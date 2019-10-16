Samsung Galaxy S11, daha büyük ekran-gövde oranı sunacak!

Samsung Galaxy S11, sızıntıları elimize ulaşmaya başladı. Şu an bunun için çok erken olduğunu söyleyebiliriz ama yine de gelen detaylar baya heycan verici duruyor.

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Samsung Galaxy S11 üretime geçmeden hakkında bazı iddialar gelmeye başladı bile. İlk olarak Samsung’un cihazda yeni 5x periskobik telefoto kamera özelliğini test edeceği haberleri ortaya çıkmıştı.

Şimdi de cihazın internet performansını içeren HTML 5 tarayıcı testlerinde görüntüledik. Bu da S serisinin yeni üyesinde ekran tarafında yenilikler görebileceğimizi gösteriyor olabilir.

Cihaz testlerinde, SM-G416U model adıyla gördüğümüz telefonu HTML 5 benchmark kullanım değerleriyle karşılaşıyoruz. Yayınlanmayan Galaxy S modelinin testlerinde bu isimle karşımıza çıkıyor.

Süpriz yapmayarak, Kore Devinin akıllısında Android 10 çalışıyor. 20:9 boy oranına sahip olan ekran benchmarkta 384x854px çözünürlüğünde listelenmiş. Samsung Galaxy S10 ve Note 10 amiral gemilerinde, çoğu cihazdan alışık olduğumuz 19:9 formatını kullanıyordu. Galaxy A80 ve A70’de de 20:9 daha uzun bir ekranla karşılaşmıştık.

Firmanın, yavaş yavaş kendine özgü teknolojilerini üst düzey cihazlarına da uygulamaya kararlı olduğunu gösteriyor. Net bir bilgi henüz elimizde olmasa da şirket, daha uzun ekran anlayışını cihaza POP-UP kamera getirmek için kullanıyor olabilir.

Samsung Galaxy S11, önümüzdeki sene en erken Şubat ayına kadar görmeyi ummuyoruz. Fakat hakkında sızıntılar gelmeye devam edeceğine emin olabilirsiniz. Firma, Şubat ve Temmuz ayları olmak üzere iki kez cihaz lansmanı yapıyor.