Samsung Galaxy Note8’e Star Wars Özel Sürümü Geliyor!

Samsung, geçtiğimiz yıllarda Marvel ve DC ile yaptığı özel Galaxy sürümünü bu sefer LucasFilm ile yapıyor.

Samsung, Galaxy S serisi telefonlarında daha önce IronMan ve Batman özel versiyonlarını piyasaya sürmüştü. Şimdi ise Galaxy Note8 için LucasFilm ile anlaştığı söylenen Samsung, Note8’in gelecek olan Star Wars filmine özel versiyonunu sunacak.

BB-8 duvar kağıdı kullanacağı görülen bu özel versiyona ait görselde tema dışında farklı özel içerikler olması da bekleniyor. Yine Batman gibi Bundle olarak gelebileceğini tahmin ettiğim Note8 Star Wars sürümü bakalım nasıl bir farklılık sunacak.