Galaxy Fold ve Mate X karşılaştırması

Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X, 2019 yılında yeni akıllı telefon formatının geleceğine yön veren iki katlanabilir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Katlanabilir ekran teknolojisinde şimdilik kullanıcı deneyimi konusunda eksik olsak da bu ürünlerin hayatımıza girmesi an meselesi.

Samsung, GalaxyFold’un, ekran konusunda yaşanan problemden dolayı, piyasaya çıkış tarihi ertelense de bu kulvarda yerini korumaya devam ediyor. Huawei cephesinin ise katlanabilir telefonu piyasaya sunmak için daha dikkatli adımlar attığını söylemeliyiz.

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İki şirket, katlanabilir form faktörüne yaklaşımları bakımından birbirinden çok farklı yollar izliyor. Huawei, dışa doğru katlanarak daha ince bir yapıya sahipken ekranı koruma konusunda bazı handikapların yaşandığını söyleyebiliriz. Samsung ise bir kitap gibi içe doğru katlanarak, tablet ekranını koruyor. Ancak bu durum menteşe kısmında kalın bir yapıya sahip olmasına neden oluyor.

Peki bu iki katlanabilir akıllı telefonlar nasıl karşılaştırılır? Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X‘in özelliklerini genel olarak sıraladık.

Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X teknik özellikleri

Samsung Galaxy Fold Huawei Mate X Kısa Açıklama İçeride ana ekranı olan katlanabilir telefon Dışında ana ekranı olan katlanabilir telefon Katlama mekaniği Çoklu kilitleme dişlileri ile gizli menteşe Falcon Wing menteşe Ana ekran 1536 x 2152 piksel çentikli ana 7.3 inç AMOLED ekran 8 inç AMOLED ekran, çentik yok

2480 x 2200 piksel Ön ekranlar 4.6 inç AMOLED ekran, 840 x 1960 piksel 6.6 inç, 19.5:9 ve diğer ekran 6.38 inç, 25:9 ekran olarak ikiye bölünür Güvenlik Parmak izi sensörü, güç tuşundan bağımsız Parmak izi sensörü, güç tuşuna entegre İşlemci Snapdragon 855 Kirin 980 5G desteği Yok Var Ram kapasitesi 12 GB 8 GB Depolama 512 GB 512 GB Kameralar Altı kamera toplam

3 ön kamera: Kapakta 10MP, ana

3 arka kameralarda 10MP + 8MP derinlik : 12MP ana + 12MP telefoto + 12MP ultra geniş açı Yeni Leica Üçlü Kamera (selfie için de kullanılır)

Ana + Telefoto + Geniş açı Pil kapasitesi 4380 mAh 4500 mAh Şarj Samsung hızlı şarj Huawei 55 watt süper hızlı şarj Fiyat (dolar) 1980 2600

Katlama Mekaniği

Bu iki cihaz arasındaki en temel fark, ekranlarının katlanma şeklidir. Galaxy, tıpkı bir kitap gibi içe doğru katlanır. Bir yandan, bu hassas katlanan ekranın cepteki diğer materyallerden korunmasını sağlarken, diğer yandan, açılması için önemli bir güç harcanması gerekmektedir. Galaxy Fold’un ön taraftaki her şey için kullanabileceğiniz tamamen işlevsel olan ekran, küçük, uzun ve dar gövdede garip görünmesiyle hayal kırıklığı yaratıyor.

Huawei Mate X, kuşun kanatları gibi dışa doğru katlanıyor. Bu sayede katladığımız zaman iki tarafınıda kullanabileceğiniz (6.6 inç ve 6.38 inç), ekranlara sahip olabiliyorsunuz. Bu özellik kullanıcı tarafının beğenisi toplasa da ekranın dışa doğru katlanıyor olması ince ekranın darbelere karşı savunmasız bırakıyor olmasına büyük bir sorun olabiliyor.

Ekranlar

Ana ekranlardan bahsetmişken, her ikisi de AMOLED teknolojisini kullanıyor. Ancak Mate X, Galaxy Fold’a göre biraz daha büyük bir ekrana sahip. Mate X, 8 inç boyutuna sahipken, Galaxy’deki ekran 7,3 inç boyutunda. Mate X, çözünürlük olarak da yine rakibinin önüne geçiyor ve ekran üzerinde çentik bulundurmaması da tercih konusunda etkileyici bir faktör olabilir.

Mate X ayrıca daha büyük bir batarya ile birlikte geliyor, ancak daha büyük ekrana sahip olması daha iyi bir batarya ömrü sunacağı anlamına gelmiyor. Henüz bir cevabı olmayan büyük bir soru isepil ömrü ile ilgili. GalaxyFold, 4380 mAh batarya sunarken, Mate X ise 4500 mAh batarya ile karşımıza çıkıyor. Pil kapasitesi olarak büyük bir boyuta benziyor ancak ortalama akıllı telefonunuzdan çok daha büyük telefonlar olduğunu düşünürsek, büyük ekranı çok kullanırsanız ne kadar süre dayanırlar? Bu sorunun cevabı için cihazların piyasada olmasını bekleyeceğiz.

Kameralar

Bu telefonların çok pahalı ve yeni olduğunu göz önünde bulundurarak, birlikte gelen kameraların günümüz amiral gemisi kameralarından pek de farklı olmadığını, bir takım iyileştirmelerin de olacağı konusunda teknoloji dünyasının hem fikir olduğunu söyleyebiliriz.

Galaxy Fold’da, S10 serisindeki ile aynı üçlü kamera sistemi ile birlikte çentiğin içerisinde iki kamera ve küçük ekranda selfie kamerasına sahip iken beklentiler, Mate X’in de mevcut Huawei’in amiral gemilerinin sunduğundan çok farklı olmayan bir kameraya sahip olması bekleniyor.

Fiyat ve çıkış tarihleri

Katlanabilir telefonlar, tasarım anlamında havalı ve devrim niteliğindeki ürünler olarak görebiliriz. Bunun yanında küçük bir servete mal olmasının sebebi, katlanabilir teknolojisinin ilk ve prestij ürünü olarak tanımlandığını söyleyebiliriz.

Galaxy Fold fiyatı, 1980 dolar olarak belirlendi. Bu fiyat herkesin karşılayamayacağı bir miktar olsa da 2019’un ortalarında, 2600 dolara yakın mal olacak olan Mate X’in fiyatına göre daha uygun gözüküyor.

Mate X’e, daha büyük ekran ve benzeri avantajlar için 600 dolarlık bir fark ödenmek ne kadar mantıklı bunu zaman gösterecektir. Ancak kesin olarak söyleyebileceğimiz, bunlar yepyeni tasarımlı ilk nesil cihazlar olduğu için çok yüksek fiyatlar isteniyor. Bu nedenle, satın almadan önce detaylı kullanıcı incelemeleri ve yorumlarına bakarak almanızı tavsiye ederiz.

Bununla birlikte, sonuç olarak, her iki cihazın da yüksek fiyatlarını ödemeye hazır olanlar için kullanışlılığı, katlama işleminin günlük kullanımda nasıl hissettireceği, menteşelerin dayanıklılığı konusunda kesin bir karara varmak için insanların elinde görmemiz gerekiyor.

İki büyük teknoloji devinin bu segmentte kıyasıya bir rekabetin içinde olduğunu, yeni gelecek firmalar ile katlanabilir telefonların geleceğinin daha da heyecan verici olacağının sinyallerini almaktayız.