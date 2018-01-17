Samsung Galaxy Note8’in Olimpiyat Özel Sürümü Çıktı!

9-25 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları için sponsorlardan biri olan Samsung, Galaxy Note8’in bu olimpiyatlara özel sürümünü duyurdu.

Samsung’un şu andaki en güçlü ürünü olan Galaxy Note8’in özel sürümü duyuruldu. Bu yıl 9-25 Şubat 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları’nın sponsoru olan Samsung, bu olimpiyatlar için Samsung Galaxy Note8 PyeongChang 2018 Olympic Games Limited Edition adını verdiği sürümünü çıkardı. Sadece 4.000 adet üretilecek olan bu özel sürüm bu olimpiyatlara katılacak olan tüm sporcu ve heyetlere, ayrıca Olimpiyat Komitesi ve Organizasyon Komitesi’ne hediye edilecek.

Farklı olarak arka kapağı Kış ayını simgeleyecek şekilde beyaz ve Olimpiyatları simgeleyecek şekilde altın renkli detaylar içeren Note8, teknik özellikler olarak herhangi bir değişikliğe sahip olmayacak. Olimpiyat ve Paralimpik sporcular için farklı logo ve temalar ile sunulacak olan Note8’ler, bölgede özel sürüm olarak satılıp satılmayacağı ise belirtilmiyor. Görünüşe göre bu özel sürümü satın almak isteyen kullanıcılar cihaza ulaşamayacak gibi görünüyor.