionic işlemcisi ile donatılan cihaz Touch ID’yi de geri getiriyor. Arkada 12 MP önde ise 7 MP bir kamera sunan telefonda 4K 60 fps video kaydı ve 240 fps kayıt imkanı da mevcut. Depolama tarafında ise 64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama alanı seçenekleri yer alıyor. Bağlantı kanadında Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 desteği sunan telefon Gigabit seviyesinde LTE desteği sunarken 5G desteği bulunmuyor.
Genel olarak baktığımızda iPhone 8’in günümüze uyarlanmış hali diyebiliriz. A13 işlemcili ve yeni depolama seçenekleri sunan bir iPhone 8 modeli hazırlanmış. iPhone SE adı kesinleşmesiyle de iPhone 9 adı da geride kalmış oldu. Son olarak 18 Watt hızlı şarj desteği sunan cihazın kutu içeriğinden ise 5 Watt şarj çıkıyor.
Türkiye fiyatı
iPhone SE 2. jenerasyon 3 farklı depolama seçeneği ve siyah, beyaz ve Product RED kırmızı renk seçenekleri sunacak. Fiyat tarafında;
- 64 GB: 5.299 TL
- 128 GB: 5.799 TL
- 256 GB: 6.599 TL
şeklinde ülkemizde de yakında satışa çıkacak.