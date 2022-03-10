Samsung Galaxy A73 5G’nin Görseli Sızdırıldı!

Samsung’un Galaxy A serisi, yakaladığı satış başarısı ile firmayı sevindirmiş ve birçok kullanıcının Samsung akıllı telefonlar ile tanışması bu seri sayesinde olmuştu. Giderek daha da büyüyen serinin tepe modeli olması beklenen Galaxy A73 5G hakkındaysa birçok iddia ortaya atılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Geekbench listelerinde yakalanarak donanım özelliklerinin önemli bir bölümü ortaya çıkan cihazın, şimdi de tasarım detayları sızdırıldı.

Çerçeveler Giderek İnceliyor!

Birçok Samsung modelinin tasarım detaylarını cihazların tanıtımından önce paylaşan 91Mobiles’ın paylaştığı görsele bakılırsa Samsung Galaxy A73 5G, serinin diğer bir modeli olan Galaxy A53 5G‘ye oldukça benzer bir tasarım ile geleccek. Tasarımda en çok dikkat çeken detay ise önceki seriye göre bir nebze incelen ekran çerçeveleri olabilir. Galaxy A73 5G, her ne kadar firmanın amiral gemisi ailesi olan Galaxy S22 serisinden daha kalın çerçevelere sahip olsa da, cihazın ekran – kasa oranının oldukça yüksek olduğu söylenebilir.

Önceki model gibi ekran altı parmak izi okuma teknolojisine sahip bir AMOLED ekran ile gelmesi beklenen cihazın 120 Hz tazeleme hızı desteğine de sahip olacağı düşünülüyor. Anlaşılan o ki, Galaxy A53 ile Galaxy A73’ün ekran konusundaki en büyük farkı, Galaxy A73’te daha büyük bir ekran kullanılması olacak. Benzer bir durum önceki seride de yaşanmıştı. Galaxy A52 ve Galaxy A72 arasında da ekran tazeleme hızı yönünde bir fark bulunmasa da, Galaxy A72’nin ekranı daha büyüktü.

Snapdragon 778G yonga seti, 8 GB Bellek ve 5G desteği gibi üst seviye donanım özellikleriyle gelmesi beklenen cihazın, tasarım alanında Galaxy A72’den ekran dışında pek de farklı olmayacağı söylenebilir. Öyle ki, firmanın amiral gemisi Galaxy S22 ailesi de S22 Ultra dışında Galaxy S21 ailesine çok benzer bir tasarımla tanıtıldı. Galaxy A serisinin, tasarım alanında büyük oranda Galaxy S serisinden ilham aldığı düşünülürse, bu durum tuhaf karşılanmayacaktır.

Yaklaşık 1 ay sonra duyurulması beklenen cihazdan Samsung’un beklentisinin yüksek olduğunu söylemeliyiz. Özellikle “Oyun Optimizasyon Servisi” ile yaşanan skandalın ardından, gözlerin Samsung’un üzerinde olduğu bir gerçek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy A73 5G başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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