Samsung Galaxy M01 modeli tanıtıldı!

Samsung‘un Ağustos ayında Note 20 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Cihaz hakkında bugüne kadar çok fazla söylenti ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Twitter ve Weibo üzerinden telefon sızıntıları paylaşan IceUniverse, cihazın bazı kamera özelliklerini paylaştı. IceUniverse‘ye göre Galaxy Note 20+, 108 MP çözünürlüklü ana kameraya sahip olacak. Eski seride bulunan ToF sensörü ise kaldırılıp yerine lazer focus sensörü eklenecek.

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Samsung Galaxy Note 20+ hangi kamera özellikleri ile gelecek?

Samsung Galaxy Note 20+, Galaxy S20 Ultra‘da kullanılan 1/1.33 inç büyüklüğündeki Samsung Bright HM1 sensörünü kullanacak. Bu sefer kamera tarafında önemli bir değişiklik olarak ToF sensörü yerine lazer focus sensörü kullanılacak. Bu sensör ile Samsung, otomatik odaklamayı en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Ultra geniş açılı lensin arkasındaki sensör, 1/2.55 inç boyutunda ve PDAF ile birlikte gelen 12 MP çözünürlüklü ISOCELL Fast 2L3 olacak.

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Bazı sızıntılara göre Galaxy Note 20+, bir periskop telefoto lens bulunduracak. Bu lens 13 MP çözünürlüklü Samsung Slim 3M5 olacak. Resmi kaynaklar bu lensin 1/3 inç boyutunda olduğunu söylese de IceUniverse bu değerin 1/3.4 inç boyutunda olacağını belirtiyor. Sensör, Galaxy S20 Ultra‘da kullanılan sensörden daha küçük olacağı için zoom kapasitesi 50X ile sınırlı olacak. Galaxy S20 Ultra‘da kullanılan sensör 100X‘e kadar zoom yapabiliyordu.

Geçtiğimiz günlerde Galaxy Note 20+ hakkında 5 nm ile üretilecek olan Exynos 992 yonga setini kullanacağını duymuştuk. Buna ek olarak cihazın CAD renderları ortaya çıktı ve tasarımı görüntülendi. En kısa sürede cihazla ilgili daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.