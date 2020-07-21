İnceleme
Redmi Note 9 neler sunuyor? | Ailenin en uygun fiyatlısı!
Redmi Note 9 değerlendirmesi ile karşınızdayız. Note 9 ailesinin en ucuz ve fiyat/performans odaklı cihazı Note 9’un tüm detayları videomuzda!
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Redmi Note 9 neler sunuyor? | Ailenin en uygun fiyatlısı!
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Full HD Nokta Ekran
Note 9, Corning Gorilla Glass 5 ile korunan 6,53 inç Nokta Ekran ile geliyor. 3,5 mm kulaklık girişi ve kızıl ötesi sensör gibi özellikleriyle dikkat çeken Note 9, uzun süreli göz konforu için TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikası sunuyor. Ayrıca su sıçramalarına karşı nano kaplama özelliği de cihazda mevcut. Tasarımsal olarak renk seçeneklerinde Geceyarısı Grisi, Orman Yeşili ve Buzul Beyazı modelleri bulunuyor.
48 MP dörtlü kamera
Note 9’un 48 MP ana lensi, her türlü ışık ortamında yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekebilmenizi sağlıyor. 8 MP ultra geniş açılı lensi ise grup fotoğraflarında yardımcı olacak. 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü ile bokeh ve makro çekimler de yapabilirsiniz. Ekran içine yerleştirilmiş 13 MP ön kamera ise geniş ekran kullanımı vadediyor. Ön kameranın fotoğraf kalitesi de oldukça tatmin edici seviyede.
Büyük batarya
Büyük 5020 mAh bataryasıyla ve 18 Watt hızlı şarj desteğiyle Note 9, oyun, dizi ve film keyfinizi doyasıya yaşamanıza olanak tanıyor. Normal kullanımda ise iki güne varan pil ömrü vadediyor.
MediaTek G85 ile oyun keyfi
Redmi Note 9, barındırdığı MediaTek Helio G85 içeren dünyanın ilk akıllı telefonu olarak öne çıkıyor. 1 GHz hızında ARM G52 MC2 grafik işlemcisiyle oyun performansından ödün vermiyor. PUBG, Asphalt ve tüm mobil oyunlarda üst düzey performans sağlıyor.
*Bu bir advertorial çalışmasıdır.
Akıllı Telefon
Poco F2 Pro inceleme – Fiyatı iyi mi?
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Güncel fiyat bilgisi
Bu videoyu çektiğimiz gün itibarıyla cihazı farklı web sitelerinde 6200 – 6150 TL civarında bulabilmek mümkün. Bildiğiniz gibi telefon, ülkemizde 6499 TL’lik bir satış fiyatıyla çıkmıştı.
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Ekran ve performans
6.67 inç boyutlu Super AMOLED ekranda Full HD+ çözünürlük sunuluyor. Ekranda HDR10+ desteği var ve Netflix‘te içeriklerinizi sertifika sorunu olmadığı için HD kalitesinde izleyebiliyorsunuz. Ekran konusunda cihazın avantajı 800 nit‘e kadar ulaşılabilen parlaklık seviyesi. Bu değer sayesinde yoğun güneş ışığı olsa bile ekranı rahatlıkla görüntüleyebiliyorsunuz. Ancak ekran konusunda günümüzün yüksek tazeleme hızı trendi bu cihazda unutulmuş. Modelde 60 Hz‘lik standart bir tazeleme hızı yer alıyor.
Telefonun belki de en büyük avantajı Snapdragon 865 işlemcisi. Zira Türkiye’de 6000 TL civarında bu işlemciyi kullanan herhangi bir akıllı telefon yok. Haliyle yüksek performans isteyen kullanıcılar için bu işlemciyle birlikte ürün fiyat performans olarak nitelendirilebilir. Ayrıca 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile birlikte, kullanılan soğutma çözümünün de faydalı olduğunu belirtelim. Ayrıca telefonda microSD kart desteği bulunmuyor.
Kamera performansı – Merhaba 8K video!
Telefonda 64 MP’lik Sony IMX686 sensörlü bir ana kamera, 5 MP makro, 13 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörüyle birlikte 4 arka kamera bulunuyor. Ana kamera performansı genel toplamda fiyatını da düşünürsek başarılı. Ancak günümüzün fiyat olarak da yukarıda olan amiral gemilerine göre hem yan kameralar açısından hem de ana kameranın otomatik moddaki gece performansı açısından geri kaldığı yerler bulunuyor. Buna rağmen gece modunun işi kurtarmasıyla genel toplamda ürünün kamerası başarılı diyebiliriz. Ayrıca video tarafında da her ne kadar OIS olmamasına rağmen, Xiaomi EIS ile sabitleme işini artık hiç fena yapmıyor.
Son olarak telefonun pilinden söz edecek olursak 30W hızlı şarj desteğiyle birlikte 4700 mAh pil sunan telefon, yaptığımız PCMark testinden 14 saati aşkın bir süre almayı başardı. Bu da ortalamada bir kullanıcının yoğun bir günü çok rahat geçirebileceği, kullanıma göre de bir günü aşabileceği anlamına geliyor.
Aksesuar
Plajda kullanılabilen kablosuz mikrofon kiti | Saramonic Blink 500 B2
Saramonic Blink 500 B2 fiyat performans kablosuz yaka mikrofonu incelemesi ile karşınızdayız.
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Saramonic Blink 500 incelemesi
Kablosuz yaka mikrofonu arayanlar için oldukça iyi bir fiyat performans ürünü olan Saramonic Blink 500 B2, iki yaka mikrofonu ve bir alıcı ile birlikte geliyor.
Üzerinde yer alan mikrofonlar ile kolayca ses kaydı alınabilir durumda. Dilerseniz kutudan çıkan kaya mikrofonlarını da Blink 500’e takarak klasik bir kullanım da sağlayabilirsiniz. Tak çalıştır tarzında hızlıca çözüm üreten Blink 500 ile DSLR, akıllı telefon ve tabletler gibi birçok cihaz ile kolayca bağlantı sağlayabilirsiniz.
2,4 GHz üzerinden 6 saate varan kullanım ömrü vaadeden Saramonic Blink 500 vloggerlar için en ideal ürünlerden biri.
İnceleme
100 TL’ye ANC’li harika kulaklık! (Huawei CM-Q3 inceleme)
Huawei CM-Q3 inceleme videosunda, uygun fiyatına karşın aktif gürültü engelleme gibi özellikleriyle öne çıkan kulaklığı inceliyoruz. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?
Huawei CM-Q3 özellikleri
USB Type-C bağlantı yuvasını kullanan ürün, bu yönüyle aslında günümüzde birçok 3.5 mm kulaklık girişi bulundurmayan telefonlar için güzel bir çözüm sunuyor. Ancak kulaklığın her USB Type-C yuvasıyla çalışmadığını, telefona göre bu uyumun değişebildiğini belirtelim. Ofisimizde Huawei CM-Q3 ile yaptığımız denemelerde Mi Note 10 Lite, Huawei P40, P30 Pro, Mate 20 Lite, Xiaomi Mi Note 9 Pro gibi modellerde sorunsuzca çalıştı. Ancak örneğin Realme 6 Pro modelinde çalışmadı. O nedenle kullandığınız telefonun Type-C üzerinden ses alıp alamadığını kontrol etmenizde fayda var.
Modelin kutusundan farklı boylarda kulaklık silikonlarıyla beraber yedek kulaklık kanatları çıkıyor. Siyah renkli, oldukça konforlu bir tasarıma sahip kulaklık dışarıya pek ses kaçırmayan bir yapıda karşımıza çıkıyor. Kulaklığın üzerindeki kontrol paneli ile ses açma, kısma, görüşmeyi kabul etme, reddetme, şarkıyı geçme ve ANC anahtarı üzerinden aktif gürültü engellemeyi açıp kapatma özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Huawei CM-Q3 uygun fiyatlı olmasına karşın ANC özelliği hiç fena çalışmıyor. ANC’yi aktif ettiğinizde çevrenizdeki uğultu tarzındaki tüm sesler engelleniyor. Ayrıca mikrofon kalitesinin de görüşme yapabilmek adına gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz.
Ses performansı konusunda yine fiyatına göre modelin performansı gayet başarılı. Bass sesler oldukça doygun ve kendini belli ediyor. Ayrıca diğer ses türlerinde de dengeli bir performans sunuluyor.