Samsung Galaxy M51 kutu açılışı – 7000 mAh pil!

Samsung Galaxy M51 modelini inceleyebilmek ve diğer test videoları için satın aldık. Bu videomuzda, ofisimze ulaşan telefonun kutusundan çıkartıyor ve cihazın özelliklerine bir ilk bakış atıyoruz. Bakalım Samsung Galaxy M51 ilk bakışta bize neler sunuyor?

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Kutu içeriğinden neler çıkıyor?

Cihazın tercih ettiğimiz siyah rengine uyumlu bir adet kulakiçi kulaklık, her iki tarafı da USB Type-C kablo ve 25W hızlı şarj adaptörü çıkıyor.

Samsung Galaxy M51 özellikleri

İlk olarak tasarımına baktığımızda cihaz hem arka yüzeyinde hem de yan çerçevelerinde plastik malzeme kullanıyor. Bu fiyat segmentinde cam ve metal malzeme kullanan telefonlar olduğunu düşünürsek, ürünün zayıf olduğu taraflarından biri bu. Ancak ön taraftan baktığınızda nokta çentik tasarımıyla birlikte ekran kasa oranının yüksek olmasını beğendik. Tabii ki cihazda 7000 mAh pil olduğu için telefon hem ağır hem de kalın. En kalın noktasında 9.5 mm kalınlığa sahip telefonda 213 gramlık bir ağırlık bulunuyor.

6.7 inç boyutlu ekranda Full HD+ çözünürlük ve Super AMOLED Plus bir panelle gelen Samsung Galaxy M51 modelinde, Corning Gorilla Glass 3 kullanılmış. Donanım tarafında Snapdragon 730G işlemci kullanan telefonda 6 GB ve 8 GB RAM olmak üzere iki farklı varyasyon bulunuyor. Depolama alanı ise 128 GB ve microSD kart desteğiyle birlikte arttırılabiliyor. Arka tarafta dört bir kamera sistemi yer alıyor. Ana kamera olan 64 MP ‘lik sensörün yanı sıra 12 MP ultrageniş açı, 5 MP makro ve 5 MP derinlik bulunuyor. Ön tarafta ise 32 MP’lik bir selfie kamerası mevcut.

Yazımızın başında da söylediğimiz gibi telefonun en dikkat çekici özelliği 7000 mAh‘lik pil seviyesi. Bu pili 25W hızlı şarj desteğiyle şarj edebiliyoruz.