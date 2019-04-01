Samsung , Firevase ile yangın söndürecek.

Samsung Firevase, kelimenin tam anlamıyla bir “el bombası” gibi fırlattığınız çiçek vazosu. Dışarıdan bakıldığında dekoratif veya çiçekleriniz için gayet şık bir tasarıma sahip. Teknolojinin devreye girmesi ile o tatlı vazo yangın anında en büyük yardımcınız oluyor.

Yangın söndürme ünitesinin önemi

Güney Kore’de her yıl 10.000‘den fazla konut yangınının meydana geldiği açıklanıyor. Bunun üzerine tüm evlerde yangın söndürücü olmasını gerektiren yeni bir kanuna rağmen, Seul merkezli yapılan araştırmada evlerin %58‘inin hala sahip olmadığını belirtti.

Cheil Worldwide, yapılan araştırmalar sonucunda Güney Kore’de 100.000 adet Firevase dağıttı. Ülke genelinde düzenlenen, yazılı ve görsel basının etkisiyle farkındalık yaratıldı. Yürütülen kampanya sayesinde yangın söndürücü ile donatılmış evlerin yüzdesinde artış oldu. Bu başarı sayesinde Cheil Worldwide şimdi 200.000’den fazla Firevase üretiyor.

Yangın tüpüm nerede?

İnsanlar yangın söndürme ünitesine sahip olsalar bile, genellikle ona iyi bakmıyorlar. Ulaşılması zor yerlerde saklıyorlar ya da tamamen unutuyorlar. Samsung Firevase, gerek tasarımı olsun gerek kullanım kolaylığı ile klasik yangın söndürme ünitelerinden daha ergonomik olduğu görülüyor.

Samsung Firevase nasıl çalışıyor?

Cheil Worldwide adlı bir Samsung şirketi tarafından üretilen Firevase, yangın sırasında parçalandığı zaman oksijeni hızla soğutan ve bastıran, potasyum karbonatla doldurulmuş bir dış oda gibi çalışarak yangını söndürüyor.Teknolojinin bu denli içinde yaşarken, hayatımızın her anına dokunacak ve bize fayda sağlayabilecek Ar-GE’ lerin olması şüphesiz ki yüzleri güldürüyor.