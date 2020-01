Samsung Galaxy S20 tanıtım tarihi netleşti!

Samsung, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Unpacked etkinliğinde Galaxy serisinin yeni amiral gemisi cihazını duyuruyor. Samsung Galaxy S20 serisini ortaya çıkaracak olan Galaxy Unpacked 2020 etkinliğinin tarihi ise sonunda netleşti!

Geçen yılın Kasım ayında yapılan bir sızıntıda, gelecek Galaxy Unpacked etkinliğinin Şubat ayı içerisinde gerçekleşeceği ortaya çıkmıştı. Samsung’un Twitter hesabından yaptığı paylaşım ise uzun süre önce gerçekleşen bu sızıntıyı doğruluyor. Paylaşımda 11 Şubat 2020 tarihi belirtilirken, Galaxy yazısının içerisinde yer alan iki adet kutu ise dikkat çekiyor. Tahminlere göre kutulardan biri Samsung Galaxy S20 serisini simgelerken, ikincisi ise markanın yeni katlanır telefonu Galaxy Fold 2’yi işaret ediyor.

Say hello to a whole new Galaxy. Unpacked on February 11, 2020 #SamsungEvent

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 5, 2020