Bugün resmi olarak tanıtılan Samsung Galaxy Fit 3, giyilebilir cihazlar arasında daha büyük bir ekran, uzun pil ömrü ve yeni özellikler sunarak dikkat çekiyor. Xiaomi Band 8 için yolun sonu göründü. İşte Galaxy Fit 3 özellikleri.

Samsung Galaxy Fit 3 Resmen Tanıtıldı, İşte Özellikleri

Galaxy Fit 2’nin uzun zamandır beklenen halefi, 23 Şubat’tan itibaren dünya çapında satışa sunulacak, ancak Samsung henüz bu yeni akıllı saat katili akıllı bilekliğinin fiyatını açıklamadı

Samsung Galaxy Fit 3, önceki nesile kıyasla %45 daha büyük olan 1,6″ AMOLED ekranıyla önceki modele göre daha büyük bir görüntü sunuyor.

Sağ tarafta tek bir tuş bulunuyor. Ancak kablosuz şarj özelliği bulunmuyor, özel şarj cihazı tabanında iki pogo pimi kullanıyor. Yani cihazı kendi adaptörü ile şarj etmek durumundasınız.

Galaxy Fit 3, Düşme Algılama ve Acil SOS’u destekleyen ilk Galaxy Fit cihazı olma özelliğini taşıyor. Acil durumda, kullanıcılar beş kez hızlı basarak tetikleyebilecekleri bir SOS iletişim özelliğine sahip. Bu özellik sayesinde önceden belirlenmiş kişilerle konum paylaşımı gerçekleştirilebiliyor.

Samsung, Fit 3’ün 208 mAh bataryasıyla tek şarjla 13 gün kullanım sağlayabileceğini belirtiyor. Cihaz, basit mini uygulamalara, Takvim, Hava Durumu, Dünya Saati ve spor takibine erişim sunuyor.

Samsung Galaxy Fit 3, 100’den fazla egzersiz türünü destekliyor ancak GPS bulunmuyor, bu nedenle açık havada aktiviteler için akıllı telefon eşleştirmesi gerekiyor.

Ayrıca uyku düzenini, adımları ve stres seviyelerini takip ediyor ve bu bilgiler Samsung Health uygulamasında görüntülenebiliyor. GPS’ten vazgeçilmiş olsa da Samsung diğer sensörleri cihaza ekleyerek kaliteli bir ölçüm yapmayı garantilemiş.

Samsung Galaxy Fit 3, Gri, Pembe Altın ve Gümüş renk seçenekleri ile satışa sunulacak. İlk olarak Asya, Avrupa, Orta Amerika ve Güney Amerika’da piyasaya sürülecek ve yakın gelecekte Amerika Birleşik Devletleri ve Kore’nin de bu cihaza erişmesi bekleniyor.

Daha önceden de söylediğimiz gibi Samsung henüz cihazın fiyatını açıklamadı. Ayrıca cihazın Türkiye’ye gelip gelmeyeceği de kesin değil, ancak büyük ihtimalle gelecektir.

Samsung’un yeni akıllı bilekliği fitness takibi konusunda Xiaomi Band 8, Huawei Band 8 gibi rakiplerine kıyasla önemli avantajlara sahip. Bu yeni akıllı bileklik resmen bir akıllı saat katili olmuş.

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