Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlarından birden fazla cihaz için MIUI 14 ürün yazılımını kullanıma sunduktan sonra Xiaomi şimdi de Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesini Avrupa’daki Redmi Note 11S akıllı telefon kullanıcılarına genişletti. Önümüzdeki günlerde daha fazla bölgeye sunulması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre şirket, Mi Pilot yayın kanalında Redmi Note 11S için MIUI 14 güncellemesini yayınladı. Bu, şu anda Avrupa’da yalnızca sınırlı sayıda Note 11S tüketicisinin bu büyük yazılım yükseltmesine geçebileceği anlamına geliyor.

Redmi Note 11S için MIUI 14 güncellemesi V14.0.2.0.TKEEUXM sürüm numarasıyla kullanıma sunuluyor. Ayrıca birkaç yeni özellik, çeşitli özelleştirme seçenekleri ve Nisan 2023 güvenlik yamasıyla birlikte geliyor.

MIUI 14, Xiaomi’nin MIUI 13’ünden daha hızlı ve daha güvenli ve geliştirilmiş sistem mimarisi, güç tasarrufu sağlarken hem önceden yüklenmiş hem de üçüncü taraf uygulamaların performansını büyük ölçüde artıryor. Ayrıca gelişmiş arama, yeniden tasarlanmış bir ana ekran, yeni bir dizi duvar kağıdı ve Ayarlar’da daha fazla widget gibi bir dizi yeni özellik ve iyileştirme ile birlikte geliyor.

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Bunun dışında, MIUI’nin en son sürümü, gereksiz bildirimlerin kalıcı olarak engellenmesi, geliştirilmiş gizlilik ve güvenlik özellikleri, bağlı cihazlar, gelişmiş kişiselleştirme ayrıntıları ve daha fazlası dahil olmak üzere bazı yeni özellikler ve önemli noktalar getiriyor.

Sürüm notları ise şu şekilde:

Android 13 tabanlı kararlı MIUI

Android Güvenlik Yaması Nisan 2023’e güncellendi. Artırılmış sistem güvenliği.

[Daha fazla özellik ve iyileştirme]

Ayrıca, güncelleme Avrupa’da kademeli olarak yayılıyor ve yakında tüm uygun birimlere ulaşacak. Ancak yükleme işlemine geçmeden önce, yükseltme yapmadan önce tüm önemli öğelerin yedeğini almayı unutmayın.