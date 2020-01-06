Donanım
Kingston, CES 2020’de yeni ürünlerini tanıttı
Kingston, Las Vegas’ta düzenlenen CES 2020 fuarında yeni ürünlerini tanıttı. Şirket; UHS-II modelleri de dahil olmak üzere yeni Canvas Plus Flash kartlarını, tüketicilere yönelik yeni nesil NVMe PCI 4.0 SSD’lerini ve veri merkezleri için NVMe PCIe performans çözümlerini görücüye çıkarttı.
Kingston neler tanıttı?
Canvas Plus Flash kartlar: UHS-II özelliğine, yüksek kapasite ve yüksek hıza sahip yeni modellerin yanı sıra Canvas Plus serisinin maksimum hızını destekleyecek şekilde geliştirilen MobileLite Plus okuyucular da tanıtılan ürünler arasında yer alıyor.
NVMe PCIe Gen 4.0 M.2 SSD: Kingston’ın bu yıl içinde piyasaya süreceği, tüketicilere yönelik ilk Gen 4.0 NVMe SSD modeli CES 2020’de gösterilecek.
Gömülü Ürünler: Kingston’ın günlük kullanıma yönelik tüketici ürünleri tanıtılacak.
Veri merkezleri için U.2 ve M.2 biçimlerinde NVMe SSD’ler: Temel performans kriteri olarak tahmin edilebilir düşük gecikme süreleri ve giriş çıkış tutarlılığını ön plana alan modeller sunulacak. Yeni modeller dahili sürücü yuvası genişletmeleri, hiper ölçekli veri merkezi sunucuları ve yüksek performanslı depolamaya ihtiyaç duyan bulut hizmeti sağlayıcıları için geliştirildi.
Veri merkezleri için SATA SSD (DC450R, DC500R) kapasite eklentisi: Bulut hosting şirketleri ve daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyan diğer veri merkezleri için 7,68 TB kapasiteli SSD.
Donanım
Aston Martin yeni dikiz aynası ile tüm kör noktaları ortadan kaldırıyor!
Aston Martin, CES 2020 fuarında dijital dikiz aynasını ve bunun avantajlarını tüketicilere duyuracak. Alışılagelmişin dışında, tanıtılacak olan dikiz aynası tüm kör noktaları tek bir ekrana yansıtarak sürücülere büyük kolaylık ve kör nokta kusurlu kazaları engellemeyi amaçlıyor. Firma Gentex Corporation desteği ile hazırlanan Full Display Monitor (FDM) isimli dikiz aynası aracın 3 farklı noktasından gelen görüntüyü eşzamanlı olarak tek ekrana aktarıyor. Daha önce Nissan ve Cadillac markalarının kullanıcılarına sunduğu tek açılı dikiz aynasından firmayı ayıran nokta ise kör noktaları ortadan kaldıracak olması.
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Aston Martin dijital aynası neler sunacak?
Hibrit yapısıyla, kameralardan görüntü alınamadığı ya da olumsuz hava koşulları sırasında “standart” şekilde çalışmaya devam edecek bu sistem herhangi bir güvenlik açığına olanak sağlamıyor. Bu açıdan da oldukça etkileyici gözüken dijital dikiz ayna fuar alanında DBS Superleggera üzerinde sergilenecek. Ayrıca şirket, bu teknolojiyi hangi araçlarında ve ne zaman kullanacağı hakkında henüz net bir tarih vermedi. Ancak bu aynanın tek kameralı versiyonu 2020 model DBS GT Zagota’da ilk kez kullanılmıştı.
Donanım
BCN3D, Türkiye’de 3B yazıcı pazarına dahil oldu!
BCN3D, Türkiye 3 boyutlu yazıcı pazarına 3Dörtgen ile girme kararı aldı. İspanyol 3B yazıcı üreticisi BCN3D, 3Dörtgen ile distribütörlük anlaşması yaptığını resmen duyurdu.
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BCN3D’nin küresel anlamda büyüme hedefi Türkiye pazarına da ulaştı. Firma, masaüstü 3 boyutlu yazıcılar konusunda Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olan 3Dörtgen ile güçlerini birleştirdi. Bu yeni stratejik ortaklık sayesinde, tüm yerli sanayi ve çalışanları son teknoloji sistemlere sahip olacak.
3Dörtgen, 3 boyutlu yazıcılar konusunda çalışmalarında 2013 yılında İstanbul’da başladı. Dünyadaki ilk konsept 3 boyutlu yazıcı mağazası olan 3Dörtgen geçen 6 yılda bünyesine kattığı dünyaca bilinen markalarla birlikte kapasitesini etkileyici bir biçimde arttırdı.
Profesyonel 3 boyutlu baskıyı mümkün hale getirdiği açık kaynak ürünleri ile Türkiye pazarına girerek dağıtım ağının sınırlarını genişletmeye devam ediyor. Maksimum verimlilik iddiasıyla yola çıkan firma geliştirdiği Sigma, Sigmax, Epsilon gibi 3 boyutlu yazıcılar ve dünyanın en büyük kimya şirketleriyle ortak geliştirdiği kompozit filamentler Türkiye pazarında yerini alacak.
3Dörtgen’in CEO’su Vehbi Yavuz, “Dünyanın önde gelen 3B yazıcı üreticilerden BCN3D ile olan iş birliğimizi duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Marka olarak, 3D yazıcılarda bulunan IDEX teknolojisi, düşük hacimli seri üretime ihtiyaç duyan üreticilerin dikkatini kesinlikle çekecektir.” ifadelerinde bulundu.
BCN3D IDEX Teknolojisi verimlilik sağlıyor mu?
Sigma R219 ve Sigmax R19 yazıcıları aynı baskıda birden fazla malzemeyi kullanmayı mümkün kılan Bağımsız Çift Baskı Kafası (IDEX) teknolojisine sahip olarak karşımıza çıkıyor. Üç boyutlu yazıcı teknolojisi her geçen gün daha da popülerlik kazanıyor.
Gelişen teknoloji ile birlikte kullanım alanları artan 3 boyutlu yazıcılar genelde prototip ve model üretiminde daha çok tercih edilmektedir. Yeni donanımla birlikte birçok kullanıcı için zaman ve maliyet konusunda avantajlar sağlıyor.
Donanım
WD, Türkiye’de yaptığı etkinlikle yeni ürünlerini anlattı
Tüketiciler tarafından, yüksek kaliteli içeriğe, veri koruma ve yönetimine olan talep her geçen gün artıyor. Veri altyapısında global bir lider olan Western Digital, bu taleplere yönelik en iyi performans ve kapasiteyi bir araya getirerek üretilen zengin içerikle sektörde daha iyi performans göstermelerini sağlayacak yeni ve lider çözümler sunmaya devam ediyor. Marka ayrıca 2020’de de Türkiye’deki ürün çeşitliliği ve performansları sayesinde sektörün ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürmeyi vaat ediyor. 17 Aralık tarihinde Western Digital’in Wydham Grand Levent’te düzenlemiş olduğu basın toplantısında Western Digital Dahili Depolama ve Platform Ürünlerinden Sorumlu Kıdemli Müdürü Arkın Balıkçıoğlu ve Western Digital Türkiye Satış Müdürü Yosi Rafael şirketin kurumsal ve son kullanıcı çözümleri ile önümüzdeki dönemlerde piyasaya çıkması planlanan ürünleri ve şirketin 2020’de genişleyecek Türkiye ürün portfolyosundan bahsetti.
Western Digital’in kurumsal ve oyuncu çözümleri
Western Digital Dahili Depolama ve Platform Ürünlerinden Sorumlu Kıdemli Müdürü Arkın Balıkçıoğlu düzenlenen etkinlikte; “Uçtan çekirdeğe gözetim çözümlerimiz ile özellikle güvenlik sistemleri, IT, akıllı binalar ve bina otomasyonu sektörlerine yönelik WD çözümlerimize 2020 yılında da ilgi giderek artacak” dedi. 2020’deki SSD planları hakkında da konuşan Balıkçıoğlu; “Odak noktamız ürün ailesi özelinde WD Purple gibi gözetim, normal masaüstü sürücülerin 10 katı kapasiteye sahip Ultrastar HDD gibi kurumsal ve SSD ürünleri üzerinde olacak. SSD’ lerle ilgili olarak da gücümüzü NAS SSD ve NVMe SSD’ler üzerinde yoğunlaştıracağız.” dedi.
Balıkçıoğlu ayrıca, WD Black SN750 NVMe SSD ve WD Blue SN550 NVMe SSD gibi daha iyi performans ve hız vaat eden farklı ürünlerle performansı en üst seviyeye çıkarmanın önemini vurguladı. Bununla birlikte Western Digital’in geçtiğimiz aylarda tanıttığı kurumsal çözümü WD Purple microSD kartın, sert hava şartlarına ve -25° ile 85° C arası sıcaklıklar gibi aşırı derecelere karşı dayanıklığıyla kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırdığını belirten Arkın Balıkçıoğlu; “ürün, 7/24 kesintisiz video kayıt kapasitesiyle dikkatleri üzerine çekiyor” dedi.
“Liderliğimiz sürdüreceğiz”
Western Digital Türkiye Satış Müdürü Yosi Rafael; “Flash bellek ve sabit diskler üzerinde Türkiye’deki liderliğimizi sürdürmeye ve her iki alanda da yeni ürünler ve teknolojiler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi. 2020 yılının daha iyi ve sağlıklı bir IT yönetimi yılı olacağına inandığını belirten Rafael; “WD Black oyun portfolyomuzdan olan P10 ve D10 gibi oyun çözümleri ve SanDisk Extreme Portable SSD gibi taşınabilir saklama çözümleri 2020’de de ana büyüme kategorilerimizden olacak.” dedi. Rafael konuşmasında 5 TB’a kadar kapasitelerde bulunan ve üst düzey bir harici HDD olan WD Black P10 Game Drive’ın konsol veya kişisel bilgisayarların potansiyelini arttırmak isteyen oyunculara özel üretildiğini belirtti. WD Black D10’un da özelliklerinin altını çizen Yosi Rafael; “Ürün, oyuncuların oyun konsolu veya kişisel bilgisayarlarını bir sonraki seviyeye taşıyacak ve kazanmaları için gereken rekabet üstünlüğünü korumaya yardımcı olacak” dedi.
Taşınabilir depolama çözümlerine de değinen Western Digital Türkiye Satış Müdürü Yosi Rafael, yüksek performanslı SanDisk Extreme Portable SSD sayesinde dosyaların göz açıp kapayıncaya kadar aktarılabileceğini belirtti.