Genel
Samsung Galaxy Buds Pro canlı görüntülendi
Samsung Galaxy Buds Pro modelinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. 14 Ocak’ta gerçekleştirilecek Unpacked etkinliğinde tanıtılacak kablosuz kulaklığın görüntüsü, bu zamana kadar sızan pek çok bilgiyi doğrular nitelikte.
Samsung, son yıllarda telefonların yanı sıra telefon aksesuarlarına da oldukça önem vermeye başladı. Şirket, geçtiğimiz Ağustos ayında Galaxy Buds Live olarak adlandırdığı tam kablosuz kulaklıklarını piyasaya sürmüştü. Çok geçmeden Samsung’un yeni bir tam kablosuz kulaklık üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.
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Teknoloji severlerin merakla beklediği Unpacked etkinliğine sayılı günler kala etkinlikte tanıtılması beklenen Galaxy S21 ailesinden sonra şimdi de Samsung Galaxy Buds Pro ile ilgili sızıntılar gündeme geldi.
Samsung tarafından tanıtılmasını beklediğimiz yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Pro, Facebook’ta bir kullanıcı tarafından şimdiden satışa çıkarıldı. Facebook kullanıcısı, kulaklığı Marketplace üzerinden 180 dolarlık bir fiyat ile satışa sundu. Ayrıca söz konusu kullanıcı, kendisinde 2 adet Galaxy Buds Pro modelinin olduğunu ve satın alan kişiye kutusu açılmamış bir şekilde göndereceğini belirtti.
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Sosyal medyada paylaşılan yeni görüntülerde Galaxy Buds Pro’yu şarj kutusuyla birlikte görüyoruz. Bu kutu da kulaklığın IPX7 sertifikasına sahip olduğu, gelişmiş aktif gürültü engelleme desteği ile geleceği ve 5 ila 18 saat oynatma süresi sunacağı gibi detaylar kutuda yer alıyor. Yeni kulaklık, Galaxy Buds Live’in tasarımından farklı olarak daha oval bir yapıya sahip.
Bluetooth 5.1 ile karşımıza çıkan ve çift ses sürücüsüne sahip olan Samsung Galaxy Buds Pro modelinin fiyatına dair karşımıza çıkan en son bilgiler kulaklığın satış fiyatının 199 dolar olacağı yönündeydi. Bu konuda net bir bilgiye ulaşmak için 14 Ocak’ı beklememiz gerekiyor.
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Genel
50 TL altına alıp saatlerinizi geçirebileceğiniz tam 17 PC oyunu
Oyun dünyasının en önemli zamanları arasında yerini alan indirim günlerinde sizler için 50 TL atına alınabilecek tam 17 adet oyunu listeledik.
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Epic Games özel kuponu ile 50 TL altına inen oyunlar
Crysis Remastered – 20.39 TL
Bir dönemin PC katili efsane oyunu olan Crysis Remastered listemizin ilk sırasında bizi karşılıyor. Hikayeli aksiyon oyunları arasında oldukça önemli bir yere sahip olan oyun, güçlü bir bilgisayara sahipseniz bu indirim döneminde kaçırmamanız gereken oyunlar arasında yerini alıyor. 60 TL‘lik özel Epic Games Store kuponu ile sadece 20.39 TL‘ye satın alabileceğiniz oyunu kaçırmayın deriz.
Desperados 3 – 49.37 TL
Efsanevi gerçek zamanlı taktiksel strateji oyunu olan Desperados 3, bu sene çıkmasına rağmen 60 TL‘lik özel kupon sayesinde oldukça uygun bir fiyata iniyor. Serinin hayranlarını şaşırtan ve aldığı yorumlar ile bir oyun türünün yeniden doğmasını sağlayan yapım, Epic Games Store üzerinde 49.37 TL‘ye satın alınabilir.
Assassin’s Creed: Odyssey – 20.70 TL
Sevilen oyun serisi Assassin’s Creed serisinin sondan bir önceki oyunu olan Odyssey, Epic Games Store özel kuponu ile birlikte oldukça makul bir fiyata inmekte. Açık dünya rol yapma oyununu alarak uzun saatlerinizi sıkılmadan geçirebilirsiniz. Assassin’s Creed: Odyssey indirim kuponu ile birlikte sadece 20.70 TL.
Tropico 6 – 29.50 TL
2018 yılında piyasaya çıkan ve ilginç temasıyla oyuncuların beğenisini toplayan Tropico 6, Epic Games Store özel listemizin son oyunu olarak bizleri karşılıyor. Bir diktatörün gözünden şehir yönetmenizi sağlayan oyun, indirim kuponu ile birlikte sadece 29.50 TL’lik fiyat etiketine sahip oluyor. Şehir yönetme ve strateji oyunlarını seviyorsanız bu oyuna şans vermek isteyebilirsiniz.
Steam üzerinden alınabilecek 50 TL altı oyunlar
The Deus Ex Collection – 22.63 TL
Cyberpunk 2077‘nin oyun dünyasını meşgul ettiği şu günlerde, aynı temaya sahip ve daha sorunsuz bir seri olan Deus Ex, özel beş oyunluk paketi ile sadece 22.63 TL. Cyberpunk ve aksiyon gizlilik temasını güçlü bir PC gerektirmeden solumak isterseniz bu özel pakete şans vermenizi tavsiye ederiz.
Fallout 4 – 39.90 TL
Bethesda elinden çıkan ve popülaritesi oldukça fazla olan Fallout 4, bu indirim döneminde de oyuncuların göz bebeği olarak bizleri karşılıyor. 2015 yılında çıkmasına rağmen teknik olarak eskimeyen ve mod desteği bulunan açık dünya rol yapma oyunu 39.90 TL fiyat etiketi ile bizleri karşılıyor. Keyifli saatler geçirebileceğiniz oyunu şiddetle tavsiye ediyoruz.
Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition – 30 TL
Rol yapma oyunları arasında oldukça önemli bir üne sahip olan Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition, bu indirim döneminde de kaçırmamanız gereken oyunlar arasında yerini alıyor. Baldur’s Gate serisinin yapımcılığını üstelenen Larin Studios‘un elinden çıkan oyun, oldukça uzun bir oynanış süresi vadediyor. Öte yandan Definitive Edition ile birlikte arkadaşlarınızla beraber aynı hikayeyi oynama şansını elde ettiğiniz oyunda, yapabileceklerinizin sınırı yok. 30 TL fiyat etiketine sahip oyunu rol yapma kategorisi aşıklarının kaçırmaması gerek.
Ori and the Blind Forest: Definitive Edition – 7.81 TL
Indie oyunlar arasında teması ile birlikte öne çıkan Ori and the Blind Forest, Definitive sürümü ile listemizde yerini alıyor. Serinin ilk oyunu olan yapım 7.81 TL‘lik fiyat etiketi ile bizleri karşılıyor. Gelişmiş hikaye anlatımı ile övgüleri toplayan oyuna bir şans vermenizi öneririz. Ayrıca oyun Xbox Game Pass PC abonelik sisteminde de bulunuyor.
Ori and the Will of the Wisps – 25 TL
Ori and the Blind Forest’ın devamı niteliğindeki oyun, artan aksiyon ögeleri ile birlikte bu seneye damga vurmayı başardı. Serinin ilk oyunu gibi Xbox Game Pass PC abonelik sisteminde yer alan oyun, ayrı olarak satın almak isteyenlere özel sadece 25 TL. Görsel şölenin doruklarda yaşandığı oyuna bir şans vermenizi tavsiye ederiz.
Return of the Obra Dinn – 24 TL
Papers Please oyunu ile adından söz ettiren Lucas Pope isimli geliştiricinin 2018 yılında çıkardığı oyun olan Return of the Obra Dinn, niş oyun seven herkesin deneyimlemesi gereken bir eser. Görsel olarak oldukça farklı yapıda bizleri karşılayan oyun, sadece 24 TL‘lik fiyat etiketine sahip. 2018 yılında en iyi sanat yönetmenliği ödülünü alan oyun, 2019 yılında da tasarım ve artistlik başarı dalında iki adet BAFTA ödülüne sahip olmuştu.
Fall Guys: Ultimate Knockout – 30.40 TL
2020 yılına bomba gibi giriş yapan Fall Guys: Ultimate Knockout, daha komik ve eğlenceli oyun oynamak isteyen oyuncular için listemizde yerini alıyor. İlginç parkur yapısı ile 50 kişilik çok oyunculu moda sahip olan oyun, 30.40 TL‘lik fiyat etiketine sahip. Arkadaşlarınızla eğlenceli zaman geçirmek isterseniz kaçırmamanız gereken bir oyun.
Dark Souls™ III – 44.75 TL
Zoru seven bir oyuncu musunuz? Kolay oyunlar sizleri açmıyor mu? O zaman Dark Souls 3 tam size göre. Duymamış olmanızın mümkün olmadığı oyun, 50 TL altı oyun listemizin en zor ve sinir yıpratıcı oyunu olarak bizleri karşılıyor. Yarattığı etki ile kendine has bir tür oluşturan serinin son oyununa 44.75 TL ödeyerek sizlerde sahip olabilirsiniz.
Viscera Cleanup Detail 4-Pack – 27.50 TL
Arkadaşlarınızla beraber zaman geçirmenize yarayacak bir oyunla daha karşınızdayız. Viscera Cleanup Detail oyunu ile birlikte, normalden farklı bir oyun deneyimine hazırlanın. Detaylı bir şekilde temizlik yaptığınız oyun, dört kişiye kadar eşli oynanış vadediyor. Ayrıca dört arkadaş girmek isterseniz Viscera Cleanup Detail 4-Pack‘i satın almanız yeterli. Bu paket sayesinde toplamda 15 TL‘ye yakın bir tasarruf elde edebilirsiniz. İlginç bir deneyim sunan oyun, sizi aksiyon sonrası etrafı toplamak zorunda kalan emekçilerin yerine koyuyor.
Motorsport Manager – 8.75 TL
Motorsport Manager sayesinde, tutkuyla takip ettiğiniz yarış dünyasının bir üyesi olma şansını yakalayabilirsiniz. Birden çok motor sporunun yer aldığı oyunda takım patronu olmanın zorluklarını ve keyiflerini yaşama imkanı elde edebilirsiniz. 8.75 TL‘lik fiyat etiketine sahip olan oyun ile simülasyon deneyimini dolu dolu yaşayabilirsiniz. Oyunda detaylı mod desteği de yer almaktadır.
Hem Steam hem de Epic Games Store üzerinden alabileceğiniz oyunlar
Hades
Indie oyun denilince akla gelen en önemli firmalardan biri olan Supergiant Games, yeni oyunu Hades ile oyun dünyasına 2020‘de etkileyici bir giriş yaptı. “Rogue like” türünde piyasaya çıkan yapım, öldüğünüzde sizi en başa atmasıyla meşhur. Ancak hemen üzülmeyin, oyunda hikayeyi anlamak ve daha iyi bir karakter gelişimine sahip olmak için belli yerlerde zaten ölmeniz gerekecek. Bu ilginç yapısı nedeniyle beğeni kazanan ve 2020‘nin en iyi bağımsız oyunu olan Hades‘e bir şans vermenizi tavsiye ederiz. Oyun Epic Games Store üzerinde 40 TL fiyat etiketine sahipken, Steam‘de ise 32 TL‘ye alınabilir durumda.
Disco Elysium
Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan ve sürükleyici hikayesi ile beğenileri üzerinde toplayan Disco Elysium, kaçırmamanız gereken bir deneyim vadediyor. Rol yapma ögelerinin oldukça fazla olduğu oyunda, İngilizce seviyenizin de biraz yüksek olması gerekebilir. Görsel olarak oldukça başarılı olan oyun Steam ve Epic Games Store üzerinde 36.60 TL’lik fiyat etiketine sahip.
Dead Cells
Roguevania türünde bir oyun olan Dead Cells, listemizin son oyunu olarak bizleri karşılıyor. Ölünce başa döndüğünüz oyun, platform ögeleri ve aksiyonu ile oldukça başarılı bir işe imza atıyor. 2018 yılında piyasaya çıkan ve oldukça beğenilen oyun Steam‘de 24 TL, Epic Games Store‘da ise 23.40 TL‘lik fiyat etiketlerine sahip. Ayrıca oyun Xbox Game Pass PC abonelik sisteminde de yer almakta.
Listede yer alan oyunları indirimli satın almak için Steam’de son gün 5 Ocak, Epic Games Store’da ise 7 Ocak 2021.
Tüm bunların dışında video oyunlarından sıkıldıysanız yine sizler için oluşturduğumuz kutu oyunu listelerine, Hepsi burada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Huawei P50 Serisi Özellikleri Netleşiyor!
Huawei‘nin yeni amiral gemisi modellerini barındıran Huawei P50 Serisi, bünyesindeki cihazların özelliklerini yavaş yavaş ortaya döküyor.
Huawei‘nin yeni amiral gemisi modelleri 2021 yılında piyasaya çıkış yapacak. Üç farklı model ile gelmesi beklenilen P50 Serisi, bir yandan yeni özelliklerini de gün yüzüne çıkarıyor. 2021’den hemen önce tasarımı ile ortaya çıkan P50 Pro, şimdi diğer versiyonlarla birlikte özelliklerini sergiliyor.
2020 yılında ABD‘den sert bir darbe yiyen Huawei, şirketin geleceği için çalışmalara tam gaz devam ediyor. P50 Serisi ile başarı yakalamayı planlayan Huawei, 2021’de tanıtacağı yeni nesil Kirin 9010 ve 9020 işlemcileri ile dikkat çekmeyi planlıyor. Tabi bu işlemcileri P50 Serisinde de kullanması muhtemel.
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P50 Serisinin ekran boyutları ortaya çıktı!
Twitter’da RODENT950 kullanıcı adlı birisi, cihazlar hakkında yeni detaylar yayınladı. Huawei P50 Serisinin farklı ekran boyutları ile geleceğini ortaya atan Rodent950, seride 6.1-6.2 inçlik bir küçük ekranlı model, 6.6 inçlik orta ekran boyutlu bir model ve 6.8 inçlik birde büyük ekranlı model yer alacağını belirtti. Bu modellerin sırasıyla Huawei P50, P50 Pro ve P50 Pro+ olduğu tahmin ediliyor.
Öte yandan ekranlar hakkında bilinen bir diğer detay, P50 Serisi modellerinin ekranlarını Samsung ve LG’nin üreteceği. Huawei’nin ekran tedarikçisi olarak Samsung ve LG Display ile çalıştığı gelen sızıntılar arasında. Kuvvetle muhtemel bu modellerde Samsung ve LG ekranları kullanılacak. Bu da cihazların ekran kalitesini epey artıracak.
Bu bilgiler dışında Huawei P50 Serisi hakkında bilinen pek birşey yok. Sadece P50 Pro modelinin 159 x 73 mm boyutlarında olduğu biliniyor. Ancak diğer iki model hakkında boyutsal anlamda bir bilgi söz konusu değil. 2021’in ilk yarısında tanıtılması beklenilen P50 Serisi, Huawei için yükseliş yaratacak gibi duruyor. Sizce P50 Serisi, Huawei açısından nasıl bir etki yaratacak? 2021’de Huawei ile ABD arasındaki buzlar çözülecek mi?
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Genel
Adobe Flash: bir dönemin efsanesine veda ettik!
Adobe Flash, internet dünyamızı yıllardır domine eden ve birçoğumuzun yakından tanıdığı, tabiri caizse, efsane bir platformdu. Dijital hayatımızda uzun bir süredir genişçe yer tutan bu programı ve tüm uzantılarını 202o ile beraber geride bıraktık. Gelin biraz Adobe Flash nostaljisi yapalım ve bu büyük değişimin biz kullanıcılar için ne ifade ettiğine yakından bakalım…
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Adobe Flash için 5 yıldır hazırlanmakta olan veda günü sonunda geldi!
Adobe, ilk olarak geliştiricilere HTML5’e geçmeye başlamalarını tavsiye eden 2015 yılında yaptığı açıklamayla Flash’in sonunun yaklaşmakta olduğunun sinyallerini vermişti. Firma, 2017’de ise 31 aralık 2020 tarihinde desteği keseceğinin resmi açıklamasını yapıp, 2 yıldır devam etmekte olan sürece resmiyet kazandırmıştı. Ve Adobe sözünü günü gününe tuttu: Flash 2021 yılını göremedi. Her ne kadar, Adobe, 12 Aralık 2021’e kadar Flash kullanan içerikleri engellemeyeceğini söylese de; Microsoft ve Apple gibi firmalar Flash’a veda sürecini çoktan tamamladı bile.
Flash platformuna vedanın 5 sene gibi uzun bir süre almasının nedeni ise çok yaygın olarak kullanılması ve internetin çok büyük bir parçası olmasıydı. Platform, kendine özgü oyunlardan (“Flash Oyunları”) medya oynatıcıya (“Flash player”) kadar internette çok yaygın olarak kullanılan ve bir döneme damgasını vurmuş araçlara sahip olduğundan Flash’a vedamız da bir o kadar uzun sürdü.
Flash’ı bilgisayarınızdan nasıl kaldırırsınız?
Adobe, artık resmi desteği kestiği için kullanıcılardan programı bilgisayarlarından kaldırmasını istiyor. Neyse ki, bunu yapmak çok kolay:
- Windows için bu linke tıklayarak
- Mac için ise bu linke tıklayarak, Adobe’nin resmi silme programlarını yükleyerek Flash’ı bilgisayarınızdan kaldırabilirsiniz.
Nostalji zamanı: Bu Flash kullanan uygulamalardan hangilerini hatırlıyorsunuz?
- Flash Oyunları: Bu oyunlar 2000’li yılların başının en büyük eğlence kaynaklarından biriydi. Flash’a veda etsek de, neyse ki bu oyunlara henüz veda etmiyoruz. The Internet Archive meşhur oyunları hala arşivinde saklamaya devam ediyor. Eğer sizin de eski günleri yad edesiniz gelirse, yukardaki link yardımıyla bunu yapabilirsiniz.
- Flash Player: Bir dönem internetin en yaygın medya oynatıcısı olan bu Adobe Flash ürününü hatırlıyor musunuz?
- Flash ile yapılmış websiteleri: Tamamen Adobe’un bu platformunu kullanarak yapılmış, rengarenk; retro; ve yüklenmesi bir nebze zor olan bu siteleri hatırlıyor musunuz?
Yorumlarda bunlardan hangilerini hatırladığınızı veya bizim aklımıza gelemeyen ama sizin kullandığınız başka Adobe Flash uygulamarı varsa,ve bunları bizlerle paylaşırsanız çok seviniriz.
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