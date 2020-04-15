Hennessey dokunuşlu, çift turbolu Audi R8’in sesine kulak verin!

Herhangi bir süper spor aracın modifiye edilmesi, büyük ustalık isteyen bir iştir. Aracın sürüş dinamiklerini bozmadan, aracı bir canavara dönüştürebileceğiniz o ince çizgiyi yakalamak çok önemlidir.

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Hennessey ise bu dinamikleri bozmadan, ikinci nesil Audi R8‘e daha fazla güç ekleyerek, bu mükemmel dengeyi yakaladığını iddia ediyor.

Aracın orijinal halindeki 5.2 litrelik atmosferik V10 motoru, çift turbo ile besleyerek HPE900 paketini ortaya çıkardı. 7400 devir/dakika‘da 912 beygir güç açığa çıkaran bu muhteşem üniteyi, paslanmaz çelik borular, yağ pompaları, havadan suya soğutma sistemi gibi ekipmanlarla desteklemişler.

Hennessey’e göre aracın 0-100 km/s değeri 2.6 saniye. HPE900 paketi ile R8 tam olarak bir “10 saniyelik drag” otomobili. Çünkü aracın 400 metrelik bir pistte 233 km/s‘e ulaşması yalnızca 9.8 saniye sürüyor.

Şu anda satın alınabilen en hızlı fabrika çıkışı R8 modeli olan R8 V10 Performance, 611 beygir güç ve 580 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanması ise 3.1 saniye sürerken maksimum hızı 331 km/s olarak biliniyor.

Modifiyedeki tek sınır sizin hayelleriniz ve bütçeniz. Ayrıca bu araçtaki değerler, çok da zorlanarak ulaşılan değerler değil. Henessey bu aracı, orijinalliğinden çok uzaklaştırmak istememiş. Fakat Underground Racing adında bir şirket 2017 yılında, tam 2200 beygir gücünde bir R8 modifiye etmişti. Bunu da belirtmeden geçmeyeyim.