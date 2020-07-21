Redmi Note 9 neler sunuyor? | Ailenin en uygun fiyatlısı!

Poco F2 Pro inceleme videomuzda, Pocophone’un ülkemizde de satışa çıkan amiral gemisi modelini inceliyoruz. Bakalım Poco F2 Pro modeli, bizlere neler sunuyor?

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Güncel fiyat bilgisi

Bu videoyu çektiğimiz gün itibarıyla cihazı farklı web sitelerinde 6200 – 6150 TL civarında bulabilmek mümkün. Bildiğiniz gibi telefon, ülkemizde 6499 TL’lik bir satış fiyatıyla çıkmıştı.

Poco F2 Pro inceleme – Tasarım detayları

Türkiye’de beyaz, gri, mavi ve mor renk seçenekleriyle satılan telefon metal ve cam karışımı bir kasa ile geliyor. Cihaz 8.9 mm kalınlık ve 219 gram ağırlık değerleriyle hem biraz kalın hem de biraz ağır bir akıllı telefon.

Tasarım tarafında ön tarafta açılır-kapanır ön kamera çözümüyle beraber tam ekran deneyimi sunan model, bu anlamda oldukça göze hitap eden bir tasarıma sahip. Ekranın içerisine gömülü parmak izi sensörü de sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Yüz tanıma teknolojisi ise ön kamera kullanılarak gerçekleştirildiğinden pek efektif değil. Telefonu incelerken beğendiğimiz noktalardan biri 3.5 mm’lik kulaklık girişinin telefonda yer alması ve bu girişin 24-bit/192kHz ses desteğini sunuyor olması. Ancak hoparlör tarafında stereo yerine mono hoparlör olması bir eksi sayılabilir.

Ekran ve performans

6.67 inç boyutlu Super AMOLED ekranda Full HD+ çözünürlük sunuluyor. Ekranda HDR10+ desteği var ve Netflix‘te içeriklerinizi sertifika sorunu olmadığı için HD kalitesinde izleyebiliyorsunuz. Ekran konusunda cihazın avantajı 800 nit‘e kadar ulaşılabilen parlaklık seviyesi. Bu değer sayesinde yoğun güneş ışığı olsa bile ekranı rahatlıkla görüntüleyebiliyorsunuz. Ancak ekran konusunda günümüzün yüksek tazeleme hızı trendi bu cihazda unutulmuş. Modelde 60 Hz‘lik standart bir tazeleme hızı yer alıyor.

Telefonun belki de en büyük avantajı Snapdragon 865 işlemcisi. Zira Türkiye’de 6000 TL civarında bu işlemciyi kullanan herhangi bir akıllı telefon yok. Haliyle yüksek performans isteyen kullanıcılar için bu işlemciyle birlikte ürün fiyat performans olarak nitelendirilebilir. Ayrıca 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile birlikte, kullanılan soğutma çözümünün de faydalı olduğunu belirtelim. Ayrıca telefonda microSD kart desteği bulunmuyor.

Kamera performansı – Merhaba 8K video!

Telefonda 64 MP’lik Sony IMX686 sensörlü bir ana kamera, 5 MP makro, 13 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörüyle birlikte 4 arka kamera bulunuyor. Ana kamera performansı genel toplamda fiyatını da düşünürsek başarılı. Ancak günümüzün fiyat olarak da yukarıda olan amiral gemilerine göre hem yan kameralar açısından hem de ana kameranın otomatik moddaki gece performansı açısından geri kaldığı yerler bulunuyor. Buna rağmen gece modunun işi kurtarmasıyla genel toplamda ürünün kamerası başarılı diyebiliriz. Ayrıca video tarafında da her ne kadar OIS olmamasına rağmen, Xiaomi EIS ile sabitleme işini artık hiç fena yapmıyor.

Son olarak telefonun pilinden söz edecek olursak 30W hızlı şarj desteğiyle birlikte 4700 mAh pil sunan telefon, yaptığımız PCMark testinden 14 saati aşkın bir süre almayı başardı. Bu da ortalamada bir kullanıcının yoğun bir günü çok rahat geçirebileceği, kullanıma göre de bir günü aşabileceği anlamına geliyor.