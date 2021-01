Samsung Galaxy Buds Pro çıkışından önce YouTube’a düştü

Tam anlamıyla kablosuz kulaklık deneyimi sunan Samsung Galaxy Buds Pro, bir YouTuber’ın eline geçti. Kulaklığın inceleme videosu ve teknik detayları ortaya çıktı.

Samsung, 14 Ocak tarihinde yapacağı bir lansmanda yeni nesil akıllı telefonlarını tanıtacak. Güney Koreli teknoloji devinin, yapacağı etkinlikte tam kablosuz kulaklık modeli olan Samsung Galaxy Buds Pro, kulaklıklarının da yeni jenerasyonunu tanıtması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda Galaxy Buds Live olarak ilk kulaklıklarını çıkaran şirketin, kısa süre önce yeni bir modelin üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Lansmanın yapılacağı Unpacked etkinliğine günler kala, kulaklığın kutusu ve görselleri sızarak kullanıcılarla buluşmuştu. Tüm bunlar yetmezmiş gibi son olarak kulaklık, bir YouTuber’ın eline geçti ve tam anlamıyla bir inceleme videosu YouTube’a sızdı.

Ok here we go.. pic.twitter.com/4cDGIHOzhY

— digital_slang (@digital_slang) January 2, 2021