Samsung Galaxy Note 20 Ultra cihazından ilk görüntüler geldi!

Poco, fiyatına göre iyi özellikler sunan yeni M2 Pro akıllı telefonunu tanıttı. Cihazın en çok ilgi çeken özellikleri ise batarya ve şarj tarafında oldu. M2 Pro, 5.000 mAh batarya ve 33W değerinde hızlı şarj ile gelecek. Orta segment bir telefona göre özellikleri ve fiyatı oldukça dikkat çekiyor.

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Poco M2 Pro, hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Poco M2 Pro, teknik özellik bakımından Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9S ile benzer özelliklerde olacak. Cihazın tasarımı da bu cihazlarla oldukça benzerlik gösteriyor. M2 Pro, Snapdragon 720G yonga setinden gücünü alacak. Arka tarafta 48 MP çözünürlüklü ana kamera bulunan dörtlü bir kamera dizilimi mevcut. Diğer üç kamera, 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensöründen oluşuyor.

Poco M2 Pro, ön tarafta 6.67 inçlik LCD bir ekrana sahip olacak. Cihazın parmak izi okuyucusu yan tarafta fiziksel olarak bulunacak. Ön tarafta 16 MP çözünürlüklü nokta delik tasarımlı selfie kamerası mevcut. Telefon herhangi bir IP sertifikasına sahip olmasa da lansman sırasında suya dayanıklı olduğu açıklandı. Cihazın mavi, yeşil ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunacak.

M2 Pro, üç farklı fiyatlandırma seçeneği ile gelecek. 4 GB RAM / 64 GB depolama alanı 13,999 INR(185$), 6 GB RAM / 64 GB depolama alanı 14,999 INR(200$) ve 6 GB RAM / 128 GB depolama alanı 16,999 INR(225$) fiyatıyla piyasaya çıkacak. Cihaz, 14 Temmuz tarihinde resmi olarak satışlara başlayacak.