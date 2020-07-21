Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M31s, Google Play Console’da görüntülendi
Samsung firmasının orta seviye cihazı Galaxy M31s, yeni detaylar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Cihaz Google Play Console üzerinde görüntülendi.
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Galaxy M31s, Exynos 9611 ile geliyor!
Samsung, uygun fiyatlı telefonlar ile piyasada alternatif oluşturmaya devam ediyor. Firma yeni cihazı Galaxy M31s ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanırken, cihaz Google Play Console üzerinde listelendi. Teknik özellikleri hakkında bazı bilgiler sunan listenin aynı zamanda tasarım kısmında (en azından ekran) bizlere yeni bilgiler sunduğunu görebiliyoruz. Galaxy M31s beklenildiği gibi gücünü Exynos 9611 işlemcisinden alacak. 6 GB RAM kapasitesi ile gelecek cihazın, 64 ve 128 GB depolama alanına sahip iki farklı modelinin bulunması bekleniyor.
Tasarım kısmında da delikli ekran ve bir adet ön kameranın görüldüğü cihaz, AMOLED Full HD+ panel ile bizleri karşılayacak. Ön kamera konusunda detaylı ve resmi bilgilere henüz ulaşılamazken, dörtlü arka kamera kurulumunda ana kameranın 64 MP olması bekleniyor. Ayrıca cihazın 6000 mAh gibi yüksek sayılabilecek bir batarya kapasitesine sahip olması bekleniyor. Aynı zamanda 25 W hızlı şarj desteği de firma tarafından sağlanmakta. 30 Temmuz tarihinde tanıtımı yapılacak cihazın fiyatı konusunda bir bilgi henüz yer almıyor. Ayrıca Samsung resmi sitesinde cihaz için SM-M317F/DSN koduyla bir sayfanın da açıldığı öğrenildi. Bakalım Samsung yeni uygun fiyatlı telefonu ile beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 5G hangi özellikleriyle öne çıkıyor?
Xiaomi Mi 10 modeli, şirketin bu yılki amiral gemisi konumunda. Her yıl amiral gemisi modellerinde hem tasarım hem de donanımsal özellikler olarak çıtayı yukarıya taşıyan Xiaomi, bu yıl 5G desteğini de eklediği yeni modeliyle oldukça iddialı özelliklerle tüketicinin karşısına çıkıyor. Hatırlarsanız model, geçtiğimiz aylarda ülkemizde de satışa sunulmuştu.
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Peki, Xiaomi Mi 10 modeli bizlere neler sunuyor? İsterseniz gelin telefonun öne çıktığı noktaları beraber sıralayalım.
Göz alıcı tasarım detayları
Telefonun dış görünümüne ve kasa kalitesine baktığımızda dikkat çeken pek çok nokta var. Önü ve arkası Corning Gorilla Glass 5 cam teknolojisiyle korunan telefon, yan çerçevelerinde ise metal malzeme ile premium bir his vermeyi başarıyor.
Ön taraftaki kavisli ekran, nokta çentik tasarımıyla birlikte yakalanan %89.8 ekran gövde oranıyla birleşince göz alıcı bir tasarım ortaya konmuş. Parmak izi sensörü ekranın altında yer alırken, tasarım tarafında bir diğer önemli detay stereo hoparlör. Zira günümüzde üst düzey pek çok telefonda hala mono hoparlör yer almasına karşın Xiaomi bu noktada kullanıcıları dinleyerek doğru bir karar vermiş.
Xiaomi Mi 10 5G ile merhaba 90 Hz!
Telefonda yer alan 6.67 inç boyutlu Super AMOLED ekran, bu sefer 90 Hz tazeleme hızı sunuyor. Bugüne kadar akıllı telefon ekranlarında 60 Hz‘lik bir tazeleme hızı görüyorduk. Bunun 90 Hz‘e çıkartılması, telefonu kullanırken ekranın geçişlerinde, uygulama ve oyunlarda çok daha akıcı bir görüntü oluşturuyor. Ayrıca verimliliği çok daha iyi olan Super AMOLED ekran sayesinde, her zaman açık ekran özelliğinden faydalanabiliyoruz. Son olarak ekran noktasında HDR10+ desteğinin olduğunu ve bu ekranın 850 nit gibi çok yüksek bir parlaklık seviyesine de çıkabildiğini belirtelim.
8K video kabiliyetiyle 108 MP kamera!
Toplamda 4’lü bir arka kamera sistemiyle gelen Xiaomi Mi 10 5G modelinin ana kamerası, 8K video kabiliyetine sahip 108 MP’lik bir sensör. Bright S5KHMX Isocell sensörünü kullanan ana kamerada, OIS desteği de yer alıyor. Böylece hem fotoğraf hem de video çekimlerinde çok daha stabil sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Telefonun yardımcı kameralarına baktığımızda 13 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü sıralanıyor. Ayrıca ön tarafta da 20 MP’lik bir selfie kamerası olduğunu da belirtelim.
Performans, pil ve bağlantı ne durumda?
Xiaomi Mi 10, şu anda Qualcomm’un ürettiği en güçlü işlemci olan Snapdragon 865‘ten gücünü alıyor. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 256 GB depolama gibi oldukça yüksek kapasiteli donanım bileşenleri eşlik ediyor. Hâl böyle olunca, 90 Hz tazeleme hızı sunan ekranla da beraber Xiaomi Mi 10 için tam bir performans canavarı tabirini kullanabiliriz.
Bağlantı noktasında yazının başında söylediğimiz 5G desteğiyle birlikte, en yeni kablosuz ağ teknolojisi Wi-Fi 6 da destekleniyor. Son olarak cihazda 4780 mAh ‘lik uzun kullanım ömrü vadeden bir pil kapasitesi yer alıyor. Cihaz hem kablolu hem de kablosuz olarak 30W hızlı şarj destekliyor. Böylece kablolardan kurtulup yine de cihazınızı hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz.
Not: Bu makale Xiaomi Türkiye desteğiyle hazırlanmıştır. Advertorial.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip 5G ve Galaxy Fold 2’nin fiyatları sızdırıldı!
Samsung, 5 Ağustos’ta Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Fold 2 ve Note 20 serisi akıllı telefonlarını Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacak. Bu telefonların yanında Galaxy Buds Live ve Galaxy Watch 3 de kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bugün ortaya çıkan bir sızıntıya göre Galaxy Z Flip 5G ve Galaxy Fold 2’nin fiyatları görüntülendi.
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Samsung Galaxy Z Flip 5G ve Galaxy Fold 2 hangi fiyattan satışa çıkacak?
Galaxy Z Flip 5G, yarın resmi ön siparişlere açılacak. Bununla birlikte bu ön siparişin şimdilik Güney Kore ve Çin ile sınırlı olacağını tahmin ediyoruz. ETNews‘in yeni raporuna göre Galaxy Z Flip 5G, 1.65 milyon KRW veya 1.370$ fiyatıyla piyasaya çıkacak. Bu fiyat taban modelin çıkış fiyatı ile aynı. Teknik özellik bakımından daha iyi bir cihazın aynı fiyata piyasaya sürülmesi kullanıcılar açısından oldukça iyi olacak. Cihazın kullanacağı Snapdragon 865+ yonga seti taban modeli 2 nesil birden atlatacak.
Samsung Galaxy Fold 2’ye geldiğimizde ise bu modelde de Galaxy Fold benzeri bir fiyat göreceğiz. Bu da 2.39 milyon KRW veya 1.990$’a denk geliyor. Galaxy Fold 5G modelinin 2.200 dolardan satışa çıktığını varsaydığımızda oldukça iyi bir fiyatlandırma olduğunu söyleyebiliriz. Galaxy Fold 2, Galaxy Z Flip 5G modeline göre çok daha fazla yükseltme içerecek. 5 Ağustos‘ta tanıtılacak olan Galaxy Fold 2, Ekim ayında satışa sunulacak.
Akıllı Telefonlar
EMUI 11, “Dağıtılmış Teknoloji” ile cihazlar arası kullanım sunacak!
Android 11’in Beta sürüm olarak piyasaya çıkmasıyla, şirketler kendi özel Android arayüzlerinin yeni sürümlerini tanıtmaya hazırlanıyorlar. Xiaomi, MIUI ile Android sürümü arasında bağlantı kurmadan güncellemelerini gerçekleştirsede bu bir istisna. Huawei, Oppo ve OnePlus ise yeni arayüz versiyonları üzerinde çalışıyorlar.
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EMUI 11 kullanıcılara neler sunacak?
Huawei, Google’sız Android işletim sistemi sunan tek şirket. Bu sebeple gerçekleştireceği arayüz güncellemeleri daha büyük bir önem arz ediyor. Huawei‘nin Tüketici İş Yazılımları Dairesi başkanı Dr. Wang Chenglu‘ya göre EMUI 11, 2020’nin 3.çeyreğinde kullanıcılara sunulacak. Chenglu, yeni arayüzün detaylarını açıklamadı fakat bazı ipuçları verdi. EMUI 11‘in “Dağıtılmış Teknoloji” özelliği ile entegre şekilde çalışacağını ima etti. Bu özellik, uygulama performansına ve kullanıcı deneyimine önemli bir katkı sunacak gibi görünüyor.
Huawei Central, Huawei‘nin EMUI 11 ile tanıtacağı Dağıtılmış Teknoloji özelliği hakkında yeni ayrıntılar paylaştı. Bu teknoloji, uygulamalara yeni akıllı özellikler ve bağlantı işlevselliği katacak. Bununla birlikte aynı ROM’u çalıştıran cihazlar arasında HD video görüşmeleri gerçekleşebilecek. Kullanıcılar aynı zamanda her yerde sesli ve görüntülü arama yapabilecekler. Gelen çağrılar akıllı hoparlöre yönlendirilip cevaplandırılabilecek. Eğer bu bir görüntülü çağrı ise TV veya başka bir görüntü aktarılabilen cihaza çağrı yönlendirilebilecek.
Bunlarla birlikte yeni EMUI 11’in cihazlarda yüksek performans artışı ve akıcılık sağlayacağı belirtiliyor. Yeni arayüzün Mate 40 lansmanında tanıtılması bekleniyor.