Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S20 FE modelinin DxOMark puanı belli oldu
Samsung Galaxy S20 FE modelinin merakla beklenen DxOMark puanı belli oldu. Ülkemizde de satışı bulunan Galaxy S20 FE, sunduğu özelliklerin yanında kamera performansı ile de dikkat çekiyor.
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6,5 inç boyutunda 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED bir ekranla karşımıza çıkan Galaxy S20 FE, bu sene ülkemizde satışa sunulan tüm S20 ailesinde bulunduğu gibi Exynos 990 yonga setiyle birlikte geliyor. Bununla birlikte 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunduran akıllı telefon, Android 10 işletim sistemiyle karşımıza çıkıyor.
Kamera konusunda, ön kamerası 32 megapiksel olan Galaxy S20 FE modelinin arkasında ise 12 megapiksel ana + 12 megapiksel ultra geniş açı + 8 megapiksel telefoto kameraları yer alıyor.
DxOMark’ın detaylı incelemesinde Samsung Galaxy S20 FE modeli; fotoğraf alanında 119, zoomda 68 ve video kısmında ise 101 puan aldı. Söz konusu akıllı telefonun ortalama skoru 115 puan olarak belirlendi.
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Samsung Galaxy S20 FE modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.5 inç delikli Süper AMOLED panel, 2400 x 1080 piksel (Full HD+) çözünürlük, 120Hz tazeleme hızı
- İşlemci: Exynos 990
- RAM: 6 GB
- Depolama Alanı: 128 GB
- Ön Kamera: 32 MP geniş açılı, f/2,2
- Arka Kamera: 12 MP geniş açılı ana kamera, f/1,8 + 12 MP ultra geniş açılı, f/2,2 + 8 MP telefoto 3x zoom, f/2,4
- Bağlantı: USB-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 6, eSIM, 4G, *5G
- İşletim Sistemi: Android 10
- Batarya: 4.500 mAh
- Boyut ve ağırlık: 159,8 x 74,5 x 8,4 mm – 190 g
- Renk seçenekleri: Lacivert, Yeşil, Kırmızı, Beyaz, Turuncu, Mor
Samsung Galaxy S20 FE modelinin genel olarak doğru pozlama yaptığını, ultra geniş kamera ve bokeh çekimlerinin telefonun güzel ve güçlü yönleri olduğunu söylendi. Ancak telefonun yakınlaştırma, otomatik netleme ve gece çekimi performanslarının iyileştirilmesi gereken alanlar olduğunu belirtildi.
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Akıllı Telefonlar
Huawei Kirin 820E 5G, ilk kez Nova 7 SE’de kullanılacak!
Çin‘de ortaya çıkan bir sızıntıya göre Huawei, yeni orta segment yonga seti olacak olan Kirin 820E 5G‘yi yakında tanıtacak. Bu yeni yonga seti ilk olarak Nova 7 SE‘nin yeni bir modelinde kullanılacak. Kirin 820E 5G‘nin Kirin 820‘den biraz daha düşük güçte olması bekleniyor. Şirket, mevcut yonga setinin daha az güçlü bir modelini yayınlayarak yonga seti sorununu azaltmayı hedefliyor. Geçtiğimiz sene Kirin 9000 ve Kirin 9000E yonga setlerinde bu durumun bir benzeri yaşanmıştı.
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Huawei Kirin 820E 5G hakkında neler biliniyor?
Huawei Kirin 820E 5G hakkında henüz resmi bir teknik özellik açıklaması bulunmuyor. Ancak Digital Chat Station tarafından yapılan bir sızıntı, yonga setinin yakında duyurulacak olan Nova 7 SE‘de bulunacağını ortaya çıkardı. Nova 7 SE, geçtiğimiz yıl iki farklı varyasyon ile tanıtılmıştı. Bunlardan ilki Nisan 2020’de tanıtılan orijinal Nova 7 SE modeliydi. İkincisi ise geçtiğimiz yıl ekim ayında tanıtılan Dimensity 800U yonga setine sahip Nova 7 SE Youth Edition adıyla tanıtılmıştı.
Yenilenmiş Nova 7 SE modeli, 6.5 inçlik 1080p çözünürlüklü 60 Hz ekran tazeleme hızına sahip bir ekran ile gelecek. Cihazın 64 MP çözünürlüklü ana kamerası bulunacak. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik algılayıcı sensör ve 2 MP makro kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası mevcut. Telefonun 40W hızlı şarj destekli 4000 mAh değerindeki bataryası, orijinal model ile aynı olan özelliklerden bir diğeri olacak. Cihazın lansman tarihi henüz belli değil fakat sızıntılardaki artış, tarihin yakın olduğunu gösterebilir.
Akıllı Telefonlar
Tecno Camon 16 Premier Hindistan’da satışa çıkıyor
Geçtiğimiz Eylül ayında ortaya çıkan Tecno Camon 16 Premier, dikkat çeken teknik özellikleriyle 16 Ocak’ta Hindistan’da satışa çıkıyor.
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Uygun fiyatlı akıllı telefonlar hayatımıza girmeye devam ediyor. Bir dönemin amiral gemisi katilleri olan Xiaomi, OnePlus gibi üreticiler gittikçe pahalılaşırken, Redmi gibi alt markalar ya da Nord gibi özellikleri kısılmış alt seriler kullanıcıların uygun fiyatlı ve yüksek performanslı ürün almak için tek seçenekleri haline gelmeye başlıyor. Ancak yeni üreticiler de oyuna girmeye devam ediyor. Uygun fiyatı ve fiyatına göre sunduğu özellikleriyle dikkat çeken Tecno Camon 16Premier, Uygun fiyatıyla 16 Ocak’ta Hindistan için satışa çıkıyor.
Tecno Camon 16 Premier Özellikleri
Geçtiğimiz Eylül ayında ortaya çıkan Tecno Camon Premier , işlemci tarafında MediaTek Helio G90T kullanıyor. Qualcomm tarafında Snapdragon 710’nun rakibi olan bu işlemci geçtiğimiz yıl çıkan Xiaomi Redmi Note 8 Pro tarafında kullanılmış ve tüketiciler tarafından oldukça beğenilmişti. Telefon 6,85 inç 90Hz tazeleme hızına sahip FHD+ ekrana sahip. Tecno Camon 8 GB Ram 128 depolama olarak tek bir seçenek ile geliyor. Ön tarafta biri 48 MP geniş diğeri 8 MP ultra geniş olmak üzere iki kamera bulunmakta. Telefonun arka tarafında ise dörtlü bir dizilim bulunuyor. Bunlar; Sony IMX686 sensöre sahip 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik ve 2 MP gece video çekim kamerası. Batarya kısmında ise 18W şarj desteğine sahip 4.500 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor. (Global versiyonda şarj desteği 33 W)
Tasarımı ve fiyatı
Tecno Camon 16 Premier, modern telefonlarda alışık olduğumuz çerçevesiz tasarıma ve yan tarafa konumlandırılmış bir parmak izi okuyucuya sahip. Sadece gümüş renk seçeneğiyle gelen telefonun fiyatı ise, 16,999 INR yani 230 $ / 190 € olacak. Telefon 16 Ocak’ta Hindistan’da satışa çıkıyor.
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Akıllı Telefonlar
Vivo X60 Pro Plus’ın kamera tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı!
Vivo X60 Pro Plus modelinin kamera özellikleri tam anlamıyla ortaya çıktı. İşte karşınızda dörtlü kamera kurulumuna sahip Vivo X60 Pro+.
Vivo‘nun yeni amiral gemisi modeli olan X60 Pro Plus, ortaya çıkan özellikleri ile göz kamaştırmaya devam ediyor. Daha önce dörtlü kamera kurulumu ile geleceğini öğrendiğimiz cihazın, kamera tasarımı hakkında bir görsel vardı. Ancak bu görsel kameranın gerçek tasarımı yansıtmıyordu.
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Daha öncesinde tanıtılan Vivo X60 ve X60 Pro modellerinden daha üst özellikler taşıyan Vivo X60 Pro Plus, arka kısmında Zeiss ile kurduğu ortaklığın meyvesi olan kamera grubuna yer verecek. Öte yandan Weibo‘da çıkan görsellere göre cihazın dörtlü kamera kurulumunun “L” olarak şekilldendiğini görüyoruz.
Vivo X69 Pro Plus modelinin kamera grubunun piyano siyahı renkte olduğunu görüyoruz ve üzerinde bir “Zeiss” logosu bulunduğunu görüyoruz. Öte yandan kamera grubunun içerisinde bir LED flaş da yer alıyor. Cihazın ortaya çıkan görsellerinde ise turuncu ve gri renk seçeneklerinin olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda cihazın deri ve cam arka tasarım seçenekleri de mevcut.
Kamera hakkında kesin bilinenler bu şekildeydi. Öte yandan gelen sızıntılara göre bu kamera grubunun 50MP+12MP+8MP+2MP şeklinde olduğunu biliyoruz. Ancak bu konuda net bir açıklama söz konusu değil. 6.56 inç büyüklüğünde 120Hz‘lık bir ekran ile gelmesi beklenilen X60 Pro Plus’ın işlemcisi ise muhtemelen Snapdragon 888 olacak.
Vivo X60 Pro Plus hakkında bilinenler şimdilik bu şekildeydi. Bakalım Vivo X60 Pro Plus‘ın fiyatı ve tam özellikleri ne olacak? Sizce X60 Pro Plus, ne kadar fiyat etiketine sahip olacak?
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