Samsung Galaxy S11 dizaynı, tamamen ortaya çıktı!

Samsung Galaxy S11, 2020 yılını kasıp kavurmak için geliyor gibi gözüküyor. Şimdiden yeni bilgilerin sızmaya başladığı telefon için üretim faaliyetleri yakın zamanda başlayacak.

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Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin sürdüğü cihazda, Koreli şirketin gelecek sene Galaxy S11 cihaz ailesi için dizayn ve iç donanım çalışmalarının sonlandırıldığı raporlandı. Haber, iddia şirketlerinden biri olan ICE Universe tarafından da onaylandı. Şirketin olağan geliştirme çalışmaları halen devam ettiğini de ekledi.

Hatırlarsanız, AR-GE faaliyetleri S10 cihazı için 2018 yılının Kasım ayında sonlandırılmıştı. Samsung’un yeni nesil cihazıyla tam olarak ne planladığı paylaşılan raporda belirtilmiyor. Fakat yeni S ailesinin üyelerinin taban olarak bu senin bayrak gemileri modeli olan S10’un dizaynını temel alıyor. Samsung, Infinity-O AMOLED ekran teknolojisini yeni seri cihazlarda sürdürmeyi planlıyor. Fakat, daha küçük çerçeve (geniş ekran-gövde oranı) ve kamera boşluğuna sahip dizayn anlayışını geliştirmek istiyor.

Galaxt S11’de, kavisli edge panel bir önceki nesile oranla Plus ailesinde tercih edilen tek kameralı konfigürasyona oranla çift kameralı kurulumu standart modele de getirmeyi hedefliyor.

Galaxy S10+’da iki sensörü barındıracak kadar büyük alanda ToF sensör (Yüz derinliğini matematiksel hesap yaparak ölçüyor.) ve daha güvenli yüz tarama teknolojileri kullanılıyordu.

S11’in önceki nesile oranla en büyük fark, cihazın arka tarafında hissediliyor. Şirket geçen günlerde ektra geniş kamera deliği için patent aldığını görmüştük. Fakat, dedikodular bunun yerine sensörlerin de yer aldığı üçlü delik kombinasyonun olabilirliğinden bahsediliyorlar. Bunların haricinde, cihazda iki kameralı bir ön kamera kurulumunun yer alması daha muhtemel diyebiliriz.

Samsung Galaxy S11, arka kamera sistemi komple değişecek

Geliştirilmiş öz çekim kamerası, yeni kamera teknolojileriyle donatılması bekleniyor. S11 ve S11+ bayrak gemileri, 16 megapiksellik sensör yerine 12 megapiksellik kamera modeli tercih edilerek etkileyici dört kameralı tasarımını belirleyecek. Aynı dizayn, firmanın eski amiral gemilerinden biri olan Galaxy S7’de kullanılmıştı.

Şüphesiz ki oluşturulan tasarım, ultra-geniş-açılı kamera ve yeni ToF sensörle birlikte geliştirilmiş portre fotoğraflar ve daha stabil AR (Yapay Gerçeklik) içeriklerler yaratılabiliyor Belki kurulum modeli, yeni 5X periskobik yakınlaştırma sensörüyle tamamlanabilir. Huawei, P30 modelinde 2x telefoto lens teknolojisini kullanmıştı.

Snapdragon 865 veya Exynos 990. Sizce hangisi?

2020 model bayrak gemilerinin kaderinde, Amerikan pazarına sunulması beklenen, gücünü Qualcoom’un ileri jenerasyon Snapdragon 865’inden alacak modeller bekliyor. Bildiğiniz üzere Kore Devi, Avrupa pazarına belirlediği planlar doğrultusunda düzenli olarak kendi ürettiği Exynos modellerinin dağıtımını yapıyor . Bu sene de bu sürecin devam etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde firmanın Exynos 990 işlemcisinin duyurusu gerçekleşmişti.

Premium sınıf modelde firma 12GB RAM tercih edecekken daha ekonomik sınıfa hitap eden 8GB’lık modeli S11e serisinde yer alacak. Henüz net bir bilgi maalesef ki firma nezdinde paylaşılmadı. Ancak, bir kesin nokta var o da firmanın tanıtacağı tüm modellerde 256GB depolama seçeneğini müşterilerine sunması olacak.

S11 ailesi kutudan Android 10’la birlikte çıkacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte OneUI 2.1 desteği, standart olarak 5G bağlantı, üst seviye cihazlar için 45W hızlı şarj ve 3.5mm kulaklık çıkışı olmadan tanıtılacağı ön görülüyor.

Samsung, uzun zamandır Çinli üreticilerin gazabına uğrasada özellikle S10 ailesinden itibaren premium sınıf algısını çok iyi sunmaya başladığını söyleyebiliriz.