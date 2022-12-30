Dev akıllı telefon üreticisi Samsung, 2023 yılında orta sınıf Galaxy A serisini yenileyecek. Koreli şirket yakında yeni Galaxy A34, Galaxy A54 ve diğer uygun fiyatlı cihazlarını piyasaya sürebilir. Bugün erken saatlerde bir rapor A34’ün basın görsellerini ve renk seçeneklerini yayınladı. Şimdi ise AndroidHeadlines kaynağı, Galaxy A54’ün ayrıntılı görüntülerini sızdırarak akıllı telefonun tasarımını gündeme düşürdü. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Samsung Galaxy A54, Tasarımıyla Dikkat Çekecek

Samsung Galaxy A54’ün 2023’ün ilk çeyreğinde Galaxy A14, Galaxy A24 ve Galaxy A34 de dahil olmak üzere bir dizi diğer A serisi akıllı telefonla birlikte gelmesi bekleniyor. Raporlar bu yıl bir Galaxy A74 olmayacağını, bu nedenle Galaxy A54’ün serideki en premium model olarak piyasaya çıkabileceğini gösteriyor.

Telefon, Galaxy S23’ün sızdırılan görüntülerine benzeyen amiral gemisi benzeri bir tasarımla eşleştirildi. Akıllı telefonun görünümündeki en belirgin değişiklik ise kamera modülünde. Cihazın arka kamerası tıpkı S23 serisinde olduğu gibi Galaxy A54’te de ayrı lens odaları ile dizayn edilmiş. Görüntülerde de görülebileceği gibi, akıllı telefon kavisli köşelere sahip düz bir ekrana sahip. Ekranın etrafındaki çerçeveler eski modele kıyasla oldukça ince görünüyor ve selfie kamerası yine ortalanmış şekilde tasarlanmış. Raporlar, Galaxy A54’ün en az dört farklı renkte sunulacağını ortaya koyuyor. Bu renkler: Siyah, Kireç, Mor ve Beyaz.

Yakın tarihte yayınlanan diğer raporlar, yaklaşan telefonun 120Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç Full HD+ Super AMOLED ekrana sahip olacağını iddia ediyor. Samsung Galaxy A54 ayrıca, Exynos 1380 yonga seti tarafından desteklenecek ve 5,100mAh pil içerecek. Telefonun ön tarafında 32MP selfie kamerası yer alabilir. Arka tarafta ise OIS’li 50MP birincil kamera, 12MP ultra geniş kamera ve 5MP makro kamera iddialı bir modül oluşturacak. İlerleyenler günlerde telefon hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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