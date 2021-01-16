Samsung Galaxy M62’nin Phablet Olduğu Onaylandı!

Samsung Galaxy M62 FCC’de görüntülendi. FCC, Galaxy M62 modelinin phablet olduğunu onayladı. İşte Galaxy M62’nin detayları!

Samsung‘un yeni cihazı M62 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. İlk olarak Kasım 2020’de ortaya çıkan M62, bir akıllı telefon olarak biliniyordu. Daha sonra gelen bilgiler ile bu modelin bir tablet olduğu ortaya atıldı. Ancak şimdi M62‘nin ikisi de olmadığı ortaya çıktı.

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Galaxy M62 phablet konsepte sahip!

FCC‘de görüntülenen M62, başta telefon olarak sonra tablet olarak değerlendirildi. Ancak M62 bir phablet. Yani hem telefon hem tablet diyebiliriz. Galaxy M62‘nin phablet olduğunu onaylayan FCC, cihaz hakkında farklı detaylara da yer verdi.

FCC listelerinde ID A3LSMM625F kod adı ile görüntülenen M62, iki model numarası ile ortaya çıktı. SM-M625F / DS ve SM-E62F / DS olarak iki model numarası sunan FCC, bu model numaralarından birinin M62’ye birinin E62’ye ait olduğunu söylüyor. Model numarasındaki DS kısaltması ise cihazların çift SIM kart destekli olduğunu vurguluyor.

Öte yandan M62 ile ilgili gelen bilgilerde cihazın bazı özellikleri de mevcut. Söylentilere göre Galaxy M62, 4G destekli bir cihaz olacak. Exynos 9825 modelinden güç alacak olan M62, gücünü 6GB Ram bellek ile destekleyecek.

Android 11 işletim sistemi ile gelmesi beklenilen M62’nin, çift banlı WiFi ve NFC desteğinde sahip olduğu da biliniyor. 7000mAh‘lik devasa bataryası ile tablet tarafını da yansıtacak olan M62’nin şimdilik kasasının görselleri bulunuyor.

Cihazın ekranı hakkında hiçbir bilgi bulunmuyor ancak 256GB depolamanın bu cihazda bulunması muhtemel. Bakalım Samsung, Galaxy M62 modeli ile ilgili açıklamayı ne zaman yapacak. Sizce phablet olan bu model yüksek satış rakamları yakayabilecek mi?

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