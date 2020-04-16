Samsung Galaxy S20 Ultra için sorunlar bitmiyor!

Üstün kamera performansı ile dikkatleri üzerine toplayan Samsung Galaxy S20 Ultra, bugünlerde bazı kullanıcıların yaşadığı sorunlarla gündeme geliyor. Son olarak odaklanma ve ısınma sorunları olduğu iddia edilen telefonun Exynos sürümünde can sıkıcı bir problem daha ortaya çıktı!

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Samsung Galaxy S20 Ultra, şimdi de “yeşil ekran” sorunuyla gündemde!

Galaxy S20 Ultra kullanıcılarının aktardığı bilgiler, cihazın ekranında da sorun yaşandığını ortaya koyuyor. Exynos 990 işlemcinin yer aldığı versiyonda yaşanan sorun, 120Hz ve 96Hz yenileme hızında çalıştığı zaman ekranda yeşil alanlar oluştuğunu gösteriyor. Ekran yenileme hızı 60Hz değerine alındığında ise bu sorun ortadan kalkıyor. Kullanıcı raporlarına göre, yeşil ekran sorunu parlaklığın %30 ve altında olduğu senaryolarda gerçekleşiyor.

Sorunu yaşayan Samsung Galaxy S20 Ultra kullanıcıları, çözüm olarak ise yeniden başlatma seçeneğini tavsiye ediyor. Ancak sorun buna rağmen bir süre sonra kendini tekrar gösteriyor. Bununla beraber sorunun kaynağı olarak bazı uygulamaların yüksek yenileme hızını desteklememesi, telefonun sıcaklığının artması ve düşük pil yüzdesi gibi etkenler üzerinde duruluyor.

Eğer Galaxy S20 Ultra hakkındaki sorun kullanıcıların tahmin ettiği gibi yazılım temelliyse, yakın dönemde Samsung’un vereceği bir güncelleme çözüm olabilir. Zira kamera tarafında yaşanan benzer bir problem, seri şekilde yayınlanan bir dizi güncellemenin ardından hızlı şekilde çözülmüştü. Bütün bunlara rağmen Samsung’un Exynos-Snapdragon işlemci ayrımında ısrar etmesinin kullanıcılar nezdinde giderek artan bir tepkiye dönüştüğünü de belirtelim.