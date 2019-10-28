Samsung
Samsung Galaxy S11 dizaynı, tamamen ortaya çıktı!
Samsung Galaxy S11, 2020 yılını kasıp kavurmak için geliyor gibi gözüküyor. Şimdiden yeni bilgilerin sızmaya başladığı telefon için üretim faaliyetleri yakın zamanda başlayacak.
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Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin sürdüğü cihazda, Koreli şirketin gelecek sene Galaxy S11 cihaz ailesi için dizayn ve iç donanım çalışmalarının sonlandırıldığı raporlandı. Haber, iddia şirketlerinden biri olan ICE Universe tarafından da onaylandı. Şirketin olağan geliştirme çalışmaları halen devam ettiğini de ekledi.
Hatırlarsanız, AR-GE faaliyetleri S10 cihazı için 2018 yılının Kasım ayında sonlandırılmıştı. Samsung’un yeni nesil cihazıyla tam olarak ne planladığı paylaşılan raporda belirtilmiyor. Fakat yeni S ailesinin üyelerinin taban olarak bu senin bayrak gemileri modeli olan S10’un dizaynını temel alıyor. Samsung, Infinity-O AMOLED ekran teknolojisini yeni seri cihazlarda sürdürmeyi planlıyor. Fakat, daha küçük çerçeve (geniş ekran-gövde oranı) ve kamera boşluğuna sahip dizayn anlayışını geliştirmek istiyor.
Galaxt S11’de, kavisli edge panel bir önceki nesile oranla Plus ailesinde tercih edilen tek kameralı konfigürasyona oranla çift kameralı kurulumu standart modele de getirmeyi hedefliyor.
Galaxy S10+’da iki sensörü barındıracak kadar büyük alanda ToF sensör (Yüz derinliğini matematiksel hesap yaparak ölçüyor.) ve daha güvenli yüz tarama teknolojileri kullanılıyordu.
S11’in önceki nesile oranla en büyük fark, cihazın arka tarafında hissediliyor. Şirket geçen günlerde ektra geniş kamera deliği için patent aldığını görmüştük. Fakat, dedikodular bunun yerine sensörlerin de yer aldığı üçlü delik kombinasyonun olabilirliğinden bahsediliyorlar. Bunların haricinde, cihazda iki kameralı bir ön kamera kurulumunun yer alması daha muhtemel diyebiliriz.
Samsung Galaxy S11, arka kamera sistemi komple değişecek
Geliştirilmiş öz çekim kamerası, yeni kamera teknolojileriyle donatılması bekleniyor. S11 ve S11+ bayrak gemileri, 16 megapiksellik sensör yerine 12 megapiksellik kamera modeli tercih edilerek etkileyici dört kameralı tasarımını belirleyecek. Aynı dizayn, firmanın eski amiral gemilerinden biri olan Galaxy S7’de kullanılmıştı.
Şüphesiz ki oluşturulan tasarım, ultra-geniş-açılı kamera ve yeni ToF sensörle birlikte geliştirilmiş portre fotoğraflar ve daha stabil AR (Yapay Gerçeklik) içeriklerler yaratılabiliyor Belki kurulum modeli, yeni 5X periskobik yakınlaştırma sensörüyle tamamlanabilir. Huawei, P30 modelinde 2x telefoto lens teknolojisini kullanmıştı.
Snapdragon 865 veya Exynos 990. Sizce hangisi?
2020 model bayrak gemilerinin kaderinde, Amerikan pazarına sunulması beklenen, gücünü Qualcoom’un ileri jenerasyon Snapdragon 865’inden alacak modeller bekliyor. Bildiğiniz üzere Kore Devi, Avrupa pazarına belirlediği planlar doğrultusunda düzenli olarak kendi ürettiği Exynos modellerinin dağıtımını yapıyor . Bu sene de bu sürecin devam etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde firmanın Exynos 990 işlemcisinin duyurusu gerçekleşmişti.
Premium sınıf modelde firma 12GB RAM tercih edecekken daha ekonomik sınıfa hitap eden 8GB’lık modeli S11e serisinde yer alacak. Henüz net bir bilgi maalesef ki firma nezdinde paylaşılmadı. Ancak, bir kesin nokta var o da firmanın tanıtacağı tüm modellerde 256GB depolama seçeneğini müşterilerine sunması olacak.
S11 ailesi kutudan Android 10’la birlikte çıkacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte OneUI 2.1 desteği, standart olarak 5G bağlantı, üst seviye cihazlar için 45W hızlı şarj ve 3.5mm kulaklık çıkışı olmadan tanıtılacağı ön görülüyor.
Samsung, uzun zamandır Çinli üreticilerin gazabına uğrasada özellikle S10 ailesinden itibaren premium sınıf algısını çok iyi sunmaya başladığını söyleyebiliriz.
Samsung
Samsung, 7nm EUV Exynos 990’ı tanıttı!
Samsung, yeni işlemci birimi Exynos 990’ın lansmanını geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirdi. Yeni yonga seti, 980’e oranla nasıl bir performans gösteriyor, haberimizde değineceğiz.
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Yeni işlemci mimarisine ilk adımı firma Eylül ayının başında duyurusunu gerçekleştirmiş olduğu Exynos 980’le birlikte yapmıştı. Sonuç olarak, amiral gemisi cihazları için yeni nesil işlemci olarak bunları konumlandırmıştı.
Exynos 990, Huawei’nin Kirin 990’ıyla benzer özellikler taşıyor. İşlemci biriminde 2+2+4 olmak üzere üç kümeli sekiz çekirdekli bir yapılandırma tercih edilmiş. Teknik özelliklere gelecek olursak, iki tane 5. jenerasyon özel CPU çekirdekleri + 2x Cortex A76 çekirdekleri + 4x Cortex-A55 çekirdekleri olmak üzere bir yapı mevcut.
Samsung, çekirdeklerin saat hızlarıyla ilgili detaylar hala gizemini korumaya devam ediyor. Ancak, özelleştirilmiş CPU sayesinde %20 performans artışı sağlandığı belirtiliyor. Yeni yonga setinde Exynos 9820’de kullanılan Mali-G77 MP11 grafik birimi yerini Mali G77 MP12’ye bırakmış durumda.
Böylece GPU tarafını daha verimlilik ve güç tüketimi yönünden performansın arttığını söyleyebiliriz. Yeni GPU ile birlikte Samsung’un S10 cihazlarda daha çok gördüğümüz kronik oyun içi donma probleminin ortadan kalkması hedefleniyor.
Kore Devi’nin donanımında, çift çekirdekli ağ işlemcisi bulunuyor. Ekstra çekirdek 9820’den daha fazla performans demek oluyor. Ayrıca, dijital sinyal işlemcisi de geliştirilmiş. NPU ile birlikte daha iyi internet performansı, sanal asistant ve Extended Reality gibi yeni nesil teknolojilere yer verecek.
Burada, belki de terimsel olarak en uzak olduğumuz şey Extended Reality olabilir. Türkçesini açıklamak gerekirse yapay ile doğal gerçeklik etmenleri birleştirilip ortaya karma bir gerçeklik algısı yaratılmaya çalışılıyor. Böylece gerçek dünya etkisi daha etkili verilebiliyor.
Soket tarafında ise 108MP kamera çözünürlük ve altı kameralı yapılandırma desteğinin geldiğini görüyoruz. Exynos 990 LPDDR5 RAM, UFS 3.0 ve UFS 2.1 depolama ve bunların yanında 4K çözünürlük desteğine de sahip. Hiper dinamik 5G hızlarına çıkabilen Exynos modemi 5123’ü kullanıldığını gördüğümüz yonga setinde yeno modem destekleriyle birlikte mmWave içinde 7.35 gigabit indirme hızı, 6GhZ destekli modellerde 5.1 gigabit hız sağlanabiliyor.
Yeni modem, 7nm EUV işlemci desteğiyle birlikte internet hızını arttıran 5G bağlantı ve LTE kombinasyonlarıyla inşa edildi. amsung son işlemcisinde saniye başına 30 kare 8K UHD videolar işlenebiliyor. Ayrıca HDR ekran desteği ve 10-bit video 120Hz ekran tazeleme sürücüsüne sahip ekranla kullanılabiliyor.
Exynos 990, Samsung’un güçlü modellerinden biri olan S11 ailesine önümüzdeki sene hayat vermesi bekleniyor. Artık Samsung’un kendi işlemcisine inovatif yaklaştığını ve geliştirmek için yerel çözümler elde etmek istediğini görüyoruz.
Samsung
Galaxy Fold, Note 10 kamera özelliklerine kavuşuyor!
Galaxy Fold, geçtiğimiz seneki Samsung konferansından sonra oldukça ilgi çekici bir cihaz olduğunu bize göstermişti. Katlanabilir tipte, hem telefon hem de tablet fonksiyonları gösteren cihaz şimdi de firmanın amiral gemisinin sahip olduğu yeni kamera güncellemesine kavuşacak.
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Kore Devi, katlanabilir cihazında yaşadığı onca sıkıntıya rağmen geçtiğimiz aylarda satışa sunmaya karar vermişti. 2.000 dolarlık cep yakan fiyat etiketiyle dağıtıma başlanan telefon, birtakım kamera geliştirmelerinin içerisinde bulunduğu bir yazılım güncellemesi almaya başladı.
Firmanın, güncellemelerle ilgili bilgilere erişmemiza imkan sağlayan internet platformu Sammobil’de yayınlanan açıklamalara göre, Galaxy Fold cihazları için Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde bahsi geçen güncelleme dağıtılmaya başladı. Daha geniş kitleye ulaşmasını ise yakın zamanda bekliyoruz, ifadelerine yer verildi.
Galaxy Fold cihazı üzerinde toplamda altı kameraya yer veriliyor. Kamera diziliminin, şirketin bu seneki Note ailesine mensup amiral gemisi modelinde gördüğümüz konumlandırmayla benzer özellikler taşıyor. Gelen yeni kamera özellikleriyle yazılımsal anlamda artık, iki cihazın da aynı performansı sunacağı tahmin ediliyor.
F900FXXU1ASJ4 kod adlı yazılım versiyonuna sahip geliştirme yamasında, öz çekim gece modu, videolar için Live Focus, AR doodle ve Hyperlapse modunda Super Steady kayıt gibi iyileştirmeler ve eklemeler de yer almış vaziyette.
Önceden, Samsung Note 10 ailesi cihazların sahip olduğu bu özelliği, Galaxy S10 serisi için de kullanıma açmıştı. Bu güncellemenin, firmanın pahallı klansmanda konumlandırdığı cihazlarda bu özellikleri aldığını görmemizi normal karşılamak gerekiyor.
Eğer, Fransa veya Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan Galaxy Fold kullanıcısıysanız, yeni yükseltmeyi Ayarlar > Yazılım Güncelleştirme > İndir ve Yükle sekmesinden cihazınıza hazır hale getirebilirsiniz.
Türkiye’de ise deneysel tasarıma sahip cihazın kullanıcılarının çokta yüksek olduğunu düşünmüyorum. Şu an, ülkemizde satışı da zaten bulunmuyor. Eğer bu cihaza sahip olmakta kararlıysanız, Sahibinden üzerindeki paralel ithalat yoluyla getirilen versiyonlarına bakabilirsiniz.
Samsung
Samsung Galaxy S11, daha büyük ekran-gövde oranı sunacak!
Samsung Galaxy S11, sızıntıları elimize ulaşmaya başladı. Şu an bunun için çok erken olduğunu söyleyebiliriz ama yine de gelen detaylar baya heycan verici duruyor.
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Samsung Galaxy S11 üretime geçmeden hakkında bazı iddialar gelmeye başladı bile. İlk olarak Samsung’un cihazda yeni 5x periskobik telefoto kamera özelliğini test edeceği haberleri ortaya çıkmıştı.
Şimdi de cihazın internet performansını içeren HTML 5 tarayıcı testlerinde görüntüledik. Bu da S serisinin yeni üyesinde ekran tarafında yenilikler görebileceğimizi gösteriyor olabilir.
Cihaz testlerinde, SM-G416U model adıyla gördüğümüz telefonu HTML 5 benchmark kullanım değerleriyle karşılaşıyoruz. Yayınlanmayan Galaxy S modelinin testlerinde bu isimle karşımıza çıkıyor.
Süpriz yapmayarak, Kore Devinin akıllısında Android 10 çalışıyor. 20:9 boy oranına sahip olan ekran benchmarkta 384x854px çözünürlüğünde listelenmiş. Samsung Galaxy S10 ve Note 10 amiral gemilerinde, çoğu cihazdan alışık olduğumuz 19:9 formatını kullanıyordu. Galaxy A80 ve A70’de de 20:9 daha uzun bir ekranla karşılaşmıştık.
Firmanın, yavaş yavaş kendine özgü teknolojilerini üst düzey cihazlarına da uygulamaya kararlı olduğunu gösteriyor. Net bir bilgi henüz elimizde olmasa da şirket, daha uzun ekran anlayışını cihaza POP-UP kamera getirmek için kullanıyor olabilir.
Samsung Galaxy S11, önümüzdeki sene en erken Şubat ayına kadar görmeyi ummuyoruz. Fakat hakkında sızıntılar gelmeye devam edeceğine emin olabilirsiniz. Firma, Şubat ve Temmuz ayları olmak üzere iki kez cihaz lansmanı yapıyor.