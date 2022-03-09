Samsung Galaxy A73 5G, Geekbench Listelerinde Görüntülendi!

Samsung’un sevilen serilerinden Galaxy A serisinin yeni üyesi Galaxy A73 hakkında birçok söylenti dolaşmaktaydı. Galaxy A53 5G’nin sızıntıları ile hareketlenen A serisi, şimdi de Galaxy A73 olduğu iddia edilen bir cihazın ünlü performans testi uygulaması Geekbench listelerinde ortaya çıkmasıyla hareketlendi. Samsung’un orta – üst segmentte konumlandıracağı model, üst seviye ile orta seviye cihazlar arasında farkın giderek kapanmaya başladığının canlı bir kanıtı olabilir.

Snapdragon 778G, 8 GB Bellek ve Dahası!

Samsung’un Oyun Optimizasyon Servisi uygulaması ile yaşanan skandaldan sonra bu modele büyük umutlar bağladığı söyleniyor. Öyle ki, Galaxy A73 modeli firmanın zedelenen imajını düzeltmesi için büyük bir fırsat olarak görülüyor.

Geekbench listelerinden son 4 yılın Galaxy S serisi amiral gemisi modellerinin çıkarıldığı haberini sizlerle paylaşmıştık. Ünlü performans testi uygulamasının geliştiricileri tarafından yayınlanan açıklamada Oyun Optimizasyon Servisinin Galaxy A serisini etkilememesi nedeniyle bu seride yer alan cihazların ambargodan etkilenmeyeceği belirtilmişti. Bu durum, listelerde ortaya çıkan SM-A736B kodlu Samsung telefonun Galaxy A73 olduğu iddialarını kuvvetlendiriyor.

Listede yer alan bilgiler, cihazın tek çekirdek skorunun 778 puan olduğunu gösteriyor. Bu değer, Android tarafı için 2019 yılının amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 855’in aldığı puana oldukça yakın. Bunun yanında Galaxy A73 olduğu iddia edilen cihazın çoklu çekirdek skoru ise 2913 puan. Bu değerin de Snapdragon 855 ile benzer olduğunu söyleyebiliriz.

Performans testi sonuçlarında yer alan bilgiler, cihazın Snapdragon 778G işlemcisi ile geleceğine işaret ediyor. Zira cihazın anakartı, yine Snapdragon 778G işlemcisine sahip olan Galaxy A52s ile aynı ismi paylaşıyor. Bu işlemci, orta segmentte en yüksek performansı vermesiyle biliniyor. TSMC’nin 6nm’lik üretim süreci ile üretilen ve dahili 5G desteğine sahip olan bu yonga setinin bağlantı alanında da güçlü ve yenilikçi olduğunu söylemek mümkün.

Bunun yanında cihazda bellek olarak ise 8 GB belleğe yer verilmiş. Bu değerin oldukça yeterli olduğu ve bu segmentteki bir cihaz için iyi bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın sızdırılan diğer özellikleri arasında, 6.7 inç büyüklüğünde 120 Hz tazeleme hızı destekli AMOLED ekran, 108 MP çözünürlüğünde ana kamera, 5000 mAh batarya ve 25 Watt gücünde hızlı şarj yer alıyor. Samsung Galaxy A73 5G, bu özelliklerle oldukça rekabetçi olacaktır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy A73 5G ülkemize geldiğinde satın almayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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