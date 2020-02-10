Samsung Galaxy M20 için Android 10, Türkiye’de dağıtıma çıktı!

Samsung Galaxy M20 için OneUI 2.0 tabanlı Android 10 güncellemesi firma tarafından Avrupa ülkelerine dağıtıma sunuldu. Bu ülkelerin içinde öncelikli olarak Türkiye’de dahil edildi.

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Firmanın orta segment akıllı telefon modeli olarak, geçtiğimiz sene Şubat ayında tanıtılan Galaxy M20 uygun fiyatı ve özellikleriyle kullanıcısından geçer not alabilmeyi başarmıştı.

OneUI 2.0 tabanlı Android 10 güncellemesinin dağıtım sürecine alınan cihaz, ilk olarak Hindistan topraklarında güncel yazılıma kavuşmuştu.

Geçtiğimiz senenin Aralık ayında Hindistan’da başlayan güncelleme dağıtım süreci, Şubat ayı itibariyle Avrupa topraklarında devam ediyor. Şu anda, Almanya, Yunanıstan ve Türkiye’de kullanıcılar, yazılım güncellemesine cihazlarına yükleyebiliyorlar. Önümüzdeki günlerde bu listenin daha da genişlemesi bekleniyor.

Samsung Galaxy M20, Android 10 ile hangi özelliklere kavuşuyor?

Samsung, kullanıcılara bildiğiniz gibi kendi özelleştirilmiş arayüzünü sunuyor. OneUI olarak adlandırılan bu yazılım sürümü M20’de OneUI 1.0’dan 2.0’a güncelleniyor.

OneUI 2.0 yenilikleri ise sırasıyla aşağıdaki gibi şekilleniyor:

Ekran kaydı uygulaması, sisteme dahil edildi. İsterseniz, bildirim paneline de ekleyebiliyorsunuz.

sisteme dahil edildi. İsterseniz, de ekleyebiliyorsunuz. Dijital sağlık ile gelen Odak moduyla, anlık olarak telefon kullanım istatistiklerini daha detaylı görüntüleyebiliyorsunuz.

ile gelen anlık olarak telefon kullanım istatistiklerini daha detaylı görüntüleyebiliyorsunuz. Navigasyon sistemine yeni bir kullanım şekli daha ekleniyor. Artık, soldan çekerek gezinti esnasında geri gidebilir, aşağıdan hafif bir yukarı çekme hareketiyle ana ekrana dönebilir. Uzun bir çekme hareketiyle son uygulamalara erişebilirsiniz.

Güncel yazılımı, ister telefonunuzda bulunan “Ayarlar > Telefon Hakkında > Yazılım güncellemesi” sekmesinden gerçekleştirebilir. İsterseniz de, anlık olarak Samsung’un FOTA sistemini takip eden Sammobile’den Android 10 yamasını indirip, sitedeki yükleme talimatlarından cihazınızı yükseltebilirsiniz.