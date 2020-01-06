Samsung Galaxy S20 tanıtım tarihi netleşti!

Samsung, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Unpacked etkinliğinde Galaxy serisinin yeni amiral gemisi cihazını duyuruyor. Samsung Galaxy S20 serisini ortaya çıkaracak olan Galaxy Unpacked 2020 etkinliğinin tarihi ise sonunda netleşti!

İlginizi Çekebilir: Kingston, CES 2020’de yeni ürünlerini tanıttı

Samsung Galaxy S20 ve Galaxy Fold 2, 11 Şubat tarihinde duyurulacak

Geçen yılın Kasım ayında yapılan bir sızıntıda, gelecek Galaxy Unpacked etkinliğinin Şubat ayı içerisinde gerçekleşeceği ortaya çıkmıştı. Samsung’un Twitter hesabından yaptığı paylaşım ise uzun süre önce gerçekleşen bu sızıntıyı doğruluyor. Paylaşımda 11 Şubat 2020 tarihi belirtilirken, Galaxy yazısının içerisinde yer alan iki adet kutu ise dikkat çekiyor. Tahminlere göre kutulardan biri Samsung Galaxy S20 serisini simgelerken, ikincisi ise markanın yeni katlanır telefonu Galaxy Fold 2’yi işaret ediyor.

Say hello to a whole new Galaxy. Unpacked on February 11, 2020 #SamsungEvent — Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 5, 2020

Samsung Galaxy S20 serisi, sızıntılara göre 120 Hz tazeleme hızına sahip yeni bir Super AMOLED ekran ile gelecek. 3 modelden oluşması beklenen seride Galaxy S20 modeline S20 Plus ve S20 Ultra eşlik edecek. Galaxy S20 Plus büyük ekran isteyenler için bir seçenek olurken, Galaxy S20 Ultra’nın ise yüksek seviye kamera yeteneklerine sahip olacağı belirtiliyor.

Etkinlikte sürpriz olarak tanıtılması beklenen Samsung Galaxy Fold 2 ise ilk modele kıyasla daha dikkat çekici görünüyor. Motorola Razr 2019 gibi kapaklı bir tasarıma sahip olduğu belirtilen Galaxy Fold 2, bu sayede oldukça kompakt bir yapıya bürünecek. Üst seviye özellikler taşıması beklenen ürünün fiyat etiketinin ise 1.000 dolar seviyesinde olacağı paylaşılıyor.