Bildiğiniz gibi, Samsgung Galaxy Fold’un fazlasıyla ekran sorunu olduğundan satışları süresiz olarak ertelendi. Ancak Huawei Mate X için böyle bir durum söz konusu değil.

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Huawei Mate X Haziran’da satışta olacak

Samsung’un dün yaptığı duyuru sonrasında Huawei Mate X hakkında da; herhangi bir sorunu çözmek ve yüksek düzeyde bir dayanıklılık sağlamak için Eylül ayına kadar erteleneceği gibi bir söylenti dolaşmaya başladı. Ancak bugün, Çinli şirket içindeki kaynaklar bunun yanlış ve basit bir söylentiden ibaret olduğunu açıkladı. Daha önce de açıklandığı gibi, şirketin amiral gemisinin Haziran ayında satın alınmaya hazır olacağı da tekrar belirtildi.

Huawei Mate X’in tasarımı, ilk tanıtıldığında bazı dayanıklılık sorunları çıkardı. Bununla birlikte Huawei, tasarımında kendinden oldukça emin görünüyor ve gecikme için hiçbir neden görmüyor.

Samsung Galaxy Fold ise, başından beri görünüşte daha zarif ve daha sağlam bir tasarım sunmuştu. Bununla birlikte, Güney Kora devinin ilk bulguları; ‘menteşenin üst ve alt kısımlarına maruz kalan alanlar üzerindeki etkinin’ ekran sorunlarının nedeni olabileceğini söylüyor. Başka bir örnek de, ‘cihazın içinde bulunan maddelerin de’ ekranın performansını etkilemesi.