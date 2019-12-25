Samsung Galaxy M31 Geekbench testinde görüldü!

Samsung, sırasıyla şubat ve eylül aylarında tanıttığı giriş seviyesi akıllı telefonları Galaxy M30 ve Galaxy M30s ailesine 2020 yılında bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Serinin devamı olacak Samsung Galaxy M31, geekbench testlerinde aldığı puanlarla ortaya çıktı.

İlginizi çekebilir: Samsung, Galaxy Fold 2’de gerçek cam kullanacak!

2019 yılı akıllı telefon piyasası için hızlı bir dönem oldu. Samsung‘un giriş seviyesi olarak adlandırdığı M serisi akıllı telefonlar, piyasada hem fiyatlarıyla hem de devasa bataryalarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Görünen o ki şirket, 2020 yılında Samsung Galaxy M31 modelini tanıtacak ve satışa sunacak. Telefona ait Geekbench testleri de ortaya çıkmış durumda.

Samsung Galaxy M31 Geekbench test sonuçları

SM-M315F versiyonuyla karşımıza çıkan telefon, Geekbench’in tek ve çok çekirdekli testlerinde sırasıyla 348 ve 1.214 puan aldı. Yapılan testler, Samsung Galaxy M31’in Android 10 ile çalışacağını ve 6 GB RAM kapasitesine sahip olacağını gösteriyor. Performans tarafında ise telefon gücünü sekiz çekirdekli Exynos 9611 işlemcisinden alacak.

Geekbench testleri başka detaylar sunmuyor. Fakat çıkan sızıntı haberlere göre model, 48 MP ana kamera, 12 MP geniş açı kamera ve 5 MP’lik derinlik sensörü ile birlikte 3’lü bir kamera sistemiyle kullanıcılara sunulacak gibi gözüküyor. Samsung‘un Galaxy M serilerinde kullandığı yüksek kapasiteli bataryaların da seride devam edeceğini öngörüyoruz. Henüz resmi tanıtımı yapılmayan modelin, ortaya çıkan bu bilgiler ve sızıntı haberler doğrultusunda 2020 yılı içerisinde raflarda yer alacağı tahmin ediliyor.