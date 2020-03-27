Samsung
Samsung Galaxy S10 ailesi, Nisan 2020 güvenlik yamasını aldı!
Samsung Galaxy S10 ailesine şaşırtıcı şekilde güvenlik yaması erken dağıtılmaya başlandı. Mart ayında olmamıza rağmen S10, S10 + ve S10e sahipleri bu güncellemeyi edinebilecekler.
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Samsung’un Nisan güvenlik yamasına sahip sürüm güncellemesiyle birlikte birçok özellik kullanıcılara temin edilecek. Kötü haberlerin yoğun olduğu şu günlerde açıkçası içimize biraz olsun su serpti diyebiliriz.
Gelen güncellemeyle S10 ailesinin alacağı yenilikler aşağıda şekilde olacak:
- AR Emojileri kısmı tamamen yenilendi. Yüz ifadesi tanıma gibi özellikler eklendi.
- Kamera tarafında, AR Alanı, Tekli çekim, Pro video, Filtrelerim, Selfie tonu, gece için zaman atlama gibi fonksiyonlar dahil edildi.
- Galeri uygulaması yenilendi. Farklı albümleri bir grup içinde birleştirebiliyorsunuz. Gelişmiş arama özellikleri ile fotoğrafları daha kolay bulabiliyorsunuz.
- Quick Share uygulaması geldi. Yakınınızdaki Samsung cihazlara dosya transferi daha pratik olacak.
- Music Share ile artık Bluetooth ses cihazlarını kullanarak müzik paylaşabileceksiniz.
- Tabii ki son olarak, cihazın kararlılığı arttırıldı ve Android’in son yayınladığı güvenlik yaması cihaza dahil edildi.
S10, S10+ ve S10e cihazlarına gelen yükseltmeyi edinmek için “Ayarlar” sekmesi altında bulunan “Cihaz Hakkında” bölümüne basmanız gerekiyor. Buradan “Yazılım Güncelleme” kısmından son güncellemeleri kontrol edebiliyorsunuz. Eğer güncelleme cihazınıza henüz gelmediyse üzülmeyin, yakın zamanda güncellemeye kavuşacaksınız.
Eğer yine de beklemek istemiyorsanız SamMobile üzerinden son resmi yazılımı indirip kurabilirsiniz. Fakat unutmamak gerek, SamMobile’da yayınlanan güncelleme paketleri QFIL üzerinden cihaza aktarılmaktadır. İşlemleri yaparken harfiyen yükleme talimatlarına uymanız gerekiyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A31 modeli resmen tanıtıldı!
Samsung, büyük rekabetin yaşandığı orta segment telefon pazarına A serisinin yenisi Samsung Galaxy A31 modelini tanıttı.
Çinli üreticilerin rekabetçi fiyat politikası karşısında atağa geçen Güney Koreli şirket, ardı ardına uygun fiyatlı telefonlarını tanıtıyor. Galaxy A31, sahip olduğu bataryasıyla ve segmentinde pek görülmeyen kamera kurulumuyla öne çıkıyor.
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Samsung’un tanıtılan cihazı, yeni nesil tasarım çizgisini devam ettiriyor. Prizma Siyah, Mavi, Kırmızı ve Beyaz olmak üzere dört renk kullanıcılara sunulan telefon, parmak izi sensörünü ekranın içine yerleştirilmiş.
Samsung Galaxy A31, 6.4 inç büyüklüğünde olan 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunan Super AMOLED ekranla geliyor. Ekranda yer alan damla çentik 20 Megapiksellik bir ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Cihazın arka tarafında ise 48 Megapiksellik ana kameraya, 8 Megapiksel ultra geniş açılı ve 5 Megapiksel makro kameranın yanı sıra 5 Megapiksel derinlik algılama sensörü eşlik ediyor.
Galaxy A31 modeli, gücünü MediaTek tarafından geliştirilen Helio P65 yonga setinden alıyor. Cihaz ayrıca 4 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 128 GB depolama olmak üzere iki farklı seçenek ile kullanıcılara sunuluyor. Çift SIM desteği de sunan telefonun batarya kısmında ise 5000 mAh kapasiteli pil karşımıza çıkıyor. USB-C girişi üzerinden şarj edilen bu pil, 15W hızlı şarj desteğine sahip.
Son olarak Samsung Galaxy A31, kutusundan Android 10 işletim sistemi ve One UI 2 kullanıcı arayüzüyle çıkıyor. Orta segment akıllı telefon pazarında yerini alması beklenen Galaxy A31’in çıkış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmadı.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M51 modelinin tasarımı sızdırıldı!
Samsung Galaxy M51 modelinin görselleri basına sızdırıldı. Şirket, Galaxy M serisine bir model daha dahil edecek.
Samsung, uygun fiyatlarıyla dikkat çeken telefonlarına bir yenisi daha ekliyor. Galaxy M serisinde yerini alacak olan Galaxy M51 hakkında görsellerinin yanında bazı teknik özellikleri de paylaşıldı.
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OnLeaks tarafından paylaşılan bilgilere göre Samsung Galaxy M51, 6.5 inç büyüklüğünde AMOLED ekran yerine Full HD LCD ekranla gelecek. Ayrıca bu ekranda delikli ön kamera yer alacak. Parmak izi sensörü arkasında olan model, ince diyebileceğimiz çerçevelere sahip. Söz konusu cihaz arka kısmında ise dikdörtgen şeklinde konumlandırılan özel muhafaza içerisinde üç adet kamera sensörü ve LED flaş göze çarpıyor.
Bağlantı tarafında USB-C kullanan Samsung Galaxy M51, sevindirici şekilde 3,5 mm kulaklık girişini taşıyor. Söz konusu cihazın gücünü Snapdragon 720G ya da Snapdragon 662 işlemciden alacağı tahmin ediliyor. Ayrıca RAM konusunda da 6 GB RAM’e sahip olması bekleniyor.
Şirketin giriş seviyesi telefonu olarak çıkarması beklenen cihaz hakkında en çok merak edilen bir diğer konu da etiket fiyatı olacaktır. Galaxy M51’in 250 dolar bandında bir etikete sahip olacağı iddia ediliyor.
Samsung’un giriş seviyesi Galaxy M ailesi, özellikle ülkemizin akıllı telefon pazarında uygun fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor. Bu açıdan yeni telefonun da Türkiye’de resmi olarak satılması bekliyor. Ancak firma tarafında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Genel
Samsung rekor sayıda işçi almaya hazırlanıyor!
Samsung, çip üretim departmanı için rekor sayıda işçi almaya hazırlanıyor!
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Samsung rekor sayıda işçi almaya hazırlanıyor!
COVID-19 salgını, bu yılın başından beri bütün dünyayı etkisi altına almakta. Dünya Sağlık örgütü (WHO) tarafından yakından takip edilen ve Çin‘de başladığı düşünülen salgının şu anda bütün dünyaya yayıldığı bilinmekte. Küresel ekonomi bu derece acı çekerken akıllı telefon endüstrisi de bu zarardan payını aldı. Birçok üreticinin, çalışanlarının COVID-19‘dan etkilenmemesi adına üretimlerini durdurması sonucu, Şubat ayında akıllı telefon sevkiyatlarında 30milyon‘dan fazla bir düşüş görüldü.
Samsung da bu kırılmadan zarar görmüş şirketlerden birisi olmasına rağmen, şirket şu anda iyi eğitilmiş işçilerden rekor sayıda bir alım yapmayı beklemekte.
Samsung‘un hafıza kartı, LSI sistemi ve dökümhanesinin olduğu DS departmanına, alanında eğitimli ve deneyimli işçiler alacak. İnsan gücüne ihtiyaç duyuldığında genellikle Güney Kore teknoloji şirketlerinde alanında deneyimli insanlar bulmak kolaydır. Ancak bu sefer durum farklı. Samsung, baştan sona bütün DS departmanı için işçi almayı düşünüyor. Bu da Koreli şirketin rekor sayıda insana iş teklif edeceğini gösteriyor.
Kore Ekonomi Araştırma Enstitüsü (KERI) tarafından 300 veya üzeri işçi ile Güney Kore‘nin ilk 500 şirketine ilişkin yapılan ankete göre, bu şirketlerin 1/4’ü alımlarını azaltacak. Endüstri içerisinden alınan duyumlara göre, Samsung içerisinde bulunduğu zor durumu, hem kendi hem de işsiz insanlar adına bir “kazan-kazan” senaryosuna çevirmeyi planlıyor.