Samsung Galaxy Buds Pro canlı görüntülendi

Oyun dünyasının en önemli zamanları arasında yerini alan indirim günlerinde sizler için 50 TL atına alınabilecek tam 17 adet oyunu listeledik.

Epic Games özel kuponu ile 50 TL altına inen oyunlar

Bir dönemin PC katili efsane oyunu olan Crysis Remastered listemizin ilk sırasında bizi karşılıyor. Hikayeli aksiyon oyunları arasında oldukça önemli bir yere sahip olan oyun, güçlü bir bilgisayara sahipseniz bu indirim döneminde kaçırmamanız gereken oyunlar arasında yerini alıyor. 60 TL‘lik özel Epic Games Store kuponu ile sadece 20.39 TL‘ye satın alabileceğiniz oyunu kaçırmayın deriz.

Efsanevi gerçek zamanlı taktiksel strateji oyunu olan Desperados 3, bu sene çıkmasına rağmen 60 TL‘lik özel kupon sayesinde oldukça uygun bir fiyata iniyor. Serinin hayranlarını şaşırtan ve aldığı yorumlar ile bir oyun türünün yeniden doğmasını sağlayan yapım, Epic Games Store üzerinde 49.37 TL‘ye satın alınabilir.

Sevilen oyun serisi Assassin’s Creed serisinin sondan bir önceki oyunu olan Odyssey, Epic Games Store özel kuponu ile birlikte oldukça makul bir fiyata inmekte. Açık dünya rol yapma oyununu alarak uzun saatlerinizi sıkılmadan geçirebilirsiniz. Assassin’s Creed: Odyssey indirim kuponu ile birlikte sadece 20.70 TL.

2018 yılında piyasaya çıkan ve ilginç temasıyla oyuncuların beğenisini toplayan Tropico 6, Epic Games Store özel listemizin son oyunu olarak bizleri karşılıyor. Bir diktatörün gözünden şehir yönetmenizi sağlayan oyun, indirim kuponu ile birlikte sadece 29.50 TL’lik fiyat etiketine sahip oluyor. Şehir yönetme ve strateji oyunlarını seviyorsanız bu oyuna şans vermek isteyebilirsiniz.

Steam üzerinden alınabilecek 50 TL altı oyunlar

Cyberpunk 2077‘nin oyun dünyasını meşgul ettiği şu günlerde, aynı temaya sahip ve daha sorunsuz bir seri olan Deus Ex, özel beş oyunluk paketi ile sadece 22.63 TL. Cyberpunk ve aksiyon gizlilik temasını güçlü bir PC gerektirmeden solumak isterseniz bu özel pakete şans vermenizi tavsiye ederiz.

Bethesda elinden çıkan ve popülaritesi oldukça fazla olan Fallout 4, bu indirim döneminde de oyuncuların göz bebeği olarak bizleri karşılıyor. 2015 yılında çıkmasına rağmen teknik olarak eskimeyen ve mod desteği bulunan açık dünya rol yapma oyunu 39.90 TL fiyat etiketi ile bizleri karşılıyor. Keyifli saatler geçirebileceğiniz oyunu şiddetle tavsiye ediyoruz.

Rol yapma oyunları arasında oldukça önemli bir üne sahip olan Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition, bu indirim döneminde de kaçırmamanız gereken oyunlar arasında yerini alıyor. Baldur’s Gate serisinin yapımcılığını üstelenen Larin Studios‘un elinden çıkan oyun, oldukça uzun bir oynanış süresi vadediyor. Öte yandan Definitive Edition ile birlikte arkadaşlarınızla beraber aynı hikayeyi oynama şansını elde ettiğiniz oyunda, yapabileceklerinizin sınırı yok. 30 TL fiyat etiketine sahip oyunu rol yapma kategorisi aşıklarının kaçırmaması gerek.

Indie oyunlar arasında teması ile birlikte öne çıkan Ori and the Blind Forest, Definitive sürümü ile listemizde yerini alıyor. Serinin ilk oyunu olan yapım 7.81 TL‘lik fiyat etiketi ile bizleri karşılıyor. Gelişmiş hikaye anlatımı ile övgüleri toplayan oyuna bir şans vermenizi öneririz. Ayrıca oyun Xbox Game Pass PC abonelik sisteminde de bulunuyor.

Ori and the Blind Forest’ın devamı niteliğindeki oyun, artan aksiyon ögeleri ile birlikte bu seneye damga vurmayı başardı. Serinin ilk oyunu gibi Xbox Game Pass PC abonelik sisteminde yer alan oyun, ayrı olarak satın almak isteyenlere özel sadece 25 TL. Görsel şölenin doruklarda yaşandığı oyuna bir şans vermenizi tavsiye ederiz.

Papers Please oyunu ile adından söz ettiren Lucas Pope isimli geliştiricinin 2018 yılında çıkardığı oyun olan Return of the Obra Dinn, niş oyun seven herkesin deneyimlemesi gereken bir eser. Görsel olarak oldukça farklı yapıda bizleri karşılayan oyun, sadece 24 TL‘lik fiyat etiketine sahip. 2018 yılında en iyi sanat yönetmenliği ödülünü alan oyun, 2019 yılında da tasarım ve artistlik başarı dalında iki adet BAFTA ödülüne sahip olmuştu.

2020 yılına bomba gibi giriş yapan Fall Guys: Ultimate Knockout, daha komik ve eğlenceli oyun oynamak isteyen oyuncular için listemizde yerini alıyor. İlginç parkur yapısı ile 50 kişilik çok oyunculu moda sahip olan oyun, 30.40 TL‘lik fiyat etiketine sahip. Arkadaşlarınızla eğlenceli zaman geçirmek isterseniz kaçırmamanız gereken bir oyun.

Zoru seven bir oyuncu musunuz? Kolay oyunlar sizleri açmıyor mu? O zaman Dark Souls 3 tam size göre. Duymamış olmanızın mümkün olmadığı oyun, 50 TL altı oyun listemizin en zor ve sinir yıpratıcı oyunu olarak bizleri karşılıyor. Yarattığı etki ile kendine has bir tür oluşturan serinin son oyununa 44.75 TL ödeyerek sizlerde sahip olabilirsiniz.

Arkadaşlarınızla beraber zaman geçirmenize yarayacak bir oyunla daha karşınızdayız. Viscera Cleanup Detail oyunu ile birlikte, normalden farklı bir oyun deneyimine hazırlanın. Detaylı bir şekilde temizlik yaptığınız oyun, dört kişiye kadar eşli oynanış vadediyor. Ayrıca dört arkadaş girmek isterseniz Viscera Cleanup Detail 4-Pack‘i satın almanız yeterli. Bu paket sayesinde toplamda 15 TL‘ye yakın bir tasarruf elde edebilirsiniz. İlginç bir deneyim sunan oyun, sizi aksiyon sonrası etrafı toplamak zorunda kalan emekçilerin yerine koyuyor.

Motorsport Manager sayesinde, tutkuyla takip ettiğiniz yarış dünyasının bir üyesi olma şansını yakalayabilirsiniz. Birden çok motor sporunun yer aldığı oyunda takım patronu olmanın zorluklarını ve keyiflerini yaşama imkanı elde edebilirsiniz. 8.75 TL‘lik fiyat etiketine sahip olan oyun ile simülasyon deneyimini dolu dolu yaşayabilirsiniz. Oyunda detaylı mod desteği de yer almaktadır.

Hem Steam hem de Epic Games Store üzerinden alabileceğiniz oyunlar

Hades

Indie oyun denilince akla gelen en önemli firmalardan biri olan Supergiant Games, yeni oyunu Hades ile oyun dünyasına 2020‘de etkileyici bir giriş yaptı. “Rogue like” türünde piyasaya çıkan yapım, öldüğünüzde sizi en başa atmasıyla meşhur. Ancak hemen üzülmeyin, oyunda hikayeyi anlamak ve daha iyi bir karakter gelişimine sahip olmak için belli yerlerde zaten ölmeniz gerekecek. Bu ilginç yapısı nedeniyle beğeni kazanan ve 2020‘nin en iyi bağımsız oyunu olan Hades‘e bir şans vermenizi tavsiye ederiz. Oyun Epic Games Store üzerinde 40 TL fiyat etiketine sahipken, Steam‘de ise 32 TL‘ye alınabilir durumda.

Disco Elysium

Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan ve sürükleyici hikayesi ile beğenileri üzerinde toplayan Disco Elysium, kaçırmamanız gereken bir deneyim vadediyor. Rol yapma ögelerinin oldukça fazla olduğu oyunda, İngilizce seviyenizin de biraz yüksek olması gerekebilir. Görsel olarak oldukça başarılı olan oyun Steam ve Epic Games Store üzerinde 36.60 TL’lik fiyat etiketine sahip.

Dead Cells

Roguevania türünde bir oyun olan Dead Cells, listemizin son oyunu olarak bizleri karşılıyor. Ölünce başa döndüğünüz oyun, platform ögeleri ve aksiyonu ile oldukça başarılı bir işe imza atıyor. 2018 yılında piyasaya çıkan ve oldukça beğenilen oyun Steam‘de 24 TL, Epic Games Store‘da ise 23.40 TL‘lik fiyat etiketlerine sahip. Ayrıca oyun Xbox Game Pass PC abonelik sisteminde de yer almakta.

Listede yer alan oyunları indirimli satın almak için Steam’de son gün 5 Ocak, Epic Games Store’da ise 7 Ocak 2021.

Tüm bunların dışında video oyunlarından sıkıldıysanız yine sizler için oluşturduğumuz kutu oyunu listelerine, Hepsi burada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz.