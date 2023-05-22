Samsung Galaxy Note 10 serisi için Mayıs 2023 güvenlik güncellemesini Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanıma sundu. Güney Kore’de yayınlanmasının ardından, küresel sürümleri henüz güncellemeyi almadı.

İçindekiler Galaxy Note 10 Mayıs 2023 güvenlik güncellemesini aldı

Galaxy Note 10 Mayıs 2023 güvenlik güncellemesini aldı

N97xU1UEU7HWE1 olarak etiketlenen en son yazılım sürümü, Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10+ modellerine Mayıs 2023 güvenlik yamasını getiriyor. Güncelleme öncelikle FactoryTest işlevi, ActivityManagerService, çekirdek günlük dosyası, Tema Yöneticisi, GearManagerStub ve İpuçları uygulaması içindeki sorunlara yönelik düzeltmeler de dahil olmak üzere Galaxy cihazlarında tespit edilen 70’ten fazla güvenlik açığını gidermeye odaklanıyor.

Güncelleme ayrıca Exynos işlemcilerde bulunan Shannon modemin yanı sıra önyükleyici, Telefon çerçevesi, çağrı ayarları bileşenleri ve AppLock erişim kontrolündeki güvenlik açıklarını da gideriyor. Samsung’un düzeltmelerine ek olarak, güncelleme Google’dan 58 güvenlik yaması da içeriyor.

İlginizi çekebilir: Redmi Note 11S için Beklenen Güncelleme Yayınlandı



Mayıs 2023 güvenlik güncellemesini Galaxy Note 10 veya Galaxy Note 10+ cihazınıza yüklemek için Ayarlar’a gidin, ardından Yazılım güncellemesi’ni seçin ve İndir ve Yükle’ye dokunun. Alternatif olarak, ürün yazılımını resmi siteden veya üçüncü taraf sitelerden manuel olarak indirebilir ve cihazınıza flash’layabilirsiniz.

Samsung, Galaxy Note 10 serisini 2019’un ikinci yarısında Android 9 ile tanıtmıştı. Cihazlar 2020’nin başlarında Android 10 güncellemesini aldı ve bunu aynı yılın sonlarında Android 11 güncellemesi izledi. Android 12 güncellemesi Galaxy Note 10 serisi için 2021’in sonlarında geldi. Bu akıllı telefonların gelecekte herhangi bir Android işletim sistemi güncellemesi almayacağını belirtelim. Bizi takip etmeye devam edin.