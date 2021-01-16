Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M62’nin Phablet Olduğu Onaylandı!
Samsung Galaxy M62 FCC’de görüntülendi. FCC, Galaxy M62 modelinin phablet olduğunu onayladı. İşte Galaxy M62’nin detayları!
Samsung‘un yeni cihazı M62 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. İlk olarak Kasım 2020’de ortaya çıkan M62, bir akıllı telefon olarak biliniyordu. Daha sonra gelen bilgiler ile bu modelin bir tablet olduğu ortaya atıldı. Ancak şimdi M62‘nin ikisi de olmadığı ortaya çıktı.
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Galaxy M62 phablet konsepte sahip!
FCC‘de görüntülenen M62, başta telefon olarak sonra tablet olarak değerlendirildi. Ancak M62 bir phablet. Yani hem telefon hem tablet diyebiliriz. Galaxy M62‘nin phablet olduğunu onaylayan FCC, cihaz hakkında farklı detaylara da yer verdi.
FCC listelerinde ID A3LSMM625F kod adı ile görüntülenen M62, iki model numarası ile ortaya çıktı. SM-M625F / DS ve SM-E62F / DS olarak iki model numarası sunan FCC, bu model numaralarından birinin M62’ye birinin E62’ye ait olduğunu söylüyor. Model numarasındaki DS kısaltması ise cihazların çift SIM kart destekli olduğunu vurguluyor.
Öte yandan M62 ile ilgili gelen bilgilerde cihazın bazı özellikleri de mevcut. Söylentilere göre Galaxy M62, 4G destekli bir cihaz olacak. Exynos 9825 modelinden güç alacak olan M62, gücünü 6GB Ram bellek ile destekleyecek.
Android 11 işletim sistemi ile gelmesi beklenilen M62’nin, çift banlı WiFi ve NFC desteğinde sahip olduğu da biliniyor. 7000mAh‘lik devasa bataryası ile tablet tarafını da yansıtacak olan M62’nin şimdilik kasasının görselleri bulunuyor.
Cihazın ekranı hakkında hiçbir bilgi bulunmuyor ancak 256GB depolamanın bu cihazda bulunması muhtemel. Bakalım Samsung, Galaxy M62 modeli ile ilgili açıklamayı ne zaman yapacak. Sizce phablet olan bu model yüksek satış rakamları yakayabilecek mi?
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Akıllı Telefonlar
Honor V40 5G’nin Lansmanı Yeniden Ertelendi!
Honor’un yeni amiral gemisi Honor V40 5G‘nin tanıtım tarihi tekrar ileri alındı. İşte Honor V40’ın lansmanının yapılacağı yeni tarih.
2021’e yeni girdiğimiz günlerde gelen bilgilere göre 12 Ocak’ta gerçekleşecek olan V40 lansmanı, 18 Ocak’a ertelenmişti. Şimdi o tarih yaklaşırken, Honor tarafından gelen bilgilere göre lansman tarihi tekrar ertelendi. Honor V40 5G için yeni tarih 22 Ocak olarak belirlendi. V40, 22 Ocak‘ta yapılacak olan lansmanda tanıtılacak.
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Honor‘un yeni amiral gemisi modeli, piyasada oldukça merak edilen bir model haline geldi. Özellikle tanıtım işlemcisi ve fiyatı ile ilgi görmesi beklenilen Honor V40 5G‘nin lansmanı bir türlü yapılamıyor. Başta 12 Ocak’ta gelecek olan cihaz, daha sonra 18 Ocağa ertelenmişti. Şimdi de son lansman tarihi 22 Ocak olarak görünüyor.
Honor, ekipman ve konferans yeri sorunları nedeniyle lansmanı gerçekleştiremediklerini açıkladı. Ancak bu sorunların çözüldüğünü ve lansman tarihinin 22 Ocak olarak belirlendiğini açıkladı. Net bir saat bilinmese de lansman öğlen vakti gerçekleşecek.
Honor V40 5G’nin bilinen tüm özellikleri!
İki kez lansman tarihi değiştiren V40, son olarak 22 Ocak tarihinde karşımıza çıkacak. 5G desteği ile birlikte olan Honor V40, üzerinde 6.72 inç büyüklüğünde Full HD+ görüntü kalitesine sahip kavisli OLED bir ekran taşıyacak. Bu ekran 120Hz yenileme hızı ve 1.07 milyar renk skalasına sahip olacak.
Depolama olarak 128GB ve 256GB şeklinde iki farklı seçenek sunan V40, 4000mAh’lik bataryasını 65W kablolu, 45W kablosuz hızlı şarj desteği ile hızlı bir şekilde dolduracak. Ekrana gömülü parmak izi sensörü ve yüz tanıma özelliği ile gelecek olan V40, Android 10 tabanlı Magic UI 4.0 işletim sistemi ile çalışacak.
Arka kısmında 50MP‘lik Sony IMX766 ana kameraya ek olarak 8MP geniş açı, 2MP‘lik derinlik sensörü ve 2MP‘lik makro sensör ile gelen V40, ön kısmında 32MP‘lik bir ön kamera bulunduruyor. Gücünü Dimensity 1000+ yonga setinden alan V40, bu işlemciyi 8GB Ram bellek ile destekleyecek.
V40 ile ilgili bilinenler bu şekildeydi. Başka bir aksilik olmazsa 22 Ocak‘ta tanıtılacak olan Honor V40 5G, bakalım ne kadar fiyat ile satılacak.
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Akıllı Telefonlar
Motorola Nio modelinden canlı görüntüler ortaya çıktı!
Motorola Nio canlı görüntüleriyle ortaya çıktı. Firmanın amiral gemisi akıllı telefonunun tasarım detayları da böylelikle belli oldu.
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Motorola Nio tasarım detayları belli oldu!
Motorola yeni amiral gemisi telefonu ile birlikte 2021 yılında akıllı telefon dünyasında ben de varım demeye hazırlanıyor. Cep telefonu denilince bir dönemler ilk akla gelen isimlerden biri olan firma, rekabette öne çıkmayı ve daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Bu amaçta Nio kod adına sahip bir akıllı telefon ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanan firma, artık geri sayıma geçti. The Voice isimli internet sitesinde tasarım detayları sızdırılan akıllı telefon, delikli ekran teknolojisi ile piyasaya çıkacak.
FullHD+ ekran çözünürlüğüne sahip olması beklenen akıllı telefon, 16 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açı özelliklerine sahip iki adet ön kamera ile kullanıcılarını karşılayacak. Amiral gemisi akıllı telefon gücünü Geekbench sonuçlarına göre Snapdragon 865 işlemcisinden alacak. 8/12GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olması beklenen akıllı telefon, ortaya çıkan görüntülere göre arka tarafta dörtlü kamera kurulumuna yer verecek. Ana kameranın 64 MP olacağı öğrenilirken, diğer kameralar için kesinleşmiş bir detay henüz ortaya çıkmadı. 5000 mAh batarya kapasitesi ile piyasaya çıkacak olan akıllı telefon, kullanıcılarına 20 W değerinde hızlı şarj desteği sunacak. Bakalım Motorola Nio firmanın planladığı hedeflere ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Oppo A93 5G modeli duyuruldu
Oppo, 5G barındıran uygun fiyatlı Oppo A93 5G modelini resmen duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
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Çinli akıllı telefon üreticisi, yeni akıllı telefonu olan OPPO A93 5G’yi duyurdu. 6,5 inç büyüklüğünde LCD bir ekrana sahip olan OPPO A93 5G, kullanıcılara Full HD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunuyor.
Gücünü Snapdragon 480 işlemciden alan cihaz, 8 GB RAM’e ek olarak 128 GB ve 256 GB şeklinde iki ayrı depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca parmak izi okuyucusunu yan tarafta tutan telefon 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh değerinde bir pil ile birlikte geliyor.
Delikli ekran tasarımı ile oldukça yüksek bir ekran/gövde oranına sahip olan cihazın ön tarafında 13 MP’lik çözünürlük sunan bir selfie kamerası bulunuyor.
Arka tarafta dikdörtgen şeklinde bir kamera modülüne sahip olan Oppo A93 5G, kullanıcılara üçlü kamera kurulumu sunuyor. Bu kurulumda; 48 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel makro ve 2 Megapiksel monokrom kamerası yer alıyor.
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Oppo A93 5G modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.5 inç IPS, FHD+ çözünürlük, 90 Hz tazeleme hızı
- İşlemci: Snapdragon 480
- İşletim Sistemi: Android 11, ColorOS 11.1
- Grafik Birimi
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB/256 GB
- Ön Kamera: 8 MP
- Arka Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP
- Batarya: 5.000 mAh (18 watt hızlı şarj desteği)
- Fiyat: 310 dolar
Siyah, beyaz ve mavi-mor renk geçişli seçeneklere sahip olan Oppo A93 5G modelinin 8GB / 256 GB’lık versiyonunun fiyatı 310 dolar olarak belirlenmiş durumda. Ancak cihazın 128 GB depolama seçeneği için ise fiyat henüz açıklanmadı.
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Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: market2020, 18 saat önce
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Yazan: mehmett, 1 gün önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 1 gün önce
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