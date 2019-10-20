Sizin Yorumunuz
Samsung Galaxy Note 10 – Sizin Yorumunuz (Orhan Toker)
Samsung Galaxy Note 10 kullanıcısı olan Orhan Toker, Sizin Yorumunuz serimize Samsung’un en güçlü telefonlarından biri ile katılıyor.
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Yeni nesil kalemiyle dikkat çeken Note 10’un artıları ve eksileriyle beraber bir kullanıcı deneyimini Orhan bizlere anlatıyor.
İyi seyirler…
Sizin Yorumunuz
S10e’yi satıp iPhone XR almak – Sizin Yorumunuz (Görkem Göknil)
Samsung Galaxy S10e satın aldıktan sonra ofisimizde görüşlerini aktaran Görkem Göknil, daha sonra yaşadığı Samsung teknik servis sorununundan sonra iPhone XR almaya karar verdi. Bu videomuzda da iPhone deneyimini bizlere aktarıyor.
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Samsung Galaxy S10e – Sizin Yorumunuz (Görkem Göknil): https://youtu.be/jIo_v3EEhJU
Bozuk Galaxy S10e ve bitmeyen servis macerası (Görkem Göknil): https://youtu.be/GlGM1vgegj4
Normalde Apple ürünlerini kullanan Görkem, Samsung Galaxy S10e ile Android dünyasına geçmek isterken yaşadığı sorunlar onu tekrar iPhone kullanmaya itmiş durumda. Şimdi de hem S10e ile iPhone XR deneyim farklılıklarını hem de genel olarak XR deneyimini aktarıyor.
İyi seyirler…
Sizin Yorumunuz
Xiaomi Redmi K20 Pro – Sizin Yorumunuz (Çağatay Burak Ergül)
Xiaomi Redmi K20 Pro modeli nam-ı diğer Xiaomi Mi 9T Pro telefonuyla Sizin Yorumunuz serimize katılan Çağatay Burak Ergül, cihaz hakkındaki deneyimlerini HWP ekranlarında aktarıyor.
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20 günlük bir deneyimiyle üniversite öğrencisi için K20 Pro’nun artılarını ve eksilerini anlatan Çağatay’ın düşüncelerini bu videomuzda görebilirsiniz.
Redmi K20 Pro, Xiaomi Mi 9T Pro versiyonunun Çin pazarına özel çıkarılan farklı adlandırılmış hali olarak dikkat çekiyor. Performansı ve fiyatıyla dikkat çeken K20 Pro, ülkemizde sadece ithalatçı garantili olarak satın alınabilir durumda.
İyi seyirler…
Sizin Yorumunuz
Samsung servisinden değişim alınan S10+ – Sizin Yorumunuz (Dağhan Rıfat Atalay)
Samsung Galaxy S10+ cihazında yaşanan ön kamera sorunu için Samsung Kadıköy servisine giden Dağhan Rıfat Atalay’ın yaşadığı iyi ve kötü sorunları ve nasıl cihaz değişimi aldığınız bu videomuzda göreceğiz.
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Bazı S10 ailesi cihazlarında görünen pastel şeklinde ön kamera çekimi sorunu için Samsung Emaar mağazasına giden Dağhan Rıfat’ın yaşadığı bir haftalık çözüm sürecinin detaylarını videoda aktarıyor.
Keyifli sohbete sizleri de bekliyoruz. İyi seyirler…