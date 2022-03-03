Samsung Galaxy A53 5G’nin Avrupa Fiyatı Ortaya Çıktı!

Samsung’un Galaxy A serisinin en dikkat çeken modellerinden biri olan Galaxy A52’nin halefi Galaxy A53’ün bazı özellikleri Google Play veritabanında ortaya çıkmış ve cihaz hakkında birçok önemli bilgiye ulaşılmıştı. Samsung’un kendi ürettiği Exynos 1200 yonga setiyle geleceği kesinleşen Galaxy A53, İtalya’da bir e-ticaret sitesinde fiyatı ile beraber görüntülendi. Eğer sitede görüntülenen fiyat doğruysa, Galaxy A53 önceki modelden daha pahalı olacak.

5G Desteği, Exynos 1200 Yonga Seti ve Dahası!

Samsung, Galaxy A52’yi iki farklı versiyonla satışa sunmuştu. Bunlardan biri 5G desteğine sahip olmayan normal Galaxy A52 ve 5G destekli Galaxy A52s modeliydi. Bu iki model arasındaki en büyük farklılık ise Galaxy A52’de 5G desteğine sahip olmayan Snapdragon 720G işlemci kullanılırken, Galaxy A52s’in 5G destekli Snapdragon 778G işlemcisine sahip olmasıydı.

Galaxy A53 ise sadece tek bir versiyonla satışta olacak ve 5G desteğine sahip olacak. Samsung, yazılımsal bazı kısıtlamalar ile daha önceki modellerinde 5G özelliğini devre dışı bırakmasıyla eleştirilmişti. Benzer bir durumun Galaxy A53’te yaşanması ise pek mümkün gözükmüyor. Zira 5G teknolojisi dünya genelinde yaygınlaşmaya başladı ve cihazlarını uzun süre kullanmayı planlayan kullanıcılar için 5G desteği önemli bir kriter haline geldi.

İtalya’da bir e-ticaret sitesinde ortaya çıkan bilgiler, cihazın 466,50 euroluk bir fiyatı olduğuna işaret ediyor. Tahminler cihazın 450 euro civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı yönündeydi. İtalya’da ortaya çıkan fiyatların tahminlere yakın olduğu görülüyor.

Bu fiyat, Galaxy A52’nin 350 euroluk çıkış fiyatından daha fazla. Ancak Galaxy A53 5G’nin yine 5G destekli Galaxy A52s ile neredeyse aynı fiyatta olduğunu söyleyebiliriz. Hatırlatmak gerekirse, Galaxy A52s 5G geçtiğimiz yıl 450 euroluk bir fiyat ile satışa çıkmıştı.

Galaxy A52s ile Galaxy A53’ün fiyat olarak bu kadar yakın olmasının arkasındaki sebebin Samsung’un yeni seride Qualcomm işlemci yerine kendi işlemcisini kullanması olduğu düşünülüyor. Bunun yanında Galaxy A53 5G’de, Galaxy A52 modellerinde kullanılan 8 GB bellekten farklı olarak 6 GB’lık bir bellek yer alıyor. Bellek kapasitesindeki gerilemenin sebebi henüz bilinmiyor olsa da, bu değişimin fiyatları bir nebze geriye çekmiş olması mümkün. Yine de bazı farklılıklar dışında cihazın önceki seriyle benzer özellikler paylaştığını belirtelim.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy A53 5G’nin fiyatını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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