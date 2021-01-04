Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Buds Pro çıkışından önce YouTube’a düştü
Tam anlamıyla kablosuz kulaklık deneyimi sunan Samsung Galaxy Buds Pro, bir YouTuber’ın eline geçti. Kulaklığın inceleme videosu ve teknik detayları ortaya çıktı.
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Samsung, 14 Ocak tarihinde yapacağı bir lansmanda yeni nesil akıllı telefonlarını tanıtacak. Güney Koreli teknoloji devinin, yapacağı etkinlikte tam kablosuz kulaklık modeli olan Samsung Galaxy Buds Pro, kulaklıklarının da yeni jenerasyonunu tanıtması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda Galaxy Buds Live olarak ilk kulaklıklarını çıkaran şirketin, kısa süre önce yeni bir modelin üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Lansmanın yapılacağı Unpacked etkinliğine günler kala, kulaklığın kutusu ve görselleri sızarak kullanıcılarla buluşmuştu. Tüm bunlar yetmezmiş gibi son olarak kulaklık, bir YouTuber’ın eline geçti ve tam anlamıyla bir inceleme videosu YouTube’a sızdı.
Ok here we go.. pic.twitter.com/4cDGIHOzhY
— digital_slang (@digital_slang) January 2, 2021
Samsung Galaxy Buds Pro’nun videosu YouTube’da
Digital Slang isimli bir YouTube kanalı, Samsung Galaxy Buds Pro kulaklıklara ait görselleri son birkaç gündür Twitter’a yüklüyordu. Son olarak YouTube’a kutu açılışı ve ilk bakış videosu yükleyen YouTuber, kulaklıkla ilgili bilinmeyen her şeyi ortadan kaldırdı ve neredeyse bütün detayları kullanıcılarla paylaştı. YoubTuber, kulaklık için Facebook Pazar yerlerinden birinde bir ilan gördüğünü, bu ilanla gelen fırsatı değerlendirerek bir fırsat yakaladığını söylüyor. Yaklaşık on yedi dakika süren videoda Slang, kulaklıkla ilgili ilk bakış deneyimlerini, ANC teknolojisini, ses kalitesini ve gecikme performansını değerlendiriyor. Videonun tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Merak edilen tek şey fiyatı kaldı
Sızıntılar sayesinde, neredeyse hakkındaki her detay videoda söylenen Samsung Galaxy Buds Pro’nun merak edilen tek kısmı olarak fiyatı kaldı. Ancak, bu konuda da önceden gelen bir başka sızıntıda, kulaklığın global liste fiyatının 199 $ olacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili kesin bir bilgi bulunmazken, konuyu merak eden kullanıcıların 14 Ocak tarihindeki Unpacked etkinliğine kadar beklemek dışında bir şansı yok. Sızıntıya rağmen, gelecek hafta yapılacak etkinlikte anlatılacaklar yine de merak konusu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Akıllı Telefonlar
Galaxy M02s, teknik özellikleri ve fiyatıyla görüntülendi!
Geçtiğimiz hafta sonu, bu hafta Samsung’un Hindistan’da büyük ekranlı bir Galaxy M serisi telefon tanıtacağı ortaya çıkmıştı. Bugün ise ortaya çıkan bir raporda cihazın ismi, özellikleri ve fiyatı görüntülendi. Günün ilerleyen saatlerinde Samsung, bu telefonu 7 Ocak tarihinde Hindistan’da duyuracağını resmen onayladı.
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Galaxy M02s, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Galaxy M02s, 6.5 inçlik üst tarafında damla çentik ön kamera bulunan IPS LCD bir ekran ile gelecek. Cihazın 3 GB/4 GB RAM seçeneği, 32 GB/64 GB depolama alanı seçeneği olmak üzere farklı varyasyonları bulunacak. Telefon, Snapdragon 450 yonga setinden gücünü alacak. Arka tarafta, 13 MP çözünürlüklü ana kamera bulunacak. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlüklü makro kamera ve 2 MP derinlik algılayıcı sensör eşlik edecek. Bu üçlü kamera diziliminin yanında ise bir adet LED flaş mevcut olacak.
M02s, ön tarafta 5 MP çözünürlüklü ve damla çentik tasarımlı selfie kamerasına sahip. Cihazın günümüz standartlarına uygun 5000 mAh değerinde bataryası bulunacak. Telefonun Galaxy A02s ile benzer olması beklendiğinden Type-C noktası, 3.5 mm kulaklık girişi ve microSD kart yuvasının bulunması bekleniyor. M02s, maalesef herhangi bir parmak izi okuyucusuna sahip olmayacak. Cihazın en önemli noktası fiyat/performans oranı olacak. Ortaya çıkan rapora göre telefon Hindistan’da, ₹10,000’nin altında fiyatlandırılacak. Bu fiyatlandırmaya sahip modelin 4 GB RAM ve 64 GB depolamaya sahip olacağı belirtiliyor.
Akıllı Telefonlar
HTC Desire 20 Pro modeli Türkiye’de satışa çıktı
HTC, resmi garantili olarak Desire 20 Pro modelini Türkiye’de satışa sundu. Akıllı telefon pazarının köklü markalarından biri olan HTC, orta segmente yeni bir soluk getirmeyi planlıyor.
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Tayvanlı teknoloji şirketi, uzun zamandır küresel çapta akıllı telefon faaliyetlerini yavaşlatmıştı. Şirket, ağırlıklı olarak sanal gerçeklik tarafına odaklanıyordu. Fakat uzun bir aradan sonra firma yeni amiral gemisi ve orta segment telefonlarını duyurdu.
Türkiye pazarında da aktif olarak yer alan şirket, Desire 20 Pro modelini HTC Türkiye garantili olarak satışa çıkardı. Temel ihtiyaçlara yönelik olan bu cihaz, 3.999 TL’lik bir fiyat etiketi ile raflardaki yerini almış durumda. Söz konusu model için Türkiye’de şu an sadece siyah renk seçeneği bulunuyor.
HTC Desire 20 Pro modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.5 inç, FHD+ LCD
- İşlemci: Snapdragon 665
- RAM: 6 GB
- Depolama Alanı: 128 GB (microSD desteği mevcut)
- Ön Kamera: 25 MP
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Batarya: 5.000 mAh (Quick Charge 3.0 destekli)
- Bağlantı: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz, 5GHz), 3.5mm kulaklık jacki, NFC, GPS
- İşletim Sistemi: Android 10
- Boyutlar: 162 mm x 77 mm x 9.4 mm
- Ağırlık: 201 gram
- Fiyat: 3.999 TL
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Akıllı Telefonlar
Nova Launcher büyük bir güncelleme alıyor
Android kullanıcılarının favorilerinden biri olan Nova Launcher, yeni bir güncelleme alıyor. Adeta baştan yazılan uygulama, versiyon 7 ile yeni özellikler kazanıyor.
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Nova Launcher, Google Play Store’daki en popüler uygulamalardan biri. Üçüncü parti bir başlatıcı olarak işlev gören uygulama, yeni kazandığı özellikler ve sürekli güncellemeler ile popülerliğini korumaya başarmıştı. Ancak, uygulamanın oldukça önemli bir dezavantajı bulunuyor. Uygulama hala Android Open Source (AOS), projesindeki açık-kaynak Launcher 2’yi temel olarak kullanıyor. Android 7.1 Nougat ile gelen değişimle birlikte, Launcher 2 ortadan kaldırılarak yerine Launcher 3 yayınlandı. Ancak Nova’nın kodu büyük oranda Launcher 2’den çevrildiği için, uygulamanın geliştirilmesi ve yeni özellikler kazanması oldukça zorlaştı. Bu sorunu çözmek isteyen geliştiriciler, yeni bir güncellemeyle problemi ortadan kaldırıyor. Güncelleme, uygulamaya yeni özellikler ve animasyonlar kazandırıyor.
Nova Launcher güncellemesi
Nova Launcher versiyon 7, halihazırda beta testine katılmak isteyen kullanıcılar için ulaşılabilir durumda. Betaya uygulamanın Discord kanalından ulaşılabilir durumda. Nova’nın son versiyonu, Launcher 3 baz alınarak yeniden yazılmış durumda. Bu uygulamanın neredeyse tüm animasyonlarının ve tasarımının değiştiği anlamına geliyor. Yeni uygulama çekmecesi animasyonu ve yeni özelleştirme seçenekleri de eklenen özellikler arasında. Yan uygulama çekmecesi ve kart arka planı gibi özellikler ise kaldırılmış durumda. Uygulamanın aldığı temel değişimlerin çoğu, kozmetik anlamda yapılan geliştirmeler. Uygulama çeşitli hata düzeltmeleri ve optimizasyon gelişmeleri de kazanmış durumda.
Versiyon 7 ile gelen özellikler
Yeniden yazılan Nova Launcher versiyon 7 ile gelen özellikler ise şöyle;
- Radyal klasör simgeleri düzeni
- Dikey klasör sayfaları
- Uygulama çekmecesinde arama ve sekme çubuğu
- Daha fazla Nova arama penceresi ve çubuğu seçeneği
- APK kaydetmek için açılan pencere menüsü
- uygulama simgelerini aşağı kaydırma
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