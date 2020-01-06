Samsung
Samsung Galaxy S20 tanıtım tarihi netleşti!
Samsung, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Unpacked etkinliğinde Galaxy serisinin yeni amiral gemisi cihazını duyuruyor. Samsung Galaxy S20 serisini ortaya çıkaracak olan Galaxy Unpacked 2020 etkinliğinin tarihi ise sonunda netleşti!
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Samsung Galaxy S20 ve Galaxy Fold 2, 11 Şubat tarihinde duyurulacak
Geçen yılın Kasım ayında yapılan bir sızıntıda, gelecek Galaxy Unpacked etkinliğinin Şubat ayı içerisinde gerçekleşeceği ortaya çıkmıştı. Samsung’un Twitter hesabından yaptığı paylaşım ise uzun süre önce gerçekleşen bu sızıntıyı doğruluyor. Paylaşımda 11 Şubat 2020 tarihi belirtilirken, Galaxy yazısının içerisinde yer alan iki adet kutu ise dikkat çekiyor. Tahminlere göre kutulardan biri Samsung Galaxy S20 serisini simgelerken, ikincisi ise markanın yeni katlanır telefonu Galaxy Fold 2’yi işaret ediyor.
Say hello to a whole new Galaxy. Unpacked on February 11, 2020 #SamsungEvent
— Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 5, 2020
Samsung Galaxy S20 serisi, sızıntılara göre 120 Hz tazeleme hızına sahip yeni bir Super AMOLED ekran ile gelecek. 3 modelden oluşması beklenen seride Galaxy S20 modeline S20 Plus ve S20 Ultra eşlik edecek. Galaxy S20 Plus büyük ekran isteyenler için bir seçenek olurken, Galaxy S20 Ultra’nın ise yüksek seviye kamera yeteneklerine sahip olacağı belirtiliyor.
Etkinlikte sürpriz olarak tanıtılması beklenen Samsung Galaxy Fold 2 ise ilk modele kıyasla daha dikkat çekici görünüyor. Motorola Razr 2019 gibi kapaklı bir tasarıma sahip olduğu belirtilen Galaxy Fold 2, bu sayede oldukça kompakt bir yapıya bürünecek. Üst seviye özellikler taşıması beklenen ürünün fiyat etiketinin ise 1.000 dolar seviyesinde olacağı paylaşılıyor.
Samsung
Samsung Galaxy S11 lansman tarihi sızdırıldı!
Samsung Galaxy S11 etkinliğinin yapılacağı lansman tarihi ortaya çıktı. Aynı zamanda yapılacak etkinlikte, AirPods Pro katili olması beklenen, firmanın tam kablosuz kulaklığı da orada olacak.
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Bildiğiniz gibi Samsung, geleneği hiç bozmadan her sene hemen hemen aynı tarihlerde S ailesinin lansmanını gerçekleştirir. Yeni nesil cihazlarını tüketicilerin beğenisine açar. Görünen o ki bu sene de değişen hiçbir şey olmayacak. Önceki yıllar için Barcelona’da yer alan dev MWC fuarında, yeni nesil teknolojilerini gösteren şirket bu tarihten çok da uzaklaşmayarak ondan iki hafta öncesinde tanıtımını yapmayı planlıyor.
11 Şubat 2020 tarihinde San Francisco’da gerçekleşecek etkinliğin zamanı, İsrail asıllı bir haber sitesi olan Grafa tarafından sızdırıldı. İnternet sitesi, bu bilgiyi Samsung’un sitesinde yer alan açıklardan keşfederek ortaya çıkarmış.
Şu an, yapılacak etkinlikte, iki cihazın tanıtılmasını bekliyoruz. Lansmanda; Galaxy S11e, S11+ ve S11e’nin varisi bulunacak. Fakat, Girafa’nın yayınladığı açıklamalarda sadece “standart model” ve “pro modelin” bahsi geçiyor. Aldığımız kaynak, İbranice bilmediği için Google Translate üzerinden kaynağı çevirmiş. Yani muhtemelen ekonomik sınıf S serisi cihazı da etkinlikte görebileceğiz.
Twitter iddiacısı IceUniverse’e göre cihazın ismi S20 olarak karşımıza çıkacak. Fakat, öne sürdüğü iddiaları halan kabul ettirebilmiş değil. Yakın zamanda daha çok bilgi ortaya çıkar.
AirPods Pro’ya dişli rakip Samsung Galaxy Buds+!
Etkinlik yalnızca S11 özelinde olmayacak. Samsung’tan alınan duyumlara göre Buds ailesine yeni bir üye daha katıldığını, yapılan sunumda görebileceğiz. Mevcut modele oranla, daha yüksek pil ömrü ve aktif gürültü engelleme teknolojisi yer alacak.
İddia: Galaxy Fold 2’nin prototipi de tanıtılabilir!
Yakın bir tarihte Fold serisinin yeni cihazıyla ilgili bilgiler de ortaya çıkmaya başlamıştı. motorola Razr serisinin nostaljik versiyonuna atıfta bulunarak firma, katlanabilir telefonunu tanıtmıştı. Samsung’ta hiç vakit kaybetmeden bu tasarımın bir benzerini kendi cihazlarına uygulamaya karar verdi. Kesin olmasa da Fold 2’nin bir örneği yapılan lansmanda sergilenebilir.
Galaxy etkinliği her sene olduğu gibi bu sene de çok süpriz yapmayacak gözüküyor. Firmalar, eskisi kadar ellerinde inovatif fikirler bulunmadığı için kamera dizaynlarında farklılaşacağım derken saçmayalabiliyorlar. Gösterilen kamera dizaynları da aynen buna örnek olarak söylenebilir.
Samsung
Samsung, Türkiye operasyonlarını durdurdu (Açıklama geldi!)
Samsung, iddiaya göre Türkiye’de faaliyette olduğu cep telefonu sektöründe bazı operasyonlarını durdurma kararı aldı. Rekabet Kurumu kararı sonrası oluşan karar, acaba diğer firmalar da aynı aksiyonu alır mı sorusunu akıllara getiriyor.
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Samsung tarafından ilk açıklama geldi (Güncelleme);
“Samsung Electronics olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerin yasalarına göre ticari faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Türkiye’de Rekabet Kurumu’nunGoogle’ınfaaliyetleri ile ilgili aldığı kararı ve bununla ilgili süreçleri yakından takip ediyoruz. 2020’de çıkacak yeni Galaxy ürünleri ile ilgili Türkiye’deki lansman çalışmalarımıza ve planlamalarımıza devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.
Rekabet Kurumu tarafından yürütülen süreçle ilgili gelişmelere göre kullanıcılarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.
Samsung Electronics Türkiye”
Bildiğiniz üzere, geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurumu tarafından açıklanan karar doğrultusunda Google’a yüklü miktarda ceza kesmişti. Verilen ceza üzerine, Google partnerlerine Türkiye’de Android lisanslarını vermeyi durdurmayı kararlaştırmıştı.
Kaynağını belirtemeyeceğiz bilgiye göre Samsung, Türkiye’de yapacakları telefonlar üzerine tüm etkinlikleri iptal etti. Ayriyeten de şu an yurt dışından herhangi bir teknolojik cihazı ülkemize getirmeme kararı, halihazırda bulunan modellerin de sevkiyatını durdurma kararı aldı.
Yani bu demek oluyor ki şu an firmanın elinde mevcut olan S ve Note serisi dahil olmak üzere modellerin stokları bittiği andan itibaren piyasada bu cihazları bulamayacağız. Türkiye’deki markanın yaptığı lansmanlar da ertelendiği için S11 ailesini de ülkemizde göremeyebiliriz.
Şok etkisi yaratan bu karar, firmanın Türkiye ayağından çekiliyor mu sorusunu akıllara getiriyor. Google’ın olası ambargosuna karşın yapılacak bu hamle temkin amaçlı olabilir. Ya da gerçekten Google’ın yapacağı hamlelere bağlı olarak değişecek süreçler yarabilir. Hep birlikte önümüzdeki süreci takip ediyor olacağız.
Samsung
S10 ailesi için OneUI 2.0 güncellemesi, Türkiye topraklarında!
S10 ailesi için geçen günlerde bir paylaşımda bulunmuştuk. Bu paylaşımla birlikte, OneUI 2.0’ın stabil versiyonun dağıtım işlemlerine başlandı ve içerisinde Türkiye dahil birçok Avrupa ülkesi için süreç başlamış oldu.
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Samsung’un güncel yazılımlarını Kies OTA sisteminden çekerek anlık paylaşım yapan SamMobile’da “G970FXXU3BSKO” kod adlı olarak yayınlanan sürüm ile 2019 bayrak gemilerine birçok iyileştirme, geliştirme ve değişiklik ekleniyor.
Tüm detaylarına buradaki linkten ulaşabileceğiniz yükseltme, geliştirilmiş karanlık mod, daha akıcı geçiş animasyonları, geliştirilmiş navigasyon sistemi gibi Android 10’un temelinde gördüğümüz önemli değişiklikleri içerisinde barındırıyor.
Güncelleme şu anda Türkiye’deki S10, S10+ ve S10e kullanıcılarına dağıtılmaya başlandı. Bizim elimize sabah saatlerinde gelen güncelleme hala size gelmediyse merak etmeyin. Ayarlar > Hakkında > Yazılım Güncellemesi kısmından kontrol edebilirsiniz.
Fakat beklemek istemiyorsanız SamMobile’ın internet sitesinden de gelen yazılımı indirmeniz mümkün. Küçük bir uyarı, OEM kilidi cihazınızda açıksa, telefonunuz sonu olmayan logo döngüsüne girebilir. Başınızı ağrıtmasını istemiyorsanız eğer, OEM kilidinizin recovery menüsünden kapalı olduğuna emin olmanız gerekiyor.