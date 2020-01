Kingston, CES 2020’de yeni ürünlerini tanıttı

Kingston, Las Vegas’ta düzenlenen CES 2020 fuarında yeni ürünlerini tanıttı. Şirket; UHS-II modelleri de dahil olmak üzere yeni Canvas Plus Flash kartlarını, tüketicilere yönelik yeni nesil NVMe PCI 4.0 SSD’lerini ve veri merkezleri için NVMe PCIe performans çözümlerini görücüye çıkarttı.

Kingston neler tanıttı?

Canvas Plus Flash kartlar: UHS-II özelliğine, yüksek kapasite ve yüksek hıza sahip yeni modellerin yanı sıra Canvas Plus serisinin maksimum hızını destekleyecek şekilde geliştirilen MobileLite Plus okuyucular da tanıtılan ürünler arasında yer alıyor.

NVMe PCIe Gen 4.0 M.2 SSD: Kingston’ın bu yıl içinde piyasaya süreceği, tüketicilere yönelik ilk Gen 4.0 NVMe SSD modeli CES 2020’de gösterilecek.

Gömülü Ürünler: Kingston’ın günlük kullanıma yönelik tüketici ürünleri tanıtılacak.

Veri merkezleri için U.2 ve M.2 biçimlerinde NVMe SSD’ler: Temel performans kriteri olarak tahmin edilebilir düşük gecikme süreleri ve giriş çıkış tutarlılığını ön plana alan modeller sunulacak. Yeni modeller dahili sürücü yuvası genişletmeleri, hiper ölçekli veri merkezi sunucuları ve yüksek performanslı depolamaya ihtiyaç duyan bulut hizmeti sağlayıcıları için geliştirildi.

Veri merkezleri için SATA SSD (DC450R, DC500R) kapasite eklentisi: Bulut hosting şirketleri ve daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyan diğer veri merkezleri için 7,68 TB kapasiteli SSD.