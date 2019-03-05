Samsung Galaxy S10+ incelemesi | En iyi Samsung telefonu mu?

Samsung Galaxy S10+ incelemesi ile karşınızdayız. Peki Samsung’un en iyi telefonu, aynı zamanda en iyisi olmayı başarıyor mu? Videomuzda görebilirsiniz.

Samsung Galaxy S10+ incelemesi

Samsung Galaxy S10+ Futurama Duvar Kağıdı; https://hwp.to/S10Futurama

Samsung’un yeni teknolojiler ile donattığı en yeni telefonu Samsung Galaxy S10+, yeni nesil Dinamik AMOLED teknolojisini kullanan 6,4 inçlik Quad HD+ çözünürlüğüne sahip olan Sonsuz-O ekran teknolojisiyle dikkat çekiyor.

Ekranda HDR10+ desteğine saihp olan S10+, 2.000.000:1 kontrast oranı ve DCI-P3 %100 renk gamutu sunabiliyor. Gorilla Glass 6 ile korunan ekran, oldukça ince çerçeveleri ile tam ekran deneyimi sunmayı başarıyor.

Gücünü Exynos 9820 Octa’dan ve Mali-G76 MP12 grafik işlem biriminden alan Galaxy S10+, 128 GB depolama ve 8 GB RAM seçeneğiyle geliyor.

Kamera noktasında 12 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı ve 16 MP telefoto lensi ile üçlü arka kameraya sahip telefonda 10 MP ve 8 MP çözünürlüğünde de çift ön kamera kurulumu mevcut.

4.100 mAh bataryası ile oldukça başarılı sonuçlar veren telefonun detaylarını videomuzda görebilirsiniz.

İyi seyirler…