2000 TL altı F/P şampiyonu olabilir: Meizu Note 9 geldi

Meizu Note 9 modeli nihayet Türkiye’de satılacak olan kutusuyla beraber ofisimize ulaştı. Aldığımız bilgiye göre cihaz önümüzdeki hafta içi satışta olacak ve fiyatı 2000 TL’nin altında olacak. Bu videomuzda, cihazın kutu içeriğine ve genel özelliklerine yakından baktık.

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Meizu Note 9 özellikleri

Mavi, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği suan telefonda parmak izi sensörü arka tarafta yer alıyor. Ön taraftan baktığınızda ise %84.7 oranında bir ekran kasa oranının olduğunu görüyorsunuz. Geleneksel damla çentiğe göre daha kibar bir çentik tasarımı bulunan cihaz, ön taraftan bakıldığında büyük oranda ekran sunmayı başarıyor.

6.2 inç boyutlu ekranda Full HD+ çözünürlük ve IPS LCD panel tercih edilmiş. Gücünü Snapdragon 675 işlemcisinden alan Meizu Note 9 modelinde 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleriyle birlikte 64 GB ve 128 GB depolama birimi sunuluyor. Bize gelen model 4 GB / 64 GB olan sürüm.

Kamera özelliklerine baktığımızda arka tarafta F/1.7 diyafram değerine sahip 48 MP‘lik ana kameranın yanı sıra 5 MP‘lik bir derinlik algıyacısı bulunuyor. Ön tarafta ise F/2.0 diyafram değerine sahip 20 MP‘lik bir selfie kamerası bizleri karşılıyor. Kutudan Android 9.0 Pie işletim sistemiyle beraber FlyMe arayüzü ile çıkan telefonda 4000 mAh pil kapasitesi ve 18W‘lık bir hızlı şarj desteği sunuluyor.