Çift arka kameralı Samsung Galaxy J7 Duo resmi olarak duyuruldu!

Çift arka kameralı Samsung Galaxy J7 Duo resmi olarak duyuruldu!

11 Nisan, 2018 Akıllı Telefonlar 0 yorumlar

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Samsung’un Galaxy Note8 ile merhaba dediği çift kamera furyasına giriş seviyesi Samsung Galaxy J7 Duo da dahil oldu. İlk duyumda Duos modellerini çağırıştıran isimlendirme, Duo olarak geçiyor ve çift kameraya vurgu yapıyor. J7 Duo, arka tarafta 13 MP + 5 MP çözünürlük sunuyor. Ayrıca önde ise 8 MP sensör barındıran telefon, rakiplerinden farklı olarak f/1.9 değeri ile düşük ışık çekimlerinde de diğerlerine kıyasla iyi olacak gibi.

Samsung’dan giriş seviye çift kameralı telefon: Samsung Galaxy J7 Duo

Samsung Galaxy J7 Duo

210 Euro fiyatıyla dikkat çeken Samsung Galaxy J7 Duo, 4 GB RAM ve 32 GB depolama sunuyor. Bunun yanı sıra 5.5 inç HD Super AMOLED ekran, Exynos 7870 Octa işlemci ve 3.000 mAh değerinde de batarya görmekteyiz. toplamda fiyatına göre oldukça donanımlı görünen telefonun kamera performansı ise merak konusu.

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