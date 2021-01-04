Samsung Galaxy Buds Pro çıkışından önce YouTube’a düştü

Tam anlamıyla kablosuz kulaklık deneyimi sunan Samsung Galaxy Buds Pro, bir YouTuber’ın eline geçti. Kulaklığın inceleme videosu ve teknik detayları ortaya çıktı.

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy Buds Pro canlı görüntülendi

reklam

Samsung, 14 Ocak tarihinde yapacağı bir lansmanda yeni nesil akıllı telefonlarını tanıtacak. Güney Koreli teknoloji devinin, yapacağı etkinlikte tam kablosuz kulaklık modeli olan Samsung Galaxy Buds Pro, kulaklıklarının da yeni jenerasyonunu tanıtması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda Galaxy Buds Live olarak ilk kulaklıklarını çıkaran şirketin, kısa süre önce yeni bir modelin üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Lansmanın yapılacağı Unpacked etkinliğine günler kala, kulaklığın kutusu ve görselleri sızarak kullanıcılarla buluşmuştu. Tüm bunlar yetmezmiş gibi son olarak kulaklık, bir YouTuber’ın eline geçti ve tam anlamıyla bir inceleme videosu YouTube’a sızdı.

Samsung Galaxy Buds Pro’nun videosu YouTube’da

Digital Slang isimli bir YouTube kanalı, Samsung Galaxy Buds Pro kulaklıklara ait görselleri son birkaç gündür Twitter’a yüklüyordu. Son olarak YouTube’a kutu açılışı ve ilk bakış videosu yükleyen YouTuber, kulaklıkla ilgili bilinmeyen her şeyi ortadan kaldırdı ve neredeyse bütün detayları kullanıcılarla paylaştı. YoubTuber, kulaklık için Facebook Pazar yerlerinden birinde bir ilan gördüğünü, bu ilanla gelen fırsatı değerlendirerek bir fırsat yakaladığını söylüyor. Yaklaşık on yedi dakika süren videoda Slang, kulaklıkla ilgili ilk bakış deneyimlerini, ANC teknolojisini, ses kalitesini ve gecikme performansını değerlendiriyor. Videonun tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Merak edilen tek şey fiyatı kaldı

Sızıntılar sayesinde, neredeyse hakkındaki her detay videoda söylenen Samsung Galaxy Buds Pro’nun merak edilen tek kısmı olarak fiyatı kaldı. Ancak, bu konuda da önceden gelen bir başka sızıntıda, kulaklığın global liste fiyatının 199 $ olacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili kesin bir bilgi bulunmazken, konuyu merak eden kullanıcıların 14 Ocak tarihindeki Unpacked etkinliğine kadar beklemek dışında bir şansı yok. Sızıntıya rağmen, gelecek hafta yapılacak etkinlikte anlatılacaklar yine de merak konusu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…