Samsung, Ağustos 2022’de piyasaya sürdüğü amiral gemisi düzeyinde akıllı kulaklığı Galaxy Buds 2 Pro’yu sürekli olarak güncelleyerek kullanıcılara yeni özellikler sunmaya devam ediyor. En son güncelleme, Bluetooth Auracast desteğini getiriyor. Galaxy Buds 2 Pro Bluetooth Auracast desteği ile harikalar yaratacak!

Samsung Galaxy Buds 2 Pro Artık Bluetooth Auracast Desteği Sunuyor!

Bu güncelleme, 5.88 MB boyutunda ve yazılım sürümü R510XXUAWI2 veya R510XXU0AWI2 olarak tanımlanıyor. Bu güncellemenin öne çıkan özelliği, kullanıcılara birden fazla Bluetooth kablosuz kulaklık veya hoparlöre ses akışı yapma olanağı sağlayan Bluetooth Auracast teknolojisini içermesi. Bu, ortak müzik deneyimlerini paylaşmak isteyenler için ideal bir özellik.

Ancak, dikkat edilmesi gereken önemli bir detay var. Bluetooth Auracast, yalnızca LE Audio’yu destekleyen kulaklıklarla çalışıyor. Yani bu özellikten tam anlamıyla faydalanabilmek için LE Audio uyumlu bir kulaklık gerekiyor.

Bu yeni özelliğe erişim sağlamak için kullanıcılar, Galaxy Wearable Uygulaması’nı kullanabilirler. Uygulama içinde soldaki hamburger menüsünü seçerek Galaxy Buds 2 Pro’yu seçtikten sonra, Kulaklık Ayarları’na giderek Kulaklık yazılım güncellemesini seçip ve İndir ve Yükle seçeneğine dokunmanız yeterli olacaktır.

Samsung, ekosistemine dahil olmak isteyen Galaxy kullanıcıları için daha uygun fiyatlı bir seçenek olan Galaxy Buds FE’yi de piyasaya sürdü. Ancak, Galaxy Buds 2 Pro ile karşılaştırıldığında, Buds FE daha temel bir model ve doğal olarak bazı premium özelliklerden yoksun. Samsung’un kulaklık serisi, kullanıcılara çeşitli seçenekler sunmaya devam ediyor.

Galaxy Buds 2 Pro Neler Sunuyor?

Samsung, geçtiğimiz yıl ağustos ayındaki Galaxy Unpacked etkinliğinde bir dizi yenilikçi ürün tanıttı. Bu ürünler arasında Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Watch5 serisi akıllı saatler de yer aldı. Ancak, dikkat çekenlerden biri de yeni nesil amiral gemisi kulaklıkları Galaxy Buds 2 Pro oldu.

Galaxy Buds 2 Pro’nun dış tasarımı, selefine oldukça benzer bir şekilde kulak içi tasarıma sahip. Ancak bu tasarım, daha iyi uyum ve gürültü yalıtımı sağlamak için silikon kulak uçlarına sahip olduğu için kullanıcılar için daha rahat bir deneyim sunuyor.

Bu yeni nesil kulaklıklar, Samsung’un geliştirdiği Aktif Gürültü Engelleme (Active Noise Cancellation – ANC) özelliği sayesinde çevresel sesleri 33dB’ye kadar iptal edebiliyor. Ayrıca, şeffaflık modunu da destekliyor, böylece dış dünyayı duymanız gerektiğinde kolayca geçiş yapabilirsiniz.

Galaxy Buds 2 Pro, kablosuz bağlantı için Bluetooth 5.3’ü kullanıyor. Ayrıca, IPX7 derecesine sahip oldukları için suya ve terlemeye dayanıklı, bu da spor yaparken veya dışarıda aktif olduğunuzda endişelenmenize gerek olmadığı anlamına geliyor.

Ses kalitesi açısından, bu kulaklıklar oldukça etkileyici. Her bir kulaklık, 10 mm sürücüler ve 24 bit Hi-Fi ses özelliği sayesinde net ve zengin bir ses sunuyor. Ayrıca, 360 derece sesi destekler ve Dolby Head Tracking teknolojisi ile sinematik bir ses deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Üç farklı mikrofonla donatılmış olan Galaxy Buds 2 Pro, daha net aramalar yapmanıza ve arka plan gürültüsünü en aza indirmenize yardımcı oluyor.

Kulaklıkların sunduğu bir diğer özellik olan Voice Detect, etrafınızdaki biriyle konuşmaya başladığınızda sesinizi otomatik olarak ayarlıyor. Bu özellik sayesinde konuşmalar daha net ve anlaşılır hale geliyor. ANC Modundan Ortam Moduna geçiş yapmak da oldukça kolay.

Samsung, tek bir şarjla 8 saate kadar pil ömrü sunduğunu iddia ediyor ve şarj kutusuyla birlikte toplamda 29 saate kadar kullanım süresi sunuluyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde kulaklıkların beş dakikalık bir şarjla 55 dakika dinleme süresi sağladığını da belirtmekte fayda var. Şarj etmek için hem USB-C portunu hem de kablosuz şarjı kullanabilirsiniz.

Galaxy Buds 2 Pro, Samsung’un yeni nesil amiral gemisi kulaklıkları arasında dikkat çeken özelliklere sahip ve hem ses kalitesi hem de kullanım kolaylığı açısından beklentileri karşılamaya aday gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni güncelleme ile Samsung Galaxy Buds 2 Pro nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!