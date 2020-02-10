Samsung
Samsung Galaxy M20 için Android 10, Türkiye’de dağıtıma çıktı!
Samsung Galaxy M20 için OneUI 2.0 tabanlı Android 10 güncellemesi firma tarafından Avrupa ülkelerine dağıtıma sunuldu. Bu ülkelerin içinde öncelikli olarak Türkiye’de dahil edildi.
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Firmanın orta segment akıllı telefon modeli olarak, geçtiğimiz sene Şubat ayında tanıtılan Galaxy M20 uygun fiyatı ve özellikleriyle kullanıcısından geçer not alabilmeyi başarmıştı.
OneUI 2.0 tabanlı Android 10 güncellemesinin dağıtım sürecine alınan cihaz, ilk olarak Hindistan topraklarında güncel yazılıma kavuşmuştu.
Geçtiğimiz senenin Aralık ayında Hindistan’da başlayan güncelleme dağıtım süreci, Şubat ayı itibariyle Avrupa topraklarında devam ediyor. Şu anda, Almanya, Yunanıstan ve Türkiye’de kullanıcılar, yazılım güncellemesine cihazlarına yükleyebiliyorlar. Önümüzdeki günlerde bu listenin daha da genişlemesi bekleniyor.
Samsung Galaxy M20, Android 10 ile hangi özelliklere kavuşuyor?
Samsung, kullanıcılara bildiğiniz gibi kendi özelleştirilmiş arayüzünü sunuyor. OneUI olarak adlandırılan bu yazılım sürümü M20’de OneUI 1.0’dan 2.0’a güncelleniyor.
OneUI 2.0 yenilikleri ise sırasıyla aşağıdaki gibi şekilleniyor:
- Ekran kaydı uygulaması, sisteme dahil edildi. İsterseniz, bildirim paneline de ekleyebiliyorsunuz.
- Dijital sağlık ile gelen Odak moduyla, anlık olarak telefon kullanım istatistiklerini daha detaylı görüntüleyebiliyorsunuz.
- Navigasyon sistemine yeni bir kullanım şekli daha ekleniyor. Artık, soldan çekerek gezinti esnasında geri gidebilir, aşağıdan hafif bir yukarı çekme hareketiyle ana ekrana dönebilir. Uzun bir çekme hareketiyle son uygulamalara erişebilirsiniz.
Güncel yazılımı, ister telefonunuzda bulunan “Ayarlar > Telefon Hakkında > Yazılım güncellemesi” sekmesinden gerçekleştirebilir. İsterseniz de, anlık olarak Samsung’un FOTA sistemini takip eden Sammobile’den Android 10 yamasını indirip, sitedeki yükleme talimatlarından cihazınızı yükseltebilirsiniz.
Samsung
Samsung Galaxy Buds Plus kulaklığının fiyatı belli oldu
Samsung Galaxy S20 serisi ile birlikte tanıtılması beklenen Galaxy Buds Plus kablosuz kulaklıkların özellikleri ve fiyatı belli oldu. Kablosuz kulaklık pazarındaki liderliği elinde bulunduran Apple‘a karşı elini güçlendirmek isteyen Samsung, yeni ürünü ile birlikte pazara iddialı bir giriş yapmayı planlıyor.
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Güney Koreli şirket, bir önceki kablosuz kulaklığa göre geliştirilmiş versiyonu olan Galaxy Buds Plus sürümü ile kullanıcılarının karşısına çıkmak için hazırlanıyor. 11 Şubat’ta Galaxy S20 ile birlikte tanıtılması beklenen Galaxy Buds Plus, artmış fiyatıyla dikkat çekiyor.
Şirket, yeni kablosuz kulaklıklarında önceki modele göre 2 kat daha fazla batarya ömrü sunacak. Üstelik batarya performansı artarken kulaklıklar da çok fazla ağırlaşmadığını söylemek gerekiyor. Her biri sadece 6,3 gram ağırlığa sahip olacak kulaklıklar ergonomik açıdan kullanıcılarını memnun edecek gibi görünüyor.
Yeni kulaklıklarda 85 mAh batarya yer alırken, kutuda ise 270 mAh batarya bulunacak. Ayrıca gürültü engelleme teknolojisine sahip olacak olan Galaxy Buds Plus, birden fazla cihaz tarafından kullanılabilme özelliğine sahip olurken, gürültü önleme özelliğiyle sesin karşı tarafa net bir şekilde iletilmesini sağlayacak. Aynı zamanda Galaxy Buds Plus, iOS ve Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda rahatlıkla kullanılabilecek.
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11 Şubat’ta Galaxy S20’lerle birlikte tanıtılması beklenen yeni kulaklığın, 149 dolardan satışa sunulması planlanıyor. Kullanıcıların iyileştirilmiş yeni Samsung Galaxy Buds Plus kulaklıkların tercih edip etmeyeceğini zaman gösterecek.
Galaxy Unpacked etkinliğinde Google sürprizi!
Samsung’un yeni ürünlerini tanıtacağı Galaxy Unpacked etkinliği 11 Şubat tarihinde gerçekleşecek. Yeni Galaxy S serisi, katlanabilir telefon ve Galaxy Buds+ gibi ürünlerin tanıtılması beklenen etkinlikte Google’ın da Samsung kullanıcılarına bir sürprizi olacak.
Android’in resmi Twitter hesabından “heyecan verici şeyler pek yakında. Unpacked’da görüşmek üzere” mesajıyla bir video paylaşıldı. Videoya bakılırsa etkinlik kapsamında Google tarafı da bazı duyurular gerçekleştirecek.
Something exciting is just around the corner. See you at Unpacked, @SamsungMobile: https://t.co/FU3iJCnf77 pic.twitter.com/M9pGlfRQ26
— Android (@Android) February 6, 2020
Paylaşım sonrası Google’ın ne ile kullanıcıların karşısına çıkacağına dair pek çok tahmin öne sürüldü. Bir tahmine göre, Google Duo yeni Galaxy serisi akıllı telefonlarda sisteme gömülü görüntülü görüşme uygulaması olarak tanıtılacak. Bu özellik sayesinde Google Duo görüntülü görüşmeleri direkt Samsung Telefon uygulaması üzerinden yapılabilecek. Duyurusu yapılacak yenilikler hakkındaki bir diğer tahmin ise Google’ın tüm Android cihazların ortak platformu olacak bir mesajlaşma uygulamasını bu etkinlikte tanıtacağı yönünde.
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Bunlara ek olarak, Android 10 işletim sistemi ile katlanabilir cihazlara tam destek verileceği Google tarafından duyurulmuştu. Aynı zamanda geliştiricilere uygulamalarını farklı formdaki katlanabilir cihazlarla uyumlu hale getirebilecekleri araçlar da sunulmuştu. Bu gelişmelere dayanan bazı tahminlere göre Google, Android 10 işletim sisteminin katlanabilir cihazlar ile ne kadar uyumlu olduğunu ve yeni özelliklerini gösteren bir demoyu, Samsung’un etkinliğinde yeni katlanabilir telefon ile yapacak.
Yapılan tahminlerin hiçbir kesinlik taşımadığını ve bambaşka duyuruların yapılabileceğini belirtelim. Google ve Samsung’un kullanıcılarına kesin olarak neler sunacağını öğrenmek için 11 Şubat günü yapılacak olan Galaxy Unpacked etkinliğini beklememiz gerekiyor.
Akıllı Telefonlar
Telefon satış sayıları 2019 yılında nasıl şekillendi?
Telefon satış sayıları 2019 yılında da önceki yıllarda olduğu gibi merak edilen konular arasında yerini aldı. Bizler de siz değerli okuyucularımız için grafiklerle destekleyerek bu sorunun ve daha fazlasının cevabını bu yazımızda sizlerin ilgisine sunduk.
Telefonlara olan ilgi azalıyor mu?
Telefon satış sayıları 2019 yılının her çeyreğinde artış göstermesine rağmen toplamda 2015 yılının dahi altında kaldı. 2018 yılına kıyasla da %1,1 azalarak 368 milyon seviyesinde gerçekleşti. Huawei 4. çeyrekte 3.çeyrek seviyesinde tutunamazken , henüz çözülemeyen Çin-ABD ticaret savaşı ve Wuhan coronovirüsü (2019 nCov) gibi mevzular düşünüldüğünde, Huawei’nin arzu ettiği yükselişin 2020’nin ilk çeyreğinde de gerçekleşmeyeceği söylenebilir. Ayrıca tüketicilerin 5G teknolojisini ve bu teknolojiyi destekleyen telefonları beklemesi de etkili oldu. Sonuç olarak dış sebeplerin de etkin olduğu bir durgunluğun varlığı gözükse de, neredeyse 1,4 milyara yakın cihazın her yıl tüketildiği bu piyasaya ilginin azaldığını söylemek elbette doğru gözükmüyor.
Apple toparlanıyor mu?
Apple önceki yıllarda olduğu gibi yılın son çeyreğinde belirgin bir toparlanma gösterdi. 2019’un ilk yarısında 70 milyon satışa ulaşabilen Apple, sadece son çeyrekte ise 74 milyonu zorladı. Fakat son çeyrekteki bu atağına rağmen toplamda Samsung ve Huawei’nin gerisinde kaldı.
IPhone 11 serisi iyi bir grafik yakalarken özellikle XR gelişmekte olan piyasalarda oldukça popüler oldu. Bu durum Apple tarafının fiyat odaklı yeni bir model çıkaracağı fikrini kuvvetlendirdi. Fakat Apple tarafının toparlandığını söyleyebilmek için 2020 verilerini bekleyip karar vermek daha doğru gözüküyor.
Samsung liderliğini sürdürecek mi?
Samsung’un 3. çeyrekte bir zirve yaşadığı bilindiğinden son çeyrekte Apple tarafından geçilmesi çok da sürpriz olarak görülmemeli. Yeni yılın ilk çeyreğinde Galaxy lansmanı yapacak olan Samsung A serisinin uygun fiyatlı bir 5G versiyonunun çıkarılacağı söylentisini de gerçekleştirse 2020 yılının ilk yarısını da kendi açısından olumlu geçirebilir.
Huawei’nin yükselişi durdu mu?
Huawei 3. Çeyrekte agresif bir şekilde dünya çapındaki stoklarını doldurduktan sonra, buna bağlı olarak beklenen 4. Çeyrek düşüşünü yaşadı. Çin’deki başat rolünü koruyan Huawei amiral gemisi telefonu Mate 30 ailesinin Google hizmetlerinden yararlanamaması nedeniyle Çin dışında olumsuz etkilendi.
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Xiaomi ve OPPO devleri zorlayabilecek mi?
4.çeyrekte Apple gibi Xiaomi ve Oppo da başarı gösterdi. Özellikle bu firmaların Hindistan operasyonları bu başarıya önemli katkı sağladı. Çinli Xiaomi’nin birinci pazarı iki çeyrek üst üste Hindistan oldu. Fakat yine de bu bölgelerde Huawei kadar bir ağa sahip olmaması ve RealMe’den doğan rekabet ileride Xiaomi’yi zorlayabilir.
Oppo son çeyrekte ilk kez sevkiyatının yarısından fazlasını yurt dışına yaptı. Özellikle Hindistan ve Endonezya’da büyümeyi sürdürdü. Fakat fiyatlandırma politikasının farklılığı nedeniyle Oppo’nun agresif bir yükseliş yapması beklenmiyor.
Son olarak 2019 yılı toplam telefon sevkiyatı sayılarını vermek gerekirse;
Samsung 295 milyon, Huawei 240.6 milyon, Apple 190.6 milyon, Xiaomi 122,4 milyon, Oppo 114.4 milyon ve diğer markalar 407.7 milyon olarak gerçekleşti.
*Değerler IDC raporlarından derlenmiştir.