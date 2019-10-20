Samsung Galaxy Note 10 – Sizin Yorumunuz (Orhan Toker)

Samsung Galaxy S10e satın aldıktan sonra ofisimizde görüşlerini aktaran Görkem Göknil, daha sonra yaşadığı Samsung teknik servis sorununundan sonra iPhone XR almaya karar verdi. Bu videomuzda da iPhone deneyimini bizlere aktarıyor.

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Samsung Galaxy S10e – Sizin Yorumunuz (Görkem Göknil): https://youtu.be/jIo_v3EEhJU

Bozuk Galaxy S10e ve bitmeyen servis macerası (Görkem Göknil): https://youtu.be/GlGM1vgegj4

Normalde Apple ürünlerini kullanan Görkem, Samsung Galaxy S10e ile Android dünyasına geçmek isterken yaşadığı sorunlar onu tekrar iPhone kullanmaya itmiş durumda. Şimdi de hem S10e ile iPhone XR deneyim farklılıklarını hem de genel olarak XR deneyimini aktarıyor.

İyi seyirler…