Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M01 modeli tanıtıldı!
Samsung, giriş seviyesi yeni akıllı telefonu Galaxy M01 modelini duyurdu. Şirket, bütçe dostu telefon almak isteyen kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor.
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Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi, Hindistan’da düzenlediği bir etkinlikle giriş seviye yeni akıllı telefonu Galaxy M01 modelini tanıttı. Cihaz, damla çentikli oldukça standart bir tasarımı benimsiyor ve 5,7 inç HD+ Infinity-V ekran üstüne kuruluyor. Gücünü Snapdragon 439 işlemciden ve 3 GB RAM‘den alan telefonda, 32 GB dahili depolama yer alıyor.
Arkasında 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamerasının yanında 2 megapiksel derinlik sensörüne sahip olan Samsung Galaxy M01 modelinin önünde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunuyor. Cihaz ayrıca USB Type-C üzerinden 15 W hızlı şarjı destekleyen 4.000 mAh kapasiteli bir bataryadan besleniyor.
Siyah, mavi ve kırmızı olmak üzere 3 farklı renkle satışa sunulacak olan modelin ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı ise şu an için belirsiz. Giriş seviye özelliklere sahip cihazın yurt dışı için etiket fiyatı 120 dolar olarak belirlenmiş.
Samsung Galaxy M01 modelinin özellikleri
- Ekran: 5,7 inç HD+ Infinity-V
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 439
- RAM: 3 GB
- Depolama: 32 GB (512 GB’a kadar microSD kart desteği)
- Arka Kamera: 13 MP f/2.2 ana sensör, 2 MP f/2.4 ikinci sensör
- Ön Kamera: 5 MP, f/2.2
- Batarya: 4.000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 10
- Renkler: Siyah, mavi, kırmızı
- Boyutlar: 146.3 x 70.86 x 9.8 mm
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 20+, kamera özellikleriyle sızdırıldı!
Samsung‘un Ağustos ayında Note 20 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Cihaz hakkında bugüne kadar çok fazla söylenti ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Twitter ve Weibo üzerinden telefon sızıntıları paylaşan IceUniverse, cihazın bazı kamera özelliklerini paylaştı. IceUniverse‘ye göre Galaxy Note 20+, 108 MP çözünürlüklü ana kameraya sahip olacak. Eski seride bulunan ToF sensörü ise kaldırılıp yerine lazer focus sensörü eklenecek.
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Samsung Galaxy Note 20+ hangi kamera özellikleri ile gelecek?
Samsung Galaxy Note 20+, Galaxy S20 Ultra‘da kullanılan 1/1.33 inç büyüklüğündeki Samsung Bright HM1 sensörünü kullanacak. Bu sefer kamera tarafında önemli bir değişiklik olarak ToF sensörü yerine lazer focus sensörü kullanılacak. Bu sensör ile Samsung, otomatik odaklamayı en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Ultra geniş açılı lensin arkasındaki sensör, 1/2.55 inç boyutunda ve PDAF ile birlikte gelen 12 MP çözünürlüklü ISOCELL Fast 2L3 olacak.
Bazı sızıntılara göre Galaxy Note 20+, bir periskop telefoto lens bulunduracak. Bu lens 13 MP çözünürlüklü Samsung Slim 3M5 olacak. Resmi kaynaklar bu lensin 1/3 inç boyutunda olduğunu söylese de IceUniverse bu değerin 1/3.4 inç boyutunda olacağını belirtiyor. Sensör, Galaxy S20 Ultra‘da kullanılan sensörden daha küçük olacağı için zoom kapasitesi 50X ile sınırlı olacak. Galaxy S20 Ultra‘da kullanılan sensör 100X‘e kadar zoom yapabiliyordu.
Geçtiğimiz günlerde Galaxy Note 20+ hakkında 5 nm ile üretilecek olan Exynos 992 yonga setini kullanacağını duymuştuk. Buna ek olarak cihazın CAD renderları ortaya çıktı ve tasarımı görüntülendi. En kısa sürede cihazla ilgili daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Huawei, işlemci temini için UNISOC ile görüşüyor!
Huawei, ABD tarafından uygulanan ticaret ambargosu kapsamının genişlemesi üzerine akıllı telefonlarında kullanacağı işlemciler için çözüm arıyor. Önümüzdeki aylardan itibaren TSMC ile çalışamayacak olan şirket, giriş ve orta seviye mobil işlemcilerini UNISOC’a ürettirebilir!
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ABD yaptırımlarından kurtulmak isteyen Huawei, çözümü Çin’de buldu!
ABD hükümeti tarafından onaylanan son yaptırımlar, Huawei iştiraki olan HiSilicon’un faaliyetlerini normal şekilde sürdürmesine engel oluyor. Doğrudan yarı iletken tasarımına yönelik yaptırımların uygulanmaya başlanması ile Kirin serisi işlemciler artık üretilemeyebilir. Markanın bu durumdan kurtulmasının tek yolu ise yaptırımlara takılmayan kısıtlı sayıdaki şirket ile işbirliği yapmaktan geçiyor.
Huawei’nin bu doğrultuda daha önce MediaTek ile görüştüğü belirtiliyordu. Amiral gemisi cihazlarında 5G uyumlu Dimensity serisi işlemcileri kullanmak isteyen marka, giriş/orta seviye cihazlarda ise farklı alternatifler üzerinde çalışıyor. Son gelen bilgilere göre Çin merkezli SMIC şirketiyle çalışmaktan vazgeçen Huawei, yönünü başka bir yarı iletken üreticisi UNISOC’a çevirdi. Giriş ve orta seviye cihazlarda kendi tasarımlarını kullanmak isteyen marka, bu sayede ABD yaptırımlarına takılmadan faaliyetlerine devam edebilir.
Bu çözüm yolu teoride mantıklı gibi görünse de, UNISOC’un üretim kabiliyeti konusunda çok ciddi soru işaretleri bulunuyor. Analistlere göre giriş seviyesinde verimsiz işlemciler üreten UNISOC, Huawei’yi bu savaşta ciddi anlamda yenilgiye uğratabilir. Huawei’nin bu açığı kapatmak için şirkete yatırım yapması durumunda ise ABD hükümetinin daha farklı kararlar alabileceği ifade ediliyor.
Öte yandan Huawei’nin karşılaştığı sorunlar yalnızca işlemci ile sınırlı değil. Markanın halihazırda karşılaştığı yaptırımlar Sony, Micron ve Kioxia gibi tedarikçileri de kapsıyor. Kısa ve orta vadede sorun yaşamamak için milyarlarca dolarlık sipariş veren Huawei, 2021 sonuna kadar donanım tedarikinde sıkıntı yaşamayacağını öngörüyor. Ancak bu tarihten sonra markanın nasıl bir adım atacağı tahmin edilemiyor.
Akıllı Telefonlar
Honor Play 4 ve Play 4 Pro modelleri tanıtıldı!
Honor Play 4 ve Honor Play 4 Pro 5G modelleri bugün, Honor’un yaptığı etkinlik ile tanıtıldı. Peki bu cihazlarda bizleri neler bekliyor; gelin hep beraber göz atalım.
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Honor Play 4 ve Pro modellerine bakış
Honor Play 4 modelleri, 5G desteğine sahip. Bu sayede 5G hizmeti sunulabilen bölgelerde hızlı ve stabil internet bağlantıları elde edebilmek mümkün. Oyun severler için ise bu cihazlar, gecikmeleri önlemeye odaklı teknik donanımlara da sahip. Game Assistant 2.0 teknolojisi ile ise, oyun deneyimi daha akıcı ve sürükleyici hale getirilmeye çalışılmış.
MediaTek’in Dimensity 800 işlemcisi, 7 nm’lik süreçle üretilen; 2.0 GHz’lere kadar çıkabilen başarılı bir işlemci olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca bu işlemci ile 90 Hz gibi yüksek sayılabilecek ekran yenileme hızları da destekleniyor. Cihazlarda desteklenen çözünürlük ise, alışkın olduğumuz gibi Full Hd+ olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın ısınmaması için likit soğutma sistemi ile desteklenen Honor Play modellerinde, yoğun oyun kullanımlarında cihazın minimum seviyede ısınması için çalışılmış. 4300 mAh gibi yüksek kapasiteli bir batarya ile desteklenen cihaz, 22.5 W hızda şarj desteğine sahip.
Cihazın arka tarafına geldiğimizde ise, Honor Play 4 modelinde 64 MP çözünürlüğe sahip bir ana kamera kullanılmış. Bu ana kamera, 8 MP geniş açı, 2MP makro lens, ve 2MP derinlik algılayıcı olmak üzere 3 adet kamera ile daha desteklenerek; 4’lü bir kamera modülü oluşturulmuş. Bu modül ile, 4K çözünürlükte çekimler yapabilmeniz mümkün. Ayrıca elektronik imaj sabitleyicinin bulunduğunu da belirtmeden geçmeyelim.
Honor Play 4 Pro
Honor Play 4 Pro modelinde ise, 6.57 inç IPS LCD ekran, TÜV Rheinland onaylı göz sağlığı koruma modu, yan tarafta parmak izi okuyucu, yüz tanıma sistemi ve 4200 mAh kapasiteli batarya gibi detaylar mevcut. Ekran ve kasa oranı ise, %91.46 olarak belirlenmiş. Honor Play 4 Pro için ise esas fark işlemci tarafında karşımıza çıkıyor. Amiral gemisi seviyesinde işlemci olarak bilinen Kirin 990 ile desteklenen cihaz, yüksek performans vadediyor. Bu işlemci, 2.86 GHz hızlara çıkabiliyor. Ayrıca NFC teknolojisi ve 40 W hızlı şarj desteği de bu cihazda mevcut.
Kamera modülüne baktığımızda ise standart versiyonun aksine, Sony’nin 40 MP çözünürlüğe sahip IMX600 CMOS sensörünün ana kamerada kullanılmış olduğunu görüyoruz. Play 4 Pro’nun arka kamera modülü ile, temassız olarak ateş ölçümü yapabilmeniz de mümkün. Buna ek olarak; ön tarafta 32 MP ve 8 MP olmak üzere iki adet kamera karşımıza çıkıyor.
Honor Play 4 modellerinde fiyatlar ne kadar
Honor Play 4’ün 6 GB + 128 GB standart versiyonu, 1799 Yuan, yani yaklaşık olarak 253 Dolar civarında. 8 GB + 128 GB seçeneği ise, 1999 Yuan, yani 281 Dolar civarlarında.
Honor Play 4 Pro modeline baktığımızda ise 8 GB + 128 GB versiyonu, 2899 Yuan yani 408 Dolar civarında. Eğer ateş ölçme opsiyonuna da sahip olmak istiyor iseniz, ödemeniz gereken toplam tutar ise 2999 Yuan yani 422 Dolar. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!