Samsung Galaxy Note 20 Ultra cihazından ilk görüntüler geldi!

Samsung, amiral gemisi Galaxy Note serisi için çalışmaları sürdürüyor. Serini yeni cihazı Note20 Ultra’nın canlı ilk görüntüleri ortaya çıktı.

Samsung firmasının önem verdiği amiral gemisi serisi olan Galaxy Note ailesi yeni cihazları ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Galaxy Note 20 serisinin tanıtımına kısa bir süre kala yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Firmanın yeni cihazı Note 20 Ultra, çalışır bir vaziyette görüntülendi. Görüntülere ulaşan ise Jimmy is Promo isimli sızıntılar ile meşhur olmuş Twitter kullanıcısı. Tasarım detayları ortaya çıkan cihaz, önceki seri ile büyük farklılıklara sahip olmayacak gibi gözüküyor.

Arka tarafta üç adet büyük boyutlara sahip kamera kurulumu bizleri karşılarken, S20 Ultra cihazında gördüğümüz 100x yakınlaştırmanın bu cihazda olmayacağı iddia ediliyor. Ön tarafta Infinity-O ekran ile bizleri karşılayan cihaz bir adet ön kameraya sahip. Önceki seriye göre daha ince çerçeveli olarak karşımıza çıkan Note 20 Ultra, gücünü Snapdragon 865+ işlemcisinden alacak. Amiral gemisi rekabetinde S-Pen ile birlikte farklı bir boyuta geçen Samsung, yeni cihazı ile birlikte hayranların beğenisini kazanmayı planlıyor. FCC üzerinden aldığı sertifikalar da ortaya çıkan cihaz SM-N986U model numarasına sahip olacak. 5 Ağustos tarihinde Unpacked etkinliği ile birlikte göreceğimiz seri bakalım ilerleyen günlerde bizlere yeni detaylar verecek mi bekleyip göreceğiz.

What do you think of the color?#Note20 #GalaxyNote20Ultra pic.twitter.com/MxEvg4MWfP

— Jimmy Is Promo (@jimmyispromo) July 7, 2020