Geekbench’ten Samsung Ambargosu: Amiral Gemileri Listeden Çıkarıldı!

Samsung, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Game Optimizing Service (Oyun Optimizasyon Servisi) uygulaması ile 10 bin uygulamanın performansını yavaşlattığı iddiası ile gündeme gelmişti. Konu hakkında detaylı bir açıklama yapmaktan kaçınan firma, birçok kullanıcı tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Popüler performans testi uygulaması Geekbench ise, bu haber nedeniyle Samsung’un son 4 yılda piyasaya sürdüğü amiral gemisi modellerini performans sıralamasından çıkardı.

Samsung Galaxy S Modelleri Listeden Çıkıyor!

Ünlü haber sitesi Android Police’e yaptığı açıklamada Galaxy S10, S20 ve S21 serilerinin yanında 2022 yılının en çok ses getiren modellerinden olan Galaxy S22 ailesini performans sıralamalarından çıkaracaklarını belirten Geekbench yetkilileri, Galaxy Note ve Galaxy A serilerininse sıralamadaki yerlerini koruyacağını söyledi. Zira bu uygulama kullanımda olsa da olmasa da Galaxy Note ve Galaxy A serilerinin performans testlerinde aldığı skorlar değişmemiş.

“Bu haftanın başında, Samsung’un Oyun Optimizasyon Servisi ile birçok oyun ve uygulamada cihaz performansını manipüle ettiği haberini aldık. Bu servis, kullanımda olan uygulamanın kimliğini tespit ediyor ve uygulama türüne göre performansın kısıtlanıp kısıtlanmayacağına karar veriyor. Biz, performans testlerinde herhangi bir kısıtlama yapmayan bu sistemin yanıltıcı olduğunu düşünüyoruz.”



Geekbench yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda yer alan bu ifadeler, Samsung’un son 4 yılda duyurduğu Galaxy S serilerinin Geekbench listelerinden çıkarılma nedeni olarak görülüyor.

Her ne kadar Samsung ilerleyen güncellemeler ile oyun ve uygulamalarda performans kısıtlaması yapıp yapmama kararının kullanıcıya bırakılacağını söylese de Geekbench’in halihazırda yürürlükte olan politikası, testlerde manipülasyon yaptığı düşünülen cihazların listeden bir daha geri alınmamak üzere çıkarılmasını gerektiriyor. Yani, Samsung yayınlayacağı güncellemelerle Oyun Optimizasyon Servisi’ni tamamen devre dışı bıraksa bile Galaxy S10, S20, S21 ve hatta Galaxy S22 aileleri listelerde tekrar yer alamayacak. Ayrıca, Samsung’un verdiği söz için herhangi bir tarih paylaşmadığını da belirtelim.

Geekbench’in bu kararının Samsung’a özel olmadığını söyleyebiliriz. Öyle ki, benzer bir haberle gündeme gelen OnePlus’ın 2021 yılındaki amiral gemisi modelleri olan OnePlus 9 ve 9 Pro modelleri de Geekbench listelerinden çıkarılmıştı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Geekbench’in Samsung’un amiral gemisi modellerini listeden çıkarması yerinde bir karar mı? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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